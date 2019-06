Niedergelassen hat sich der Make-Up Artist in seiner Heimat Differdingen. In einem Ort mit einer lebendigen Kultur- und Kreativwirtschaft, dem Kreativzentrum 1535. „Hier kann ich meinen Traum verwirklichen“, erklärt de Michele. Erschaffen, erfinden, austauschen und kommunizieren. Diese interaktive Plattform, die sich in ehemaligen Industriegebäuden der „Arbed“ befindet, bietet allen kreativen Berufen die Möglichkeit, über einen Raum zu verfügen, wo sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. „Kollaborationen mit anderen Künstlern sind mir sehr wichtig“, betont der Make-Up Artist. „Mit der Fotografin Christine Eckardt, deren Studio sich neben meinem befindet, arbeite ich öfters zusammen. Das Logo meiner Make-Up-Kollektion wurde ebenfalls von Künstlern hier aus dem Zentrum entworfen.“

Luca de Michele, Make-Up Artist

Eine Linie, die komplett in London hergestellt wird. Alle Produkte, und das ist dem Make-Up Artist sehr wichtig, werden nicht an Tieren getestet und sind vegan. „Die Borsten meiner Make-Up Pinsel sind zum Beispiel hundertprozentig synthetisch“, erklärt Luca. Fast jeden Monat bringt er, noch bis Ende des Jahres, neue Kreationen auf den Markt. Von der Liedschatten-Palette bis zum Lippenstift gibt es die Artikel aber leider immer nur in einer limitierten und einmaligen Auflage. „Und die sind dann in ein paar Stunden meistens ausverkauft.“ Mit viel Sorgfalt entscheidet er sich für die passende Zusammenstellung, die richtige Duftnote und die perfekte Textur. Alles muss einwandfrei übereinstimmen. Für Ende Juni ist eine neue Mascara geplant, und auch für Männer soll es bald eine Überraschung geben.

In seinem Studio bietet Luca de Michele auch sehr unterhaltsame Workshops an, in denen er Schminktipps gibt. „Es kommt immer eine sehr gute Stimmung auf, wenn eine Gruppe Mädels zum Schminkkurs kommt.“ Männer sind aber auch willkommen, denn auch wenn es noch keinen Riesentrend ist, verzichten manche Kerle nur ungern auf einen makellosen Teint. „Für eine Hochzeit wird der Bräutigam nicht selten gepudert, denn auch männliche Haut hat die Tendenz zum Glänzen. Das ist nicht optimal, falls Fotos geplant sind.“