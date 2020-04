Die ganze Welt scheint derzeit stillzustehen, aber das tut sie natürlich nicht. In den Betrieben wird fieberhaft für die Zeit danach geplant. Wir haben uns mit dem CEO der Losch Gruppe, unter anderem Importeur der Volkswagen Gruppe und größter Autohändler des Landes, unterhalten: Damon Damiani.

In Anbetracht der Größenordnung einer Losch Gruppe, wie funktioniert so ein Lockdown mit vielen Mitarbeitern, zahlreichen Zweigstellen und Produkten aus diversen Herkunftsländern?

Der Grundgedanke war die Idee, dass wir zwei Ziele verfolgen: erstens die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu garantieren und unsere Kunden zu schützen, zweitens den Fortbestand unserer Firma zu gewähren. Weil niemand weiß, wie lange diese Situation anhalten wird, sind dies die beiden Eckpfeiler, die man erst einmal errichten muss. Ja, das ist kompliziert, aber die Losch Gruppe ist gut strukturiert, mit verschiedenen Geschäftsbereichen, wie dem Import, dem Handel oder Retail, sowie Losch Services, Losch Real Estate und Losch New Business, in denen Leute sitzen, die diese Bereiche nicht nur leiten sondern auch Verantwortung übernehmen können. Anders würde es bei unserer Größe auch gar nicht funktionieren.

Ich glaube, wir haben ziemlich schnell reagiert und sind intern gut organisiert. Klar, wir haben uns erst an die Fabriken gewendet, um herauszufinden, wie lange die noch produzieren und liefern können, denn das hat natürlich einen Einfluss auf unsere Arbeit. Solange noch Neuwagen ankommen, brauchen wir Leute an unseren Standorten. Diese Wagen müssen wiederum an die Händler verteilt werden. Das Ganze hat natürlich einen Einfluss auf die Finanzen und das Cashflow-Management, denn wenn die Einkünfte versiegen und die Niederlassungen schließen, und du hast plötzlich nur noch Rechnungen zu bezahlen, dann wirkt sich das auf die Leistung des Betriebes aus. Aber wir sind eine große Mannschaft, eine gute Mannschaft, der ich an dieser Stelle meinen herzlichen Dank ausdrücke. Wir haben vorletzten Montag damit angefangen, unser Team herunterzufahren, so dass jetzt der größte Teil der Mitarbeiter von Kurzarbeit („chômage technique“) betroffen ist. Ein paar Wenige gehen noch ins Büro, auf Howald sind das nur noch acht Personen. Ich selbst gehe auch jeden Tag dorthin, andererseits sind alle unsere Werkstätten noch geöffnet, wo wir jeweils ein Team für After-Sales im Einsatz haben. Dort garantieren wir Dienstleistungen für alle Menschen, die ihr Auto brauchen, wie unter anderem die Notdienste, die ja auch dafür sorgen, dass man dieses Virus überhaupt bekämpfen kann.

Und die anderen Kunden?

Wir sind natürlich für alle Kunden da, die brauchen nur in unserer Telefonzentrale anzurufen und dann sehen wir, wie wir ihnen helfen können. Was wir vermeiden wollen, ist, dass die Kunden alle gleichzeitig zu uns kommen, denn wir müssen ja die Hygieneauflagen der Regierung einhalten. Wir können kleinere Reparaturen eventuell vor Ort ausführen, die Autos aber auch beim Kunden abholen und sie wieder zurückbringen. Wir passen uns da möglichst flexibel der jeweiligen Situation an.

Wie werden die unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den Herkunftsländern der Produkte des VW-Konzerns koordiniert, genügt es, sich an die nationalen Spielregeln zu halten, oder wie funktioniert das?

Soweit es unsere Mitarbeiter und Kunden betrifft, halten wir uns an die Luxemburger Vorschriften, das versteht sich von selbst. Aber unser „Legal Department“ hat natürlich alle unsere Verträge akribisch analysiert, um zu sehen, ob es sich in diesem Fall um einen sogenannten „cas de force majeure“ handelt. Das ist derzeit ein großes Thema. Prinzipiell gilt aber das Luxemburger Gesetz.

Wie gestaltet sich die Zukunftsplanung? Oder andersrum gefragt: Macht es überhaupt noch einen Sinn, irgendetwas langfristig zu planen?

Planung ersetzt den Irrtum durch Fehler, hat mir mal ein sehr großer Chef gesagt. (lacht) Aber ganz im Ernst, ohne Planung geht es nicht. Wir haben natürlich eine Budgetplanung für das Jahr 2020 gemacht, die können wir jetzt getrost wegwerfen. Was uns aber nicht davon abhält, eine Projektion in die Zukunft zu machen. Wir arbeiten mit diversen Szenarien von „worst case“ bis „sehr optimistisch“. April wird sicher noch unter dem Zeichen des Coronavirus stehen, aber wie sieht es danach aus, das ist die Frage. Wenn die Produktion wieder anrollt, wie viele Autos sind dann zu erwarten und wie wird das Verhalten der Kunden dann sein? Das weiß derzeit niemand, aber natürlich planen wir für den Tag danach. Diese Planung muss aber sehr flexibel sein, eventuell jede Woche oder gar jeden Tag nachgebessert werden, aber sie ist unvermeidlich bei unserem Volumen von mehr als 15.000 Autos pro Jahr.

Werden jetzt ihrerseits neue Weg der digitalen Vermarktung verstärkt ausgelotet? Und falls ja, wie wird sich das auf die Zusammenstellung der Belegschaft auswirken?

Also prinzipiell ist der Wandel in der Automobilindustrie ja nicht erst mit dem Coronavirus eingetreten. Das wissen Sie ja genau so gut wie ich. In den letzten drei bis fünf Jahren hat sich in dieser Hinsicht sehr viel verändert. Früher sind die Kunden im Showroom aufgetaucht und hatten vorher bestenfalls einen Katalog gesehen, jetzt surfen sie stundenlang im Internet und wenn sie dann an uns herantreten, sind sie bereits sehr gut informiert. Wir haben seit zwei Jahren unsere Firma Cube4T8, die im digitalen Bereich sehr aktiv ist, und wir haben selbst in Porto ein Team von zwölf Leuten, das für unsere Gruppe sowie für externe Kunden arbeitet. Ja, die Digitalisierung kommt und Corona wird sie vermutlich beschleunigen, aber Corona bringt nichts fundamental Neues. Es macht mir auch keine Angst, denn wir sind gut aufgestellt.

Ich hatte gehofft, Sie würden mir, als bekennendem Papier-Anhänger, etwas anderes erzählen.

(lacht) Ach, wir beide gehen noch zusammen in den Showroom, ganz „old school“.

Gibt es eine generelle Marschrichtung von VW aus Wolfsburg?

Wir kommunizieren mit den Marken untereinander und auch mit Wolfsburg. Klar, am Anfang hat jeder versucht, sein eigenes Süppchen zu kochen, aber in der Zwischenzeit ist alles gut koordiniert. Ich muss dazu sagen, dass ich, der ich vierzig Jahre Erfahrung in dieser Branche habe, der Ansicht bin, dass wir ein gutes Verhältnis mit unseren Werken haben, da wird nichts einfach von oben herab entschieden. Die müssen ja auch ihre Rechnungen bezahlen, haben ihrerseits Cashflow-Engpässe, aber wir finden zusammen einen Weg, um die Hürden zu meistern, wann und wie Rechnungen bezahlt werden müssen, wie Liefertermine eingehalten werden, was für Zinsen fällig sind, usw. Es ist eine sehr faire Art der Kommunikation. Wir haben natürlich auch den Vorteil als Importeur, dass wir direkt mit den Leuten sprechen, die auch die Entscheidungen treffen.