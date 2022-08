Monkey Island

Ist man Fan von „Point-and-Click-Adventures“, dann kommt man − neben Werken von Sierra − nicht an Spielen der Kultschmiede LucasArts vorbei. Womöglich deren größter Erfolg und beste Serie ist die „Monkey Island“-Reihe.

Wir schauen uns den Klassiker in der neuen revue 34 nochmal an und geben einen Ausblick auf die Zukunft von Monkey Island.

Text: Daniel Paulus