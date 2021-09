Afghanische Lehrstunde

Joe Biden war anzusehen, wie schwer ihn die Nachricht von den blutigen Anschlägen in Kabul mitgenommen hatte, bei denen am vergangenen Donnerstag mindestens 170 Menschen getötet worden waren, darunter 13 amerikanische Soldaten. Für das US-Militär einer der verlustreichsten Tage seit Beginn des Krieges, für den Präsidenten der dunkelste Moment in seiner noch jungen Amtszeit. Dabei hatte das Weiße Haus in den Tagen zuvor stolz darauf hingewiesen, dass die Evakuierung von zigtausend Menschen bis dahin reibungslos funktioniert hatte, ohne dass ein einziger Soldat ums Leben gekommen war. Dabei hatten westliche Geheimdienste vor Selbstmordattentaten gewarnt. Das Risiko war für Biden ein wichtiger Grund dafür, die Evakuierungsflüge nicht über den 31. August hinaus fortzusetzen. Das Massaker vom Kabuler Flughafen, zu dem sich der afghanische Ableger der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) bekannte, war schließlich ein Fanal zum Ende der Rettungsmission.

Der politische Schaden für Biden ist schwer abzusehen. Der US-Präsident verwies einmal mehr darauf, dass es sein Vorgänger Donald Trump war, der im Februar 2020 mit den Taliban den Abzug der US-Truppen ausgehandelt hatte. Biden hat diesen zu Ende geführt. Dass die Amerikaner aus Afghanistan zuletzt mehr flohen als abzogen, ist in den Augen seiner Kritiker eine Schmach. Biden räumte ein: „Ich bin für alles verantwortlich, was in jüngster Zeit passiert ist.“ Und er kündigte Vergeltung an: „Sie werden dafür bezahlen.“

Die Taliban sahen angesichts des Abzugs der Amerikaner und deren Verbündeten wie sichere Sieger und neue Herren in Afghanistan aus. Doch die Anschläge der IS-Terrormiliz trafen auch sie. Ihre Autorität ist beschädigt. Die Dschihadisten bezeichnen sie wegen ihres Pragmatismus, relativ moderaten Auftretens und des Burgfriedens mit den USA als „Handlager der Amerikaner“. Die Anschläge von Kabul zeigten jedoch, dass sie das Land nicht unter Kontrolle bekommen, konstatiert der französische Terrorexperte Wassim Nasr. Die Taliban drohen an inneren Machtkämpfen zu zerreißen. Der IS sei die wahre Gefahr. „Afghanistan ist wieder zum Kristallisationspunkt der Radikalisierung geworden“, so die Süddeutsche Zeitung. In der Tat droht das Land einmal mehr zur Plattform transnational operierender Terrorgruppen zu werden.

Die Ära des Exports westlicher Werte ist zu Ende.

Biden betonte jüngst, dass es eigentlich nur um Terrorbekämpfung gegangen und das „nation building“ nur eine Begleiterscheinung gewesen sei. Doch warum wurden dann 20 Jahre lang riesige Geldsummen in das Land am Hindukusch gepumpt? „Die Terrorbekämpfung allein kann es nicht gewesen sein“, mutmaßt der deutsche Politologe Herfried Münkler, „denn die dortigen Al-Qaida-Basen waren schnell zerschlagen, sodass man, wäre es allein um sie gegangen, spätestens 2003 hätte abziehen können.“ Letztlich sei das Motiv in einer Verbindung von „regime change“ und „nation building“ zu finden, erklärt Münkler. Ähnliches hatte die Sowjetunion bereits zuvor versucht – und war gescheitert.

Das westliche Debakel sei vorhersehbar gewesen, schrieb kürzlich der Luxemburger Politologe Armand Clesse im Luxemburger Wort. Das Scheitern des 20 Jahre währenden Einsatzes der US-Amerikaner und ihrer Nato-Bündnispartner sei in seinem Kern schon angelegt gewesen, stellt der deutsche Journalist Joachim von Zepelin fest. Wer glaube, diese heterogene „Stammesgesellschaft, deren Integrationsmechanismen aus einer Mischung aus jahrhundertealten, nicht hinterfragten Traditionen, Nepotismus, blanker Gewalt bestehen“ und in der Korruption ganz und gar legitim sei, „von außen demokratisch umbauen zu können, der hat schon verloren.“ Das Projekt der Demokratisierung sei zum Verhängnis geworden, denn damit seien die Ziele des Afghanistan-Einsatzes „ins Fantastische“ verlegt worden. Das Afghanistan-Desaster sei daher weniger eine militärische als eine zivile Niederlage – und eine Lehrstunde westlicher Hybris. „Die Amerikaner und mit ihnen andere westliche Staaten wollten (…) die europäische Aufklärung nach Afghanistan bringen“, konstatiert Clesse. Ihnen seien mehrere Lektionen erteilt worden, eine davon: „Man kann ‚Werte‘ nicht dauerhaft oktroyieren, wenn sie in dem Land, das man verändern will, keine soziokulturellen Wurzeln schlagen.“

Das Scheitern des Westens in Afghanistan stelle weltpolitisch eine Zäsur dar, findet Münkler: Während sich die USA von der Vorstellung einer regel- und wertebasierten Weltordnung verabschiedet hätten – seien die Europäer nicht in der Lage, dieses Projekt weiterzuführen. Die Ära des Exports von Werten wie Demokratie und Freiheit, die übrigens im Westen selbst in Gefahr sind, ist demnach zu Ende.