Alle Jahre wieder

Wenn der Nikolaus fast vor der Tür steht und Weihnachten nicht mehr lange auf sich warten lässt, beschert Jang Linster jedes Jahr aufs Neue die Jüngsten des Landes mit zauberhaften Weihnachtsfilmen in luxemburgischer Sprache. Eine einmalige Erfolgsgeschichte.

Es ist eine nicht mehr wegzudenkende Tradition, die seit über 30 Jahren für große Begeisterung und viel Freude bei den Kindern und ihren Eltern sorgt. Auch am kommenden 6. Dezember wird der Nikolaus garantiert in seinem Sack viele Exemplare des neuen Jangli Film transportieren und verteilen. Die tollen Adaptationen in luxemburgischer Sprache sind einzig und allein dem landesweit bekannten Musik- und Videoproduzent Jang Linster zu verdanken. Bereits 1984 produzierte er in Zusammenarbeit mit Kultsänger Fausti und Cécile Hemmen seine erste Schallplatte, nur für Kinder. „Es waren die alten, traditionellen luxemburgischen Kinderlieder, neu interpretiert“, erinnert sich der erfolgreiche Produzent. „Baam, wou sin déng Blieder oder klëmmt e Männchen d’Leeder rop…“. Der erste Jangli Film erschien erst später, 1991, unter dem Titel „De Kleesche mat der Mutz“. Ein Kultfilm, dessen luxemburgische Adaptation dem Zufall zu verdanken ist.

Text: Jérôme Beck, Fotos: Jan Hanrion