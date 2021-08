Alleskönner Lupine

Sie ist ein echter Hingucker, dazu noch anspruchslos und pflegeleicht. Zudem stecken ihre Samen voller Eiweiß und Mineralien. Kein Wunder, dass die Lupine nicht nur in Gärten steht, sondern auch zu Lebensmitteln verarbeitet wird.

Der Trend ist kaum zu übersehen, ein Blick in den Bioladen reicht bereits aus: Lupinen sind überall – es gibt Mehl, Brotaufstriche, Joghurt, Nudeln, Fleischersatz und sogar Kaffee. Alles höchstbekömmlich, ohne Laktose, Gluten und Koffein, reich an Ballaststoffen, Eiweiß und Mineralien, arm an Fett. Ein Superfood. Dazu wächst es quasi vor der Haustür. Das „Soja des Nordens“ wird es deshalb auch genannt. Doch sind Lupinen wirklich so gut, wie es den Anschein hat?

Lupinen werden schon seit 4.000 Jahren angebaut. Die Pflanze stammt ursprünglich aus Nord- und Südamerika, weil sie aber prima in gemäßigten Klimazonen wachsen kann, ist sie seit Beginn des 19. Jahrhunderts auch in Europa zu Hause. Sie gehört zur Familie der Schmetterlingsblütler und ist als Hülsenfrucht mit Bohnen, Sojabohnen, Erbsen, Kichererbsen und Erdnüssen verwandt. Weltweit gibt es rund 200 verschiedene Lupinenarten, einige in Süd- und Nordamerika werden bis zu 4,5 Metern, die mexikanische Lupinus jaimehintoniana sogar bis zu acht Metern hoch.

Wegen ihrer bohnenartigen Samen ist die Lupine auch als Wolfsbohne oder Feigbohne bekannt. Doch nicht alle Lupinensamen sind genießbar, die meisten enthalten gefährliche Bitter- und Giftstoffe, die nur in sehr aufwändigen Prozeduren herausgelöst werden können. Seit den 1930ern gibt es die gezüchtete Blaue Süßlupine. Ihre Samen können ähnlich wie Linsen und Bohnen nach ein bis zwei Tagen Einweichzeit gekocht und weiterverarbeitet werden. Dasselbe gilt für die Samen der Weißen und Gelben Lupinen.

Wer Lupinen im Garten hat, wird sich jedes Jahr zwischen Ende Mai und Anfang August an ihrer Blütenpracht erfreuen. Die dichten bis zu 50 Zentimeter langen Blütenkerzen schieben sich innerhalb weniger Tage aus dem Blätternest heraus und blühen in kräftigen Farben: rosa, weiß, violett, rot oder gelb, oft gibt es auch zweifarbige Varianten. Werden die Kerzen gleich nach der Blüte abgeschnitten, treiben sie meist noch einmal aus. Allerdings sollten Lupinen nicht völlig zurückgeschnitten werden, weil sie sonst eingehen.





Aus der vegetarischen und veganen Küche ist sie nicht mehr wegzudenken.

Lupinen eignen sich hervorragend für einen Staudengarten, sie mögen die Sonne und sind ansonsten sehr anspruchslos, nur mit Blumentöpfen kommen sie nicht besonders gut klar, sie brauchen den unmittelbaren Kontakt zum Erdreich, damit sie ihre langen Wurzeln ausbilden können. In der Landwirtschaft werden Lupinen gerne als Gründüngung eingesetzt. Denn in ihren Wurzeln steckt viel Stickstoff, den sie an den Boden abgeben. Der Stickstoff, einer der wichtigsten Nährstoffe für Pflanzen, wird durch sogenannte Knöllchenbakterien oder Rhizobien erstellt. Diese leben in den Wurzelknöllchen – kleine Verdickungen in den Wurzeln – und ernähren sich dort von Wasser und Zucker. Den gasförmigen Stickstoff aus der Bodenluft wandeln sie in die wasserlösliche Form, also Nitrat und Ammonium, um, die die Pflanze dann verwendet. Eine perfekte Symbiose.

Für bestimmte Pflanzen ist die Nachbarschaft der Lupine nicht geeignet. Das macht sich gerade in der Rhön bemerkbar, einem deutschen Mittelgebirge im Grenzgebiet von Bayern, Hessen und Thüringen. Im Laufe der vergangenen Jahre ist die Lupine dort nämlich zum Problem geworden, rund ein Drittel der Fläche hat sie bereits belegt und damit andere Pflanzen vertrieben. Denn was für die Landwirtschaft gut ist, können Kräuter und Pflanzen wie Arnika, Knabenkraut oder Katzenpfötchen gar nicht leiden. Sie brauchen mageren und keinen mit Stickstoff angereicherten Boden. Zudem werden sie meist rein physisch von den großen und kompakten Lupinen überragt, was ihnen Luft und Licht zum Leben nimmt.

Beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) wird die Lupine deshalb auch als invasive Pflanzenart geführt. Jeden Frühling schleppen mittlerweile zahlreiche Ehrenamtliche ihre Sensen in die Rhön, um die schnellwachsenden Lupinen zu enthaupten. Trotzdem breiten sie sich weiter aus, was vor allem an ihrer extremen Fruchtbarkeit liegt. Jede Lupine entwickelt durchschnittlich etwa 60 Blüten, die insgesamt bis zu 2.000 Samenkörner produzieren und diese bis zu sechs Meter weit schleudern. Kein Wunder, wenn es da zu einer Invasion kommt. Wer eine unkontrollierte Fortpflanzung seiner Gartenlupinen verhindern möchte, sollte die Blütenstände nach dem Blühen vollständig entfernen, bevor sie sie die Schoten bilden, in denen sich die Samen befinden.

In den letzten Jahren hat die Lupine vor allem als Nahrungsmittel an Bedeutung gewonnen. Besonders aus der vegetarischen und veganen Küche ist sie nicht mehr wegzudenken, eignet sich aber auch für Menschen mit Laktose- oder Glutenunverträglichkeit. Wer allerdings von einer Erdnussallergie betroffen ist, sollte beim Verzehr von Lupinenprodukten aufpassen und beim ersten Mal nur eine winzige Portion zu sich nehmen, um festzustellen, ob nicht auch eine Lupinenallergie besteht.

Lupinen eignen sich hervorragend für einen Staudengarten.

Für die vegane Küche ist die Lupine deshalb so bedeutsam, weil ihre Samen sehr viel Eiweiß enthalten, mit rund 40 Prozent ein wenig mehr sogar als Soja und rund doppelt so viel wie Bohnen oder Erbsen. Zudem stecken weniger Kohlenhydrate in ihnen, gleichzeitig aber viele Ballast- und Mineralstoffe wie Kalium, Calcium, Magnesium und Eisen. Hinzu kommen alle essenziellen Aminosäuren, die der menschliche Körper braucht, und die Vitamine A und B1. Trotz ihres hohen Eiweißgehaltes sind Lupinensamen für eine purinarme Ernährung, die bei rheumatischen Erkrankungen empfohlen wird, geeignet.

Um Lupinensamen zu verarbeiten, müssen sie nach dem Einweichen bis zu zwei Stunden lang gekocht werden. Aufgrund ihrer dann noch recht festen Konsistenz lassen sich die Samen auf verschiedene Arten verwenden. In vielen veganen Brotaufstrichen bilden sie die Grundsubstanz, werden aber auch zu fleischähnlichen Produkten wie Buletten oder Würstchen verarbeitet. Schrotet oder mahlt man die Samen, erhält man Mehl, das – fügt man es anderem Mehl zu – jeder Backware nicht nur einen nussigen Geschmack verleiht, sondern auch deren Gehalt an Kohlenhydraten und Kalorien senkt. Mehr als 15 Prozent Lupinenmehl sollte man aber nicht dazugeben, weil der Teig sonst zu fest wird.

Eine besondere Delikatesse ist übrigens Lupinenkaffee, zumindest für alle, die zwar auf Koffein, nicht aber auf Kaffee verzichten wollen. Dafür werden die Lupinensamen getrocknet und im Langzeitverfahren geröstet. Er ist vorwiegend als Instantkaffee im Angebot und hat einen kräftigeren Geschmack als Getreidekaffees. Es gibt wohl kaum eine Pflanze, die vielseitiger einsetzbar ist als die Lupine. Und weil sie obendrein wesentlich bekömmlicher ist als Soja, ist sie zu einer echten Alternative geworden.

Text: Heike Bucher // Fotos: Pixabay (4), luis molinero (Freepik)