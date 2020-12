Äpfel im Hefeteigmantel mit leckerer Marzipanfüllung

Berthe Elsen-Melkert

In Zeiten von Corona ist vielen von uns bewusst geworden, wie wichtig es ist sich lokal und regional zu ernähren. Unser Land bietet eine besonders große Wahl an lokalen Produkten. Leckere und einfache Rezepte finden Sie in folgenden Büchern der Autorin Berthe Elsen-Melkert.

„Kache wéi fréier“ (aus dem Jahr 2016), „Kochen wie früher“ und „Cuisine d’antan“ (aus dem Jahr 2019). Bestellen können Sie bei Editions Revue oder schicken Sie ihre Bestellung einfach an berthemelkert@gmail.com