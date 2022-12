Aprés Ski auf ostanatolisch

Skifahren in der Türkei? Klingt erst einmal etwas ungewöhnlich und dennoch ist es für Fans des Wintersports durchaus möglich sich in Ostanatolien auszutoben.

„Seit wir 2007 zum ersten Mal in Palandöken waren, fahren wir jedes Jahr zusammen hierher.“ Fatih liegt auf dem Göbek Ta¸sı, dem Bauchnabelstein, des hoteleigenen Hamam am Rande des Skigebiets Palandöken bei Erzurum. Fatih und seine dreißig Freunde nennen sich „Palandöken Chaoten“ und fahren, vielmehr cruisen normalerweise von ihrer Heimatstadt Duisburg aus mit ihren Harley Davidsons durchs Umland. Einmal waren Fatih, Mehmet und Attila auch schon mit ihren schweren Maschinen in der Türkei. Bis ganz in den Osten des Landes, bis nach Erzurum sind sie jedoch nicht gekommen. Im Winter ersetzen sie die Straßen durch Pisten und die Harleys durch Skier und Snowboards.

Text: Patricia Wohlgemuth, Fotos: Markus Kirchgessner