Auf den Spuren der Beduinen

Ende des letzten Jahres fand die 9. Auflage des „Camel Trek“ in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Mit Cyndi Faber saß auch eine Halb-Luxemburgerin im Sattel.

Vorurteile über Tiere gibt es reichlich. So sind Katzen scheinbar alles eigenbrötlerische Diven, Hunde die treusten Seelen, Fledermäuse sind bösartige Blutsauger, Pfaue sind eitel, Schweine dreckig und Esel störrisch. Eine Eigenschaft, die auch gerne Kamelen nachgesagt wird. Dabei stimmt dies – wie alle anderen Behauptungen – natürlich nicht so ganz. Kamele sind nämlich genau wie Esel eher ruhige und gutmütige Zeitgenossen, die nur ihre negativen Seiten nach außen kehren, wenn man sie nicht gut behandelt. Ansonsten ist in der Regel auf sie Verlass. Das, weiß auch Cyndi Faber, die Ende Dezember an der 9. Auflage des jährlichen „UAE Camel Trek“ teilgenommen hat: „Mich haben die Kamele am meisten erstaunt. Einige von ihnen waren völlig neu bei diesem Trek und am ersten Tag total nervös. Aber innerhalb von ein paar Stunden beruhigten sie sich. Die Teilnehmer haben über den ganzen Zeitraum hinweg eine Art Beziehung zum Kamel aufgebaut. Irgendwann kannte ich ihre Vorlieben, zum Beispiel lieben sie Datteln und Orangenschalen, und Abneigungen. Ich wusste, was sie nervös macht und ich wusste, an welcher Stelle sie es lieben, gekratzt zu werden.“

…

Lesen Sie mehr in der Druckausgabe oder im ePaper

…

Text: Hubert Morang

Fotos: AFFRA; Cyndi Faber