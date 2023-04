Aus Kampf wird Kunst

Härter, stärker, besser. John Wick ist auf triumphale Art und Weise für sein viertes Kapitel in die Kinos zurückgekehrt. Der wortkarge Auftragskiller und Tierfreund ist längst zur Kultfigur aufgestiegen.

Verantwortlich für den Riesenerfolg ist Keanu Reeves und dessen Zusammenarbeit mit Regisseur Chad Stahelski. Mit Filmen wie „Matrix“, „Speed“ und „Point Break“ hat sich Reeves unlängst als Schauspiellegende in Hollywood etabliert. Vor der Kamera überzeugte der introvertierte Kanadier stets durch seine physisch anspruchsvollen Rollen. Trotz gehobeneren Alters setzt er viele seiner Stunts selbst um. Videos des Schauspielers und dessen Umgang mit Feuerwaffen und Nahkampfausbildung gingen unlängst „viral“ und sorgten für große Vorfreude auf die „John Wick“-Filme. Hinter den Kulissen machten ihn seine charismatische und bescheidene Art zum Internet-Hit. Eine lange, erfolgreiche Karriere sowie sympathische Auftritte in der Gaming-Szene, unter anderem bei „Cyberpunk 2077“, machten ihn zum Liebling aller Generationen.

Mit John Wick fand Keanu Reeves seine Paraderolle. Genau wie Neo aus „Matrix“ ist auch Wick unwiderruflich mit Reeves verbunden. Durch seine ruhige Art haucht er der Figur die nötige Bedrohlichkeit ein. 2014 erschien der erste Teil in den Kinos. Dessen Prämisse ist ebenso simpel, wie genial. Im Gegensatz zu den Fortsetzungen beinhaltet der erste Film erstaunlich viele Drama-Elemente. Der frisch verwitwete John Wick trauert um seine verstorbene Frau. Einsamkeit und Kummer werden thematisiert. Als ihm sein Hund und damit der einzige Ausweg aus der Trauer genommen wird, greift Wick zur Waffe und der Film wird zum brutalen „Film Noir“ und Rache-Thriller. Obwohl Wick schier unüberwindbar scheint und von Feinden gefürchtet wird, fiebert der Zuschauer aufgrund von dessen tragischer Vergangenheit von Anfang an mit ihm mit. Kapitel 2 und 3 führen in die mysteriöse Attentäter-Unterwelt, die im ersten Film nur angedeutet wurde. Die simple Rachestory entwickelt sich zu einem Krieg: John Wick gegen das übermächtige Verbrechersyndikat „Hohe Kammer“.

Text: Raphael Hardt, Fotos: Lionsgate