Bekanntheitsgrad steigern

Die Internetseite streamers.lu ist seit Oktober 2022 online. Das Ziel ist, Streamer, die eine Verbindung zu Luxemburg haben, zu vereinen, sie in die Vitrine zu stellen und so eine möglichst große Community zu erschaffen.

Wie kann es anders sein? Die Pandemie ist schuld. 2020, als das angestammte Leben in Europa zum Erliegen kam, wurde auch dem Nachtleben der Stöpsel gezogen. „Von heute auf morgen waren zum Beispiel DJs ohne Job und ohne Einkommen. Ich selbst lege auch regelmäßig auf, wenn auch nicht hauptberuflich. Doch ich hatte dadurch einen Einblick in die Szene und habe gemerkt, dass es einige gab, die während des Lockdowns ihre Sets auf der Plattform Twitch streamten, um ein wenig Geld zu verdienen. Das Problem war, als Außenstehender hatte man keinen Überblick, wer wann auflegte“, erklärt Luc Steinmetz. Er selbst hat dann Abhilfe geschaffen, indem er die Internetseite djs.lu online stellte, die eben diese Einsicht verschaffte, und er erhielt daraufhin positives Feedback.

Mit dem Wegfallen der Corona-Restriktionen und dem erneuten Aufblühen des Nachtlebens hatte die Seite dann notgedrungen ihre Schuldigkeit getan. Über die DJ-Seite hatte Luc Steinmetz allerdings Kontakt zu Luca Chiavini, der wie er selbst neben den DJ-Aktivitäten auch ein Faible für Videospiele hat. „Uns beiden kam irgendwann die Idee, eine Community für Streamer aus oder mit Bezug zu Luxemburg zu gründen“, sagt Luca. Das Grundwissen von djs.lu wurde ausgenutzt und mit der Seite streamers.lu auf die Streaming-Community umgemünzt. Oberstes Ziel ist es, den einheimischen Streamern mehr Visibilität zu verschaffen und den Bekanntheitsgrad zu boosten „Uns ist es wichtig, dass wir keine Ausschlusskriterien haben oder wir aussuchen, wer auf der Seite auftaucht. Jeder ist willkommen. Das Einzige, was wir verlangen, ist, dass die Nutzer unseren Namen in ihrer Channel-Beschreibung auf Twitch erwähnen und eben, dass sie irgendeine Verbindung zu Luxemburg haben”, beschreibt Luca Chiavini die Grundphilosophie.

Auch die Gaming-Gruppe „MerSpillenZesummen“ hat den Weg auf Streamers.lu gefunden. „Wir haben aus Jux während dem Lockdown angefangen, unsere gemeinsamen Videospielabende zu streamen, und das machen wir noch immer“, erklärt Laurent Agostino. Der Schritt lag also nahe, bei streamers.lu mitzumachen. Die Seite, die im Oktober 2022 online ging, vereint mittlerweile über 70 Streamer und bietet Kanäle mit allen möglichen Ausrichtungen. Vom Nischenstreamer, der immer das gleiche Game spielt, bis zu breitgefächerten Kanälen. Es geht von gutem Gameplay ohne Kommentar bis zu witzigerem Gameplay mit Kommentaren. Was die Alterskategorien angeht, sei es so, dass keineswegs nur Jugendliche streamen, sondern auch Erwachsene. Die meisten Streams würden zwar Videospiele zeigen, „aber es wurde auch schon das Backen von Keksen gestreamt. Wir selbst planen regelmäßig Events und werden ziemlich sicher in naher Zukunft einen Charity-Stream machen, um Spenden zu sammeln“, sagt Luca. Die Idee sei aber noch neu und deshalb noch kein konkretes Datum spruchreif. Vielleicht klappt es sogar schon für den 28. Februar, dem „rare disease day“, mit einer Spendensammlung für ALAN.

Luc Steinmetz, Luca Chiavini und Laurent Agostino glauben an das Potenzial von Streamings aus Luxemburg.

„Es geht auch darum, sich gegenseitig zu unterstützen und zu motivieren. Wenn jemand neu mit dem Streaming anfängt, findet er nicht so einfach Leute, die ihm zuschauen“, weiß Laurent aus leidiger Selbsterfahrung. Das Hauptproblem, wenn man anfängt mit streamen, sei nämlich die Tatsache, dass man nicht so genau wüsste, wie viele eigentlich wirklich zuschauen, vor allem wenn im Chat nichts passiert.

Um die Community weiter voranzubringen, sich auszutauschen oder Ideen zu sammeln, betreiben streamers.lu einen Discord-Channel. Luca erklärt die Vorteile: „Hier erfährt jeder, der es möchte, zum Beispiel, was man zum Streamen eigentlich braucht, welches die besten Einstellungen sind und so weiter. Außerdem findet man hier Gamer, die bereit sind, mit einem vielleicht einmal zusammenzuspielen und zu streamen und so die jeweilige Zuschauerbasis auf den anderen aufmerksam zu machen.“ Die Macher wollen auch den Austausch und das gegenseitige Kennenlernen im realen Leben fördern, weshalb regelmäßig Events stattfinden sollen.

Die Zahl der Streamer, die auf der Plattform präsent sind, wächst wöchentlich an. „Das erstaunt schon ein bisschen. Bevor es die Plattform gab, hätte ich nie gedacht, dass es hierzulande über 70 gibt. Ich hätte die Zahl vielleicht auf zehn oder 20 geschätzt“, gesteht Laurent Agostino. Die Betreiber wollen sich auf dieser Zahl nicht auszuruhen, aktuell ist es wichtig, die eigene Plattform bekannter zu machen. „Ich glaube, es gibt hierzulande noch eine Menge Leute, die nicht wissen, dass es diese Streamer gibt und sie sich deshalb auch nicht anschauen. Die Streamer untereinander kennen sich, aber in der breiten Öffentlichkeit ist zwar Twitch bekannt, nicht aber die Luxemburger Streamer“, führt Laurent eins der Probleme aus und ergänzt: „Wir können es natürlich nicht mit Montana Black (Anm.d.Red. der bekannteste und populärste deutsche Streamer) aufnehmen, aber vielleicht schaffen wir es, dem potenziellen Streaming-Zuschauer hierzulande zu vermitteln, dass er auch Luxemburg Content anschauen kann.“ Es sei ganz ähnlich wie mit Musik aus Luxemburg, wo sich jahrelang bemüht wurde und so langsam ein Umdenken passiere und das Potenzial anerkannt wird. Die Macher hinter streamers.lu erhoffen sich eine ähnliche Entwicklung bei Streaming-Inhalten.

Text: Hubert Morang, Foto: Julien Garroy (Editpress)