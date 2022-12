Bindeglieder

Das Einwandererland Luxemburg hat längst eine postmigrantische Gesellschaft, in der es mehr um das Zusammenleben verschiedener Nationalitäten als um die einseitige Integration von Migranten gehen sollte. Die Vielheit sollte als Stärke begriffen werden.

Der übliche demografische Rhythmus ist wiedergefunden. Nach der Verlangsamung des Bevölkerungswachstums während des ersten Covid-Pandemiejahres 2020 hat die Zahl der Einwohner Luxemburgs im Folgejahr wieder um mehr als zehntausend zugenommen. Wie das staatliche Statistikamt (Statec) bereits im Frühjahr 2022 vermeldete, kehrte die Einwanderung fast wieder auf das Vorkrisenniveau zurück. Demnach ließen sich 25.335 Menschen im Großherzogtum nieder. Eine ähnliche Entwicklung wird das Land auch dieses Jahr erleben.

Das Vorkrisenniveau – von knapp über zweitausend – überschreiten wird 2022 auch die Zahl derer, die einen Antrag auf internationalen Schutz eingereicht haben. Etwa 43 Prozent von ihnen haben bereits einen Flüchtlingsstatus erhalten. Allerdings sind dabei nicht jene mehr als fünftausend Menschen mitgezählt, die seit dem Angriff der russischen Armee auf die Ukraine am 24. Februar vor dem Krieg nach Luxemburg flohen. Das Großherzogtum ist also auf verschiedenen Ebenen ein Einwanderungsland. Seine

Gesellschaft ist eine postmigrantische, also durch Einwanderung geprägt. Ob gebürtige Luxemburger mit oder ohne Migrationshintergrund. Arbeitsmigranten wie Expatriates, Menschen mit Flüchtlingsstatus oder „sans papiers“, Einwohner oder Grenzgänger – sie tragen zur „Vielheit“ bei.

Dass im Bereich der Immigration und der Aufnahme von Geflüchteten mehr möglich ist als bislang erwartet wurde, weiß Pascale Zaourou, die seit gut einem Jahr Präsidentin des Comité de Liaison des Associations d’Etrangers (CLAE) ist. Sie verweist auf die große Leistung, die besonders private und zivilgesellschaftliche Organisationen erbracht haben, auch wenn ihnen von den Behörden nicht selten bürokratische Steine in den Weg gelegt worden seien. Auch ihr 1985 gegründetes Komitee hat ein großes Stück dazu beigetragen, den Neuankömmlingen zu helfen – „obwohl die Hilfe für die Geflüchteten bei weitem nicht unsere einzige Aufgabe ist“, wie sie betont. „Unsere Dienste sind für alle Migranten da“, fügt sie hinzu. „Auch für jene, die aus ökonomischen oder anderen Gründen hierhergekommen sind.“

