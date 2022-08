Bis zum Kollaps

Auch 50 Jahre nach der Veröffentlichung des Berichts „Die Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome wird am Dogma vom unendlichen Wirtschaftswachstum und am Bruttoinlandsprodukt als Maßstab für den Wohlstand festgehalten. Ein Hintergrundbericht in der neuen revue.

Text: Stefan Kunzmann

Fotos: kamchatka (Freepik), Freepik