Blasphemie mit Batterie

In Europa ist das Ende des normalen Verbrennungsmotors bereits eingeläutet, angesichts der Klimakrise werden die fossilen Brennstoffe geächtet. Wird bald auch der Motorsport elektrisch summen?

Im Trial-Sport ist der Antrieb egal, das heißt den Teams überlassen. Der 32-fache Rekordweltmeister Toni Bou fährt seine Titel auf einer Montesa in vier Takten ein. Sein Dutzend direkte Konkurrenten bewegt Zweitakter. Doch bei dieser akrobatischen Stop-and-Go-Sportart zählt Drehmoment. Geschwindigkeit und Reichweite sind unerheblich. So sorgte der Franzose Hugo Dufrese mit seiner Electric Motion beim Auftakt der WM 2022 in Spanien als Vierter in der zweiten Liga für Aufsehen. Sieht so die Zukunft aus?

In der Gegenwart werden mit immensem Aufwand Autos mit fast 1.000 PS Leistung möglichst schnell über einen Rundkurs geheizt. Millionen Fans ergötzen sich an ihren röhrenden Motoren. Die Formel 1 ist für Klimaaktivisten ein Symbol dafür, was schief läuft auf der Welt. 2019 war die Rennserie laut Berechnungen des Autosportverbandes FIA für gigantische 256.551 Tonnen CO₂ – noch ohne die Emissionen der Hunderttausenden Zuschauer – verantwortlich. Bis 2030 will die Königsklasse CO₂-neutral werden, ab 2026 die Rennwagen komplett mit E-Fuels oder Bio-Fuels befeuern. Der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel kritisierte dennoch: „Das ist weder ausreichend noch zeitgemäß. Wir haben alle Möglichkeiten – wir haben das Geld und die Ressourcen und könnten sehr vernünftige Dinge damit tun.“ Er liebt seinen Rennsport, aber fragt sich beim Ausstieg aus dem Cockpit auch: „Ist das etwas, was wir machen sollten – um die Welt reisen und Ressourcen verschwenden?“ Der Deutsche mit der Startnummer 5 wollte Vorbild sein und fragte sich letzte Saison: „Kann man mit einem Formel-1-Auto Spaß haben und gleichzeitig die Umwelt so wenig wie möglich belasten?“ Zum 30. Jahrestag des Sieges von Nigel Mansell beim Heim-Grand Prix in Silverstone fuhr er zur Begeisterung von 140.000 Zuschauern einige Runden dessen Siegerauto, den FW14B im Originalzustand mit der legendären „Red Five“. Mit in Belgien hergestelltem, kohlenstoffneutralen Biokraftstoff zu 5,95 € den Liter.

Text: Chrëscht Beneké, Fotos: Gareth Harford Photography (3), Racing Experience, Christian Wilmes/RTL Lëtzebuerg, Chrëscht Beneké (2), Volker Lange/ATP images, Kevin Peters