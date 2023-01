Blick in den Rückspiegel

„The Tame and the Wild“ veröffentlicht mit „We Lost More Than A Battle“ ihr erstes Album. Eine Produktion, die in elf Liedern das bisherige Schaffen der Indie-Folk-Band festhält.

Das Musik-Business ist in den letzten Jahren für Künstler nicht einfacher geworden. Streamingdienste haben CDs den Rang abgelaufen, und Vinyl ist zwar (irgendwie wieder) in, für kleinere Bands aber kaum zu finanzieren (und dank Lieferketten-Problemen auch nicht ganz einfach zu beschaffen). Auch deshalb haben „The Tame and the Wild“ sich einen gewissen Modus Operandi angeeignet: Alle zwei Monate veröffentlichen sie in der Regel einen neuen Song. Die Idee, ein Album vorzulegen, stand bislang nie so wirklich im Raum.

„Es ist eine lange Geschichte“, sagt Flëpp Wenger, der nicht nur den Bass zupft, sondern auch zusammen mit seiner Frau und Sängerin Seja Katharina für das Komponieren der Lieder verantwortlich zeichnet. „Als wir mit der Band 2017 angefangen haben, arbeiteten wir relativ schnell an einem Album. Dieses ist aber aus verschiedenen Gründen nie veröffentlicht worden.“ Rasch habe man dann bemerkt, dass eigentlich die Geduld fehle, um ein ganzes Album zu komponieren, aufzunehmen und dann erst zu veröffentlichen. „Wenn ein Baby da ist, soll auch jeder es kennenlernen“, fasst es der Bassist zusammen. Dieser Workflow würde sich für sie sehr organisch anfühlen. Lied schreiben, veröffentlichen, Strich darunter und weiter, sei die Devise.

Dass jetzt mit „We Lost More Than A Battle“ trotzdem ein Album vorliegt, hat einen ganz speziellen Grund: „Der ausschlaggebende Punkt war, dass wir auf Konzerten regelmäßig nach einem physischen Tonträger gefragt werden. Eigentlich waren wir überzeugt, dass heute nur noch Streamingdienste zählen, aber anscheinend gibt es doch eine gewisse Nachfrage.“ Elf Singles aus den letzten zwei Jahren finden sich in chronologischer Reihe der Veröffentlichung auf der Werkschau wieder. „Wir haben darüber diskutiert, aber es fühlt sich in meinen Augen richtig so an. Es ist eine Kollektion von Singles und deshalb ergibt das Chronologische auch Sinn.“

Die Lieder wurden aber so auf das Album gepackt, wie die Band sie sich eigentlich vorstellt und nicht in der für das Radio zusammengestampften Version: „Wir lieben es, verschiedene Teile auszubauen und ausufern zulassen, da kommen wir schon mal auf eine Länge von fünf Minuten. Leider interessiert das in der Radiowelt keinen“, weiß Flëpp. Das Package, welches in bester DIY-Manier gestaltet wurde, ist ansprechend aufgemacht und ist gewollt keine 08/15-CD-Plastikhülle. „Wir haben versucht, diese CD ein bisschen wie eine Vinyl-Platte aufzuziehen. Man hält jedenfalls etwas in den Händen, was ja eigentlich den Charme von Vinyl am Ende auch ausmacht. Für jeden Song haben wir eine Postkarte samt Liedtext produziert. Ich glaube, diese Aufmachung passt ganz gut zu dem Image, das wir als Band haben. Zusammenfassend könnte man sagen, es ist ein Hybrid zwischen einer Vinyl-Scheibe und einer normalen CD.“

Das Image ist überhaupt etwas, was bei „The Tame and The Wild“ scheinbar nicht dem Zufall überlassen wird. Ein bisschen Retro und eine Prise Nostalgie machen dieses aus. „Wir verstellen uns nicht. Das Einzige, was in unseren Augen funktioniert, ist sich authentisch zu geben, so wie man ist. Dann braucht man nichts vortäuschen und kann voll und ganz dahinterstehen. Zudem kauft einem das Publikum das viel eher ab. Wir sind halt keine coole Band aus dem New Yorker Ghetto. Wir sitzen hier auf dem Land, mit drei Kindern und einem Hund, der durch den Garten läuft. Man hat uns schon manchmal leicht pejorativ als ‘Kinder von Bullerbü’ bezeichnet. Aber es ist nun mal das, was wir in unseren Liedern, unseren Videos wiedergeben.“

Etwas erstaunt kann man als Zuhörer sein, dass die Band die Gelegenheit nicht genutzt hat, um einen ganz neuen Song zu veröffentlichen. Aber auch hierfür gibt es einen Grund: „Eigentlich ist dieses Album schon ein Jahr lang fertig. Wir hatten auch schon ein Release-Konzert geplant, das wir dann leider krankheitshalber absagen mussten. Wäre das Album zu dem Zeitpunkt gekommen, wäre auch ein noch unveröffentlichter Track drauf gewesen. Es war auch schon also gemixt und gemastert.“ Verständlich, dass man dann das Fass nicht noch einmal aufmacht.

Dass sich der Sound der Band innerhalb der letzten beiden Jahre (leicht) verändert hat, lässt sich erkennen. Eine Tatsache, die auch Flëpp so sieht: „Vor allem die Instrumente, die wir einsetzten, haben sich in letzter Zeit geändert. Wir setzen mittlerweile verstärkt Synthesizer ein. Mit unserem früheren Produzenten haben wir sehr Oldschool-mäßig gearbeitet. Das hat auch entsprechend Zeit gekostet. Jetzt, mit Tom Gatti als Produzenten ist es eine andere Herangehensweise. Er arbeitet viel mit Loops und Samples. Das hat sich für uns zu Beginn leicht fremd angefühlt. Aber mittlerweile sehen wir vor allem den Mehrwert davon.“

Dass sich die angestammte Herangehensweise Musik zu veröffentlichen auch nach „We Lost More Than A Battle“ grundlegend ändert, ist eher unwahrscheinlich. „Wir reden zwar immer wieder mal darüber, eine EP oder ein klassisches Album aufzunehmen. Allerdings kommen bei diesem gesamten Prozess noch die Algorithmen der Streaming-Plattformen dazu. Es ist ein schnelllebiges Geschäft, und in meinen Augen funktioniert es am besten, wenn man regelmäßig neue Lieder herausbringt ohne große Pausen“, sagt der Bassist.

Und so wird sich das Duo Katharina/Wenger weiter im hauseigenen Probenraum austoben und Lieder schreiben, diese dann mit dem Produzenten Tom Gatti in den Unsion Studios ausarbeiten, den anderen Bandmitgliedern vorlegen und dann veröffentlichen. „So wie wir jetzt funktionieren, können wir sowohl nur als Duo als auch mit einer kompletten Band live auftreten. Das hat seine Vorteile“, fasst Flëpp zusammen und schlussfolgert: „Unser Schlagzeuger sagt immer, dass die Band für ihn wie ein all-inclusive-Urlaub ist. Man habe keine Obligation, darf und kann alles, muss aber nichts.“ Manchmal kann das Musik-Business also doch noch recht simpel sein.

Text: Hubert Morang, Fotos: Lungdivine Unfer, Jeanine Unsen, David Laplant

Das Album „We Lost More Than A Battle“ ist bei der Band für 20 Euro erhältlich. Die Stückzahl ist auf 500 limitiert. Das Releasekonzert findet am 4. Februar in den Unison Studios statt. Tickets gibt es unter: luxembourg-ticket.lu