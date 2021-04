Books to Read

Kritik

Unterdrückung sichtbar machen – darum geht es Emilia Roig (siehe Artikel über Identitätspolitik in der revue Nr. 14: „Wege der Befreiung“). Die Politikwissenschaftlerin, 1983 in Frankreich geboren und dort als Tochter eines aus Algerien stammenden jüdischen Franzosen und einer aus Martinique stammenden Mutter aufgewachsen, lebt heute in Berlin. Mit „Why We Matter“ hat sie ihre eigene Biografie in einem packenden Buch miteinfließen lassen, um „Unterdrückung sichtbar zu machen“, die Diskriminierung von Minderheiten wie den People of Color (PoC) und den Indigenen, den Schwulen, Lesben und Transpersonen, Menschen mit Behinderung ebenso. Aber auch die Unterdrückung von Frauen. Zu Beginn schreibt sie, dass es unerträglich sei, „nicht gesehen, nicht gehört zu werden“. Emilia Roigs Buch ist nicht nur ein Beitrag zur Rassismusforschung, die sie mit postkolonialen Theorien und ihrer sogenannten Theorie der Intersektionalität verbindet, jener Theorie, die davon ausgeht, dass die Unterdrückung mehrdimensional ist und die Überschneidung und Gleichzeitigkeit von verschiedenen Diskriminierungskategorien gegenüber einer Person bedeutet, zum Beispiel als PoC und als Frau, als queer und Migrant. Der Rassismus im Alltag spielt ebenso eine Rolle wie der strukturelle Rassismus und die Ablehnung nicht-binärer Menschen. Das Buch hat mich mitgerissen und aufgerüttelt.

Aufbau Verlag. 22 Euro.