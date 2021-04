Books to read

Debüt

Was für ein Erstlingswerk! Wie ein Befreiungsschlag! „Je m’appelle Fatima“, wie die Tochter des Propheten Mohammed, heißt es in „La Petite Dernière“ immer wieder. Fatima ist eine in Frankreich geborene Muslimin, und sie liebt Frauen. Sie kommt als Nachzüglerin und einzige Tochter zur Welt und wächst in der Pariser Banlieue Clichy auf. Liebe und Sexualität sind in ihrer Familie ein Tabu, in der Schule ist Fatima vorlaut. Sie fühlt sich nicht wohl in ihrer Haut, hängt lieber mit den Jungs herum. Dann trifft sie Nina. Eine Frau zu lieben bringt sie in Konflikt mit ihrer Familie und Religion. Und mit sich selbst. Fatima Daas ist das Pseudonym der 1995 geborenen Autorin, die sich in dem Debütroman, der im Mai beim Ullstein Verlag unter dem Titel „Die jüngste Tochter“ auch auf Deutsch erscheint, mit ihrer algerischen Herkunft, ihrem Glauben und ihrer Homosexualität auseinandersetzt. Sprachgewaltig bringt sie diese Zerrissenheit zum Ausdruck. Das Buch wurde vergangenes Jahr in Frankreich begeistert aufgenommen.

