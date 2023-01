Creme aus kandierten Cashews

Zubereitung

Für dieses Rezept braucht man eine Küchenmaschine mit starkem Motor. Oder gleich einen Thermomix. Anders lässt sich die zauberhafte Creme kaum herstellen. Zuerst kandiert man die Cashews. Dafür Zucker, Wasser und Cashews in einer beschichteten Pfanne unter ständigem Rühren so lange bei großer Hitze kochen lassen, bis das Wasser verdampft ist und sich eine ordentliche Glasur um die Cashews gebildet hat. Die Temperatur etwas herunterschalten und so lange weiterbraten, bis die kandierten Cashews außen trocken sind. Unbedingt weiterrühren, damit nichts anbrennt. Die Cashews auf einen Teller schütten und abkühlen lassen.

Anschließend in der Küchenmaschine oder im Thermomix für mindestens 15 Minuten mixen lassen. Ab und zu die Masse umrühren, weil sie sich sonst an den Rändern festsetzt. Die Masse wird zuerst krümelig, verklumpt dann zu einem festen Ball, bevor sie weich und cremig wird. Beim Ausprobieren hat meine Küchenmaschine Rauch gespuckt, aber sie hat es glücklicherweise überlebt. Die fertige Creme kann als Brotaufstrich verwendet werden, eignet sich aber genauso gut zum Kochen. Das Rezept funktioniert auch mit anderen Nüssen, man kann durchaus weniger Zucker nehmen, probieren Sie es einfach aus.

Zusammengestellt von Heike Bucher, Fotos: Heike Bucher, revue-Archiv