Das Gelbe vom Ei

Bald ist es so weit. Das Osterfest steht fast vor der Tür. Genau die passende Jahreszeit, um ein Lokal zu eröffnen, in dem sich alles rund ums Ei dreht.

Die Aufschrift auf der Vitrine des Speiselokals, dass sich nur einige Meter vom hauptstädtischen Bahnhof befindet, verrät bereits, welche Spezialität hier in verschiedenen Varianten serviert wird. „Egg“! Nicht mehr, nicht weniger! „Ich liebe Eier, und meines Wissens gibt es ein derartiges Konzept in der Hauptstadt noch nicht“, betont Vic Pereira ganz stolz. „Zusätzlich gibt es guten Kaffee und einige süße Leckereien, alle hausgemacht.“ Sein Name ist Ihnen vielleicht nicht unbekannt. Der erfolgreiche Geschäftsmann führt ebenfalls, seit fast drei Jahren, das Kaffeehaus „Bloom“, neben der „Place de Strasbourg“.

Öffnet man die Eingangstür des brandneuen Lokals, das sich auf zwei Stockwerken befindet, taucht man regelrecht in eine fast kitschige und doch sehr warmherzige Atmosphäre ein, wo, wie soll es anders sein, die Farben Gelb und Weiß dominieren. Gelbe Blumen, gelbe Servietten, gelbe Wände in der Küche, eine gelbe Wendeltreppe, gelbe Kerzen und andere gelbe Dekorationsartikel – kombiniert mit schlichten, weißen Gebrauchttischen und Stühlen. Besonders beeindruckend, die Verkaufstheke aus Zement mit einer

Front aus Marmor.

…

Lesen Sie mehr in der Druckausgabe oder im ePaper

…

Text: Jérôme Beck

Fotos: Pancake! Photographie