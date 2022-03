Das ist nicht Esch

Am Samstag wurde das Kulturjahr „Esch2022“ im Escher Zentrum und auf Belval eröffnet. Es gab im Vorfeld hohe Erwartungen, welche das Spektakel nur bedingt erfüllte. Ein persönlicher Eindruck aus dem Zentrum.

Als Escher Einwohner – und der Verfasser dieser Zeilen wohnt keine hundert Meter von der Alzettestraße entfernt – hat man gelernt, mit den handelsüblichen „Esch Bashing“-Klischees zu leben und ihnen ähnlich viel Aufmerksamkeit zu schenken wie der jährlichen Scrabble-Meisterschaft im französischen Vichy. Vor allem die Menschen, die es nie in die Minett-Metropole zieht oder diejenigen, welche schon seit Jahren nicht mehr im Escher Zentrum unterwegs waren, stecken im Glauben fest, dass rund um die Alzettestraße, Brillplatz und Co. eine Art Sodom und Gomorrha aus brutaler Kriminalität, exzessivem Drogenhandel und tonnenweise Hunde-Exkrementen herrscht. Eine Art von realitätsfernem Bermuda-Dreieck aus Koks, Kot und K.O.-Tropfen also. Sogar die Autorin des vor rund einem Jahr erschienen Reiseführers „Marco Polo – Luxemburg“, Susanne Jaspers, nahm sich völlig ungeniert die Freiheit heraus, scheinbar eher aus Erinnerung an Esch, als aus rezent real Erlebtem aus Esch, zu schreiben und zu urteilen.

Eigentlich ein Unding, denn allen Unkenrufen, Verkehrsproblemen und Geschäfts-Leerstand zum Trotz herrscht in der Minett-Metropole seit geraumer Zeit eine Art hartnäckige Aufbruchsstimmung (die man wohl nur spürt, wenn man dort lebt oder arbeitet). Das Kulturjahr „Esch2022“ sahen und sehen viele in Esch (aber auch in den anderen teilnehmenden Gemeinden) als ideale Gelegenheit, diese Dynamik in der Stadt und der ganzen Region weiter zu befeuern.

Dass im Vorfeld der Eröffnungsfeier zahlreiche meiner Nicht-Escher Freunde mich mit Fragen auf meinem Smartphone bombardierten, wie etwa „Was läuft denn genau bei dieser Eröffnungsfeier?“, „Lohnt es sich überhaupt, Karten zu holen?“, „Was soll diese Aufteilung in Gruppen, wie bei einer Schnitzeljagd?“, „Warum sollte ich diese Zumba-Moves einstudieren?“, oder „Kannst du mir erklären, wie dieses Freikartenbestellen überhaupt geht?“ kann man noch mit dem Unvermögen der Organisatoren ihr Programm zu erklären, entschuldigen. Denn vor allem in Sachen Mitteilungsbedarf haperte es: Sachliche, rechtzeitige und vor allem umfassende Informationen zum „REMIX Opening“ und dessen Programm waren auf der Internetseite Esch2022.lu spärlich gesät. Dass hier nicht alles rund lief, musste sogar Nancy Braun, Generaldirektorin des Kulturjahres, eine Woche vor dem Startschuss in der 100komma7-Radiosendung „Kaarten op den Desch“ kleinlaut zugeben. Braun hoffte aber, dass dieser gewollte (oder doch etwa ungewollte?) Überraschungseffekt die Besucher in ihren Bann ziehen würde. Kakofonische Kommunikation ist allerdings in den seltensten Fällen eine brillante Herangehensweise…

Um 17.30 ging es dann los mit einer „Séance académique“ im wahrsten und langweiligsten Sinne des Wortes.

Aber wie sagt der Volksmund: „Probieren geht über Studieren“ und so machte ich mich um 16 Uhr (laut Eintrittskarte sollte es dann losgehen) auf in Richtung Gemeindeplatz. Das Erstaunliche: Hätte es keine halbstündige Warteschlange für Covid-Check und Eintrittsbändchen gegeben, hätte man glauben können, es sei ein ganz normaler Samstagnachmittag in der Escher Innenstadt. Zwar waren kleine Bühnen in der Alzettestraße errichtet worden, auf denen zu dem Zeitpunkt keine Animationen stattfanden oder Musiker auftraten, und ein „Main Sponsor“ durfte seine CO2-Schleudern fast wie Kunstobjekte inszenieren, aber sonst nichts, was auf Kultur hätte hindeuten können. Aber das „REMIX Opening“-Konzept wollte wohl gezielt nicht für zu viel Animation im Stadtkern sorgen, es wäre nämlich kaum auszumalen gewesen, was passiert wäre, wenn eine Art Begeisterungsfunken entstanden wäre.

Die nächste Ernüchterung folgte auf dem Gemeindeplatz. Auf der großen Bühne herrschten Stille und gähnende Leere, lediglich die immer gleichen Filmchen zu Projekten des Kulturjahres flimmerten über die große Leinwand. Also einfach mal bei klirrender Kälte mit allen anderen Besuchern eine Stunde lang die Füße in den Bauch stehen, einen immersiveren Auftakt hätte man sich nicht wünschen können. Dass das Organisationsteam die goldene Regel für ein gelungenes Luxemburger „Dëppefest“ nicht ansatzweise beherrscht, unterstrich man noch einmal dadurch, dass gänzlich auf den Verkauf von Essen und Getränken verzichtet wurde. So machte die an den Gemeindeplatz-grenzende Supermarkt-Filiale wahrscheinlich jetzt schon den Umsatz des Jahres, weil sich viele angesichts der anhaltenden Einöde mit Dosenbier und Chips dort eindeckten, um sich die Zeit zu vertreiben. Selbstversorgung war also anscheinend der von den Organisatoren im Vorfeld hochgejazzte partizipative Ansatz… es geht doch!

Alles in allem war die Eröffnungsfeier ein eingekauftes Popcorn-Event mit zuckersüßem Disney-Feeling, das mittels gekonntem Video-Mapping und grandioser Lichtshow mächtig Augenwischerei betrieb.

Um 17.30 ging es dann los mit einer „Séance académique“ im wahrsten und langweiligsten Sinne des Wortes. Eine Stunde lang wechselten sich die Redner ab, was die Spannung natürlich auf einen kaum zu übertreffenden Siedepunkt trieb und vor allem zahlreiche Besucher progressiv die Flucht ergreifen ließ. Eine Sachlage, die sogar der durch die „Séance académique“ holpernde Moderator konsterniert feststellen musste. Als dann endlich das rote Bändchen offiziell durchgeschnitten (natürlich mit der äußerst gelungenen humoristischen Einlage einer überdimensionierten Schere) war, konnte es endlich losgehen.

Zwei „Raketenwissenschaftler“ blödelten das Konzept des „REMIX Opening“ und der Rakete auf Belval an, kamen aber auch irgendwie nicht in die Gänge, was die Besucherabwanderung noch einmal befeuerte. Die passende Textnachricht die von einem Kumpel, der sich den Live-Stream der Eröffnung auf Facebook anschaute, auf meinem Smartphone einging, lautete „Ist das jetzt Club Dorothée à Esch?“. Die Lust mich in den Zug zu setzen und nach Belval zu fahren, war bei mir auf jeden Fall längst verflogen. Die Feedbacks, die ich auf Facebook lesen konnte, bescheinigten vor allem den Konzerten in der Rockhalle ein gutes Zeugnis, aber sonst herrschte auch dort bei vielen Unmut und Unverständnis.

Mit mehr Eigenständigkeit und Authentizität hätten sicher mehr Sympathiepunkte eingefahren werden können.

Alles in allem war die Eröffnungsfeier (auf Belval, das trostlose Spektakel im Zentrum brauchen wir nicht noch einmal zu thematisieren) ein eingekauftes Popcorn-Event mit zuckersüßem Disney-Feeling, das mittels gekonntem Video-Mapping und grandioser Lichtshow mächtig Augenwischerei betrieb, indem es tolle Bilder für Facebook und Co lieferte, welches aber aufgrund seiner Austauschbarkeit, seines fast peniblen Konzepts nur hartgesottene Kulturjahrs-Fans so richtig befriedigt haben dürfte. Viele andere – und ich bin im Escher Stadtkern zahlreichen befreundeten Künstlern, Musikern, Fotografen und Kreativ-Schaffenden begegnet, deren Meinung unisono die gleiche war – sehen es als eine verpasste Gelegenheit an und vor allem als Bestätigung ihrer Meinung, dass man hier ein Konzept auf Esch stülpte (und im schlimmsten Fall noch zehn Monate stülpen will), ohne zu verstehen, wie die Menschen hier ticken oder wie das Herz der Stadt schlägt. Dass Esch eben Ecken und Kanten hat, scheinen die Organisatoren mit viel halbgarem Tam-Tam krampfhaft vertuschen zu wollen (wieso sonst wurde pünktlich zur Eröffnung vor den leerstehenden Geschäften große Fotos gestellt?).

Mit mehr Eigenständigkeit und Authentizität hätten sicher mehr Sympathiepunkte eingefahren werden können. So bleibt die Hoffnung (die stirbt bekanntlich immer zuletzt), dass in den kommenden zehn Monaten, in denen „Esch2022“ die Stadt und die Region und ihre Menschen verstärkter in den Mittelpunkt rücken können, ob die Verantwortlichen bei den angenommenen Projekten das nötige Gespür hierfür hatten, wird sich zeigen… „Save Esch“ schrieb eine Freundin am Sonntagmorgen auf Facebook und traf damit den Nagel auf den Kopf. Ob Nancy Braun wohl weiß, dass unter diesem Namen vor Jahren eine Vereinigung versuchte mit (alternativen) Konzerten und anderen Veranstaltungen das Escher Zentrum zu animieren und zu beleben? Ich bezweifle es…

Text: Hubert Morang // Fotos: Fabrizio Pizzolante, Tania Feller (beide Editpress)