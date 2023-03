Das Politische im Privaten

Schauspieler, Politiker, Sozialpädagoge – mit seinem „One-Man-Owend“ nimmt Tausendsassa Christian Kmiotek unter dem Motto „Uerdnung muss sinn“ die Phänomene des gesellschaftlichen Alltags aufs Korn.

Mein Interviewpartner hat Geduld. Als ich mit Verspätung zum Termin erscheine, wartet er bereits im Proberaum der Escher Kulturfabrik. Christian Kmiotek strahlt Gelassenheit aus. Für unser Gespräch legt er eine Probenpause für seinen „One-Man-Owend“ ein, den er in „freundlicher Begleitung“ von Frank Feitler vorbereitet. Während der große Theatermacher im Hintergrund wartet, spricht Kmiotek über das Programm, das am 16. März in der Kufa Premiere hat und danach auf Tournee gehen soll.

Es sei nicht seine erste One-Man-Show, erklärt der Schauspieler. „Ich habe schon zweimal einen Abend auf der Bühne gemacht. Dabei trug ich Texte von Guy Rewenig vor. Aber es war immer mein Traum, mein eigenes Programm zu schreiben. Und dann war ich auch noch so vermessen zu denken, eine Verlegerin zu finden, die das Ganze als Buch herausgibt.“ Gesagt, getan – das Buch zum Abend „Uerdnung muss sinn“, so der Name des Programms mit dem Untertitel „De Kmio spréngt aus der Këscht“, erscheint als Buch in Susanne Jaspers Verlag Capybarabooks.

Text: Stefan Kunzmann

Fotos: Georges Noesen (2), Julien Garroy (Editpress)