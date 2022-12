Das Versprechen der Demokratie

Der Rechtspopulismus hat sich in den meisten Ländern Europas wie auch in Übersee ausgebreitet. In Luxemburg scheint er bisher einen schweren Stand zu haben. Dritter und letzter Teil der revue-Serie.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat Viktor Orbán als Vorbild, Björn Höcke, der Vorsitzende der „Alternative für Deutschland“ (AfD) in Thüringen, bezeichnet ihn als „einen der letzten Staatsmänner in Europa“. Seit 2010 stellt Orbáns rechtsnationaler „Ungarischer Bürgerbund“ (FIDESZ) die Regierung in Budapest. Seither ist in Ungarn ein eklatanter Eingriff in liberale Grundprinzipien – etwa durch die Beschränkung der Pressefreiheit oder die Aushebelung der Gewaltenteilung – zu beobachten. Wie das ebenfalls von einer rechtsnationalen Partei namens „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) geführte Polen haben die Magyaren in den vergangenen Jahren eine strikte Antimigrationspolitik betrieben, begleitet von einer antimuslimischen Rhetorik. Außerdem werden LGBTQ-Menschen ausgegrenzt. Zugleich hetzen Orbán und seine polnischen Gleichgesinnten gegen eine vermeintliche „Brüsseler Diktatur“. Insofern erfüllen sie die Kriterien rechtspopulistischer Parteien und Bewegungen.

Neben den beiden genannten Beispielen haben in Westeuropa einige rechtspopulistische bis rechtsextreme Parteien bereits eine längere Tradition, seien es der französische Front National, der sich unter Parteichefin Marine Le Pen in Rassemblement National umbenannte, der Vlaams Blok in Belgien, der heute Vlaams Belang heißt, die Freiheitliche Partei Österreichs oder die Schweizerische Volkspartei, und etliche andere mehr. In jüngerer Zeit in Erscheinung getreten sind neben der deutschen AfD etwa die Schwedendemokraten, die aus der rechtsextremen Bewegung namens „Schweden soll schwedisch bleiben“ hervorgingen, sowie die Wahren Finnen. Neuerdings kommen die Rechtspopulisten auf der iberischen Halbinsel hinzu: die spanische Vox-Partei, die seit diesem Jahr erstmals auf regionaler Ebene an einer Regierung beteiligt ist, sowie die Chega-Partei in Portugal. Und wie sieht es mit Luxemburg aus? Ist das Großherzogtum die letzte Bastion gegen den Populismus?

Text: Stefan Kunzmann

Foto: Hervé Montaigu (Editpress)