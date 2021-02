Dazugelernt

Gezüchtete Gallengänge

Forschern der University of Cambridge ist es gelungen, Gallengänge aus menschlichen Gallenzellen zu züchten. Das könnte dafür sorgen, dass Lebertransplantationen seltener nötig werden, weil defekte Gallengänge einfach ausgetauscht werden können. In Versuchen mit Mäusen wurde das gerade erfolgreich durchgeführt. Defekte Gallengänge sind ein häufiger Auslöser für Leberversagen. Die Leber produziert nämlich Gallenflüssigkeit, die durch die Gallengänge zum Darm geleitet werden, wo sie beim Verdauen von Fetten hilft. Wird die Flüssigkeit nicht ausreichend abgeführt, sammelt sie sich in der Leber an, was ein Versagen des Organs auslösen kann.