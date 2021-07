Delta auf dem Vormarsch

Die Corona-Infektionszahlen in Luxemburg waren lange rückläufig, die Impfkampagne geht voran, und viele hatten bereits das Ende der Pandemie vor Augen. Doch die neue Virusvariante macht vermehrt von sich reden. Was hat es mit ihr auf sich? Worauf kommt es jetzt an?

„Jetzt übernimmt Delta”, „Wettlauf gegen Delta” und „Kampf gegen die Delta-Variante”, in „Die Zeit“, „Spiegel“ und „Tagesschau“, um nur ein paar zu nennen, dreht sich alles um Delta und darum, wie gefährlich die Variante des Coronavirus ist. Antworten auf diese und weitere Fragen kann Dr. Gérard Schockmel liefern. Er ist Infektiologe an den Robert-Schuman-Kliniken und kennt sich aus mit hochansteckenden Viren wie Corona und deren Mutationen. „Wir wissen über diese Variante, dass sie viel ansteckender ist als die anderen besorgniserregenden Corona-Varianten”, sagt er und liefert eine Erklärung gleich mit: „Wenn unterschiedliche Virusstämme zirkulieren, verdrängen die ansteckenderen Varianten die weniger ansteckenden auf kurz oder lang.“

Diese Virusvariante, auch als B.1.617.2 bekannt, ist nun auch in Luxemburg dominierend. 54,3 Prozent aller Neuinfektionen in der vergangenen Woche gehen auf Delta zurück, wie die Covid Task Force am am vergangenen Freitag meldete. Die Woche zuvor waren es laut diesem Bericht 30,9 Prozent. Dabei hat diese Variante bereits einen längeren Reiseweg hinter sich. Erstmals wurde Delta im Oktober 2020 in Indien entdeckt, wodurch sie zunächst auch den Namen indische Variante bekam. Mittlerweile wurde sie laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in 96 Ländern entdeckt. Mit 95,8 Prozent aller Neuinfektionen mit Delta (Stand 2.7.) ist Großbritannien derzeit am stärksten betroffen, es folgen, laut Daten der „Global Initiative on Sharing All Influenza Data“ (GISAID), Indien, die USA und Deutschland.

Doch da die Daten nicht tagesaktuell sind und nicht jede Corona-Probe auch auf die Virusvariante untersucht wird, dürfte die Dunkelziffer wohl noch höher liegen. Die von der WHO erst im Mai als besorgniserregend eingestufte Variante heizt die Debatten um die Pandemie derweil wieder an. Dass es überhaupt zu solchen Mutationen kommt, sei aber ganz normal. Viren wie Corona versuchen zu überleben, dazu müssen sie sich an ihren Wirt anpassen und verändern sich. Durch solche Mutationen wird das Virus aber nicht zwangsläufig ansteckender oder aggressiver. „Mal entsteht eine stärkere Variante, mal eine schwächere, es gibt aber auch Mutationen, die keine Veränderungen mit sich bringen”, so der Experte weiter.

Die Delta-Variante zählt quasi zur ersteren, besitzt sie doch zwei wichtige Merkmale: „Sie ist deutlich ansteckender als die britische (Alpha-)Variante, da sie leichter an die Zellen in den oberen Atemwegen andocken kann, zudem enthält sie gewisse Mutationen, welche die Wirksamkeit der Antikörper reduzieren, beispielsweise in Position 452. Die besagte Mutation findet sich weder bei der britischen (Alpha-), südafrikanischen (Beta-), noch bei der brasilianischen (Gamma-)Variante”, erläutert Schockmel.

Den verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge ist Delta laut Covid-19 Taskforce Bericht wahrscheinlich 40 bis 50 Prozent übertragbarer als die zunächst in England aufgetretene Alpha-Variante, die EU-Gesundheitsbehörde (ECDC) geht sogar von bis zu 60 Prozent aus. Schätzungen der ECDC zufolge wird sich Delta im europäischen Raum demnach zügig weiter ausbreiten. Bis Ende August könnten 90 Prozent aller Neuinfektionen im europäischen Raum auf diese Variante zurückgehen, wie es in einem ECDC-Bericht vom 23. Juni heißt.

Dass es nun in Ländern wie Großbritannien oder Israel trotz großangelegter Impfkampagnen zu einer Ausbreitung der Delta-Variante und einem Neuanstieg der Infektionen, auch und vor allem bei Kindern kommt, liege vermutlich nicht zuletzt an Reiserückkehrern, wie es bei der Tagesschau heißt.

Mittlerweile empfehlen auch immer mehr Länder Schutzimpfungen für Kinder ab zwölf Jahren. In Luxemburg ist vergangene Woche die Impfkampagne für Minderjährige gestartet, am vergangenen Mittwoch sind 26.000 Einladungen an Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren versendet worden, wie RTL Luxemburg meldete. Der Grund: Besonders gefährdet, sich mit der Delta-Variante anzustecken und sie – auch an Kinder – weiterzugeben, sind alle, die nicht geimpft sind, entweder weil sie das nicht wollen, oder aber weil ihr Impfschutz nicht komplett ist.

Warum ein kompletter Impfschutz so wichtig bei der Bekämpfung der Delta-Variante ist, erklärt der Infektiologe mit einer geringeren Schutzwirkung durch die Impfstoffe: „Bei einer ersten Impfdosis mit AstraZeneca oder Pfizer-BioNTech ist man nur zu 33 Prozent vor einem schweren Verlauf geschützt, bei Alpha waren das noch 50 Prozent”, so Schockmel. „Und das auch erst zwölf Tage nach der Injektion.”

Sich nicht impfen zu lassen, ist tödlich.

Dr. Gérard Schockmel

Das hat mit dem Ablauf einer Corona-Infektion im Allgemeinen zu tun. Der Experte erklärt: „Wie wir wissen, gibt es asymptomatische Virus-träger, also Menschen, die zwar positiv getestet werden aber keine Symptome zeigen, zum anderen aber auch Infizierte, die leichte Krankheitsanzeichen haben und Infizierte mit schweren Symptomen und Krankheitsverläufen”, ergänzt er. Je schwerer die Symptome sind, desto höher sei demnach auch die Wahrscheinlichkeit, das Virus weiterzugeben. Eine komplette Impfung ist demnach der beste Schutz vor einer Infektion mit der Delta-Variante.

Die Impfstoffe bremsen das Virus nämlich ab, wodurch es seltener, oder manchmal sogar gar nicht, zu Symptomen kommt. Die Wahrscheinlichkeit, den Erreger durch die oberen Atemwege auszuscheiden und andere anzustecken, wird zwar nicht gestoppt, die entsprechende Zeitspanne dafür aber deutlich begrenzt. Bei ansteckenderen Varianten ist die effektive Reproduktionszahl eine höhere, diese gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter unter den aktuellen Bedingungen im Durchschnitt ansteckt. Lag diese bei der Urvariante bei etwa eins, hat Delta einen R-Wert von mehr als fünf.

Dieser R-Wert wiederum hat einen Einfluss auf den Prozentsatz, der erforderlich ist für die Erreichung einer Herdenimmunität. Diese schützt auf indirekte Weise die Menschen, die nicht mit ausreichender Wirksamkeit geimpft werden können, etwa Menschen, die Immunsuppressiva einnehmen müssen oder aber Kinder unter zwölf Jahren, für die es derzeit noch keinen zugelassenen Impfstoff seitens der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) gibt. Ein Schutz vor schweren Verläufen bei diesen Gruppen ist nur dann gegeben, wenn eine gewisse Anzahl an Menschen, durch Infektion oder Impfung, immun gegen das Virus ist. Die Delta-Variante erfordert, aufgrund der höheren Ansteckungsgefahr, also auch eine höhere Herdenimmunität. Ganze 85 Prozent statt wie noch bei der ersten Variante, Alpha, 70 bis 75 Prozent.

Gérard Schockmel wird deutlicher: „Sich nicht impfen zu lassen, ist tödlich.” Er verweist auf die vielen Todesfälle in den USA: „99 Prozent der Menschen in den USA, die an Corona verstorben sind, waren nicht geimpft.” Die Zahlen sprechen für sich. Von den in den USA im Mai verzeichneten insgesamt 853.000 Corona-Patienten waren lediglich 1.200 geimpft, von den 18.000 Verstorbenen war keiner geimpft, wie eine Studie der Nachrichtenagentur AP im Auftrag von Regierungsbehörden ergab. Die Inzidenzzahlen seien zudem auf dem Niveau wie im vergangenen Winter in Europa.

Kurz: Ungeimpfte haben keinen Schutz und geben das Virus auch dementsprechend ungebremst weiter. Dabei liegt die Lösung nah. Je mehr Menschen sich impfen lassen, je weniger schreitet die Ausbreitung voran. Und desto weniger das Virus sich ausbreitet, desto größer der Schutz vor neuen Mutationen, die vielleicht irgendwann nicht mehr auf die aktuellen Impfstoffe ansprechen. Premier Xavier Bettel betonte gegenüber RTL: „Impfen ist nicht nur Teil der Lösung, es ist die Lösung.“

Zu dieser Lösung könnte auch die Kreuzimpfung, also die Kombination eines Vektorimpfstoffs mit einem RNA-Impfstoff beitragen. In Luxemburg ist dies zwar nicht möglich – die EMA hat bisher keine Empfehlung ausgesprochen – doch viele Experten, etwa vom Robert-Koch-Institut, aber auch Dr. Gérard Schockmel, sehen in der Mischimpfung eine gute Waffe im Kampf gegen Delta: „Die Kombination von Impfstoffen ist ein interessantes Konzept, das mittlerweile in verschiedenen Ländern praktiziert wird und für das bereits erste Studienergebnisse vorliegen. In ersten Studien hat sich gezeigt, dass die Wirksamkeit dieser Kombination, gemessen an der Antikörperproduktion, höher ist als bei der herkömmlichen Impfung mit zwei Injektionen von AstraZeneca. Hinzu kommt die höhere Wirksamkeit des Pfizer-BioNTech-Impfstoffes bei Virusmutanten. Auch wird bei dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff die sehr seltene Komplikation einer Thrombose mit Blutplättchenmangel vermieden.“

Die Verkürzung des Intervalls zwischen zwei Dosen ist ebenfalls eine vieldiskutierte Maßnahme, könne eine solche doch schneller einen vollen Impfschutz herbeiführen. „Dies wird dadurch begründet, dass bei der Delta-Variante die Wirksamkeit der ersten Dosis in einem Zwei-Dosen-Regime deutlich reduziert ist”, so Dr. Schockmel weiter.

Wird die Delta-Variante sich auch hierzulande vermehrt ausbreiten? Diese Frage kann wohl mit Ja beantwortet werden. Alles hänge nun davon ab, wie es in den kommenden Wochen läuft. „Auf Reisen sollten auch Geimpfte darauf achten, die gewohnten Schutzmaßnahmen einzuhalten, also geschlossene und schlecht belüftete Räume zu meiden, Maske zu tragen und die Distanzvorgaben bei Menschen aus anderen Haushalten einzuhalten”, mahnt der Experte.

Denn die Impfung schützt zwar, wie wir nun wissen, vor einem schweren Verlauf, nicht aber zwingend vor einer Infektion und der Weitergabe des Virus, betont der Infektiologe noch einmal. Trotzdem bleibt der Experte zuversichtlich: „Die Situation ist bei weitem nicht so dramatisch wie im vergangenen Jahr zur selben Zeit. Damals war ja noch niemand geimpft, die Herdenimmunität lag vielleicht bei maximal drei Prozent. Vor allem aber haben die meisten älteren und gefährdeten Personen mittlerweile eine komplette Impfung erhalten.“

Dass hier und da Cluster entstehen werden, davon ist der Experte, zumindest der aktuellen Situation nach zu urteilen nach, überzeugt. Das Verhängen eines erneuten Lockdowns sei aber eher unwahrscheinlich. Er bleibt aber vorsichtig: „Wir wissen nicht, welche Mutationen noch entstehen werden”, so der Experte abschließend. „Wie wir eine Ausbreitung, auch von Delta, verhindern können, dürfte nun aber klar sein. Dass dies von der Impfbereitschaft jedes Einzelnen abhängt, hoffentlich auch.“

* 136 neue Coronafälle bei 6.120 PCR-Tests wurden im Bericht von vergangenem Freitag gemeldet.

245.408 Einwohner Luxemburgs sind komplett

geimpft, bisher wurden insgesamt 560.608 Impf-

dosen verabreicht (Stand zu Redaktionsschluss).