Der Brückenbauer

Das Malen hat er sich selbst beigebracht, sein Können vermittelt er vor allem jungen Menschen. Eine Retrospektive in Oberkorn ist dem Künstler Nelson Neves gewidmet, der sich seit jeher für den kulturellen Austausch zwischen Luxemburg und den Kapverdischen Inseln einsetzt.

Etwa viereinhalbtausend Kilometer sind es von der felsigen Küste Santo Antãos, wo die Gischt die vulkanischen Felsen umspült, bis nach Differdingen, von den Bergen der nördlichsten der Kapverdischen Inseln bis in den Süden Luxemburgs, von dem Ort Ribeira Grande bis nach Niederkorn, wo Nelson Neves seit rund vier Jahrzehnten lebt. Mit seiner Ausstellung im Oberkorner H2O, einer Retrospektive seines bisherigen Schaffens, sei er endgültig angekommen, sagt der Künstler. Meint er es scherzhaft? Schließlich ist er häufig und gerne zu Scherzen aufgelegt. Das wissen seine Freunde zu schätzen. Doch wer ihn gut kennt, der weiß auch, dass in seinen Scherzen oftmals ein ernster Kern steckt. Und wer sich tiefergehend mit seiner Kunst, seinen Gemälden befasst, der erkennt, dass darin viel Widersprüchliches steckt – Widersprüche, die den Menschen allgemein prägen und die Neves in seinem Werk immer wieder aufgreift.

„Fogo“ heißt eines seiner mit Acrylfarben auf Leinwand gemalten Bilder. Wie viele andere seiner Werke ist es voller warmer Farben, Gelb und Rot, und scheint, als hätte es einen schöpferischen Akt zum Inhalt, eine Geburt aus Feuer und Licht. Fogo heißt auch eine der südlichen Inseln der Kapverden, eine Vulkaninsel im Süden des Archipels. „Die Kapverdischen Inseln sind voller Farben“, weiß Neves, „geprägt von Sonne und Meer, und von der bunten Kleidung der Menschen, die dort leben.“ Gelb und Rot seien seine Lieblingsfarben, gibt er zu, das sei die Freude am Leben. „Manch einer sagte mir schon, dass meine Bilder zu bunt seien“, sagt er. „Sie würden nicht in deren Wohnung passen.“ Dafür habe er stets eine Antwort parat: „Meine Bilder sind nicht dazu da, Räume zu dekorieren.“ Im Gegenteil: „Einige Käufer haben sich sogar in der Auswahl der Farbe, in der sie ihre Wände anstrichen, an meinen Bildern orientiert.“

Angefangen zu malen und zu zeichnen habe er früh. „Schon als kleiner Junge zeichnete ich Comicfiguren nach“, erinnert er sich. „Das hat mich sehr geprägt. Ich inspirierte mich früh an der Manga-Kultur.“ 1973 in Santo Antão geboren, holten ihn seine Eltern nach Luxemburg nach. Zusammen mit seinen Geschwistern, vier Jungen und vier Mädchen, wuchs er zuerst in Diekirch und dann in der Hauptstadt auf. Ein paar Lehrer wurden auf sein künstlerisches Talent aufmerksam. „Sie rieten mir, einmal nach Paris zu gehen“, erzählt der heute 48-Jährige weiter. „Ich folgte dem Rat und ließ mich weiter inspirieren. Dann kaufte ich mir Acrylfarben und begann auf Leinwand zu malen.“ Unterdessen absolvierte er eine Ausbildung zum Dekorateur. „Die Kunst ist mein Hobby geblieben. Ich lebe nicht davon, bin nicht darauf angewiesen. Dadurch fühle ich mich ungebunden und bewahre meine Freiheit. Es ist die Freiheit, das zu malen, was ich will.“

Seine erste Ausstellung hatte Neves im Jahr 2001 anlässlich der Kapverdischen Woche in Rodange, organisiert von der Organisation der Kapverdier in Luxemburg (OCL). Besonders ermutigt weiterzumachen habe ihn Celeste Monteiro. Die einstige OCL-Präsidentin habe ihn auch Henri Fischbach vorgestellt. Der freie Journalist und Lehrbeauftragte begleitete ihn 2003 auf einer Reise zu den Kapverdischen Inseln. Für Neves war es die Rückkehr in seine Heimat nach 23 Jahren. Während er die Orte seiner Kindheit wiedersah und jenen Menschen begegnete, die er aus den Augen, aber nicht aus den Gedanken verloren hatte, fotografierte Fischbach die Heimreise und drehte einen Film darüber, der später in Luxemburg öffentlich gezeigt und als Videokassette verkauft wurde.

Einmal mehr hatte sich Neves von den Eindrücken aus seiner alten Heimat inspirieren lassen. Bis heute durchlaufen zwei unterschiedliche stilistische Richtungen sein künstlerisches Schaffen: Das eine sind Alltagsbilder von den Kapverdischen Inseln, mit den Männern und Frauen, die in der Landwirtschaft oder in der Fischerei arbeiten, folkloristische Bilder des tägliches Lebens; das andere sind abstrakte, noch farbintensivere Motive. „Es sind die unterschiedlichen Seiten von mir, die verschiedenen Kräfte, die in mir wirken“, erklärt er. Einige von ihnen behandeln die Schöpfung. „Und das, obwohl ich nicht religiös bin. Aber ich glaube an die Schöpfung und Entwicklung, denn dass wir alle hier sind, ist kein Zufall.“

Eine Schöpfung ohne Gott – einmal mehr das Paradoxe, das er so sehr mag. „Es ist manch einem etwas zu mystisch, dieses Spiel mit Licht und Schatten“, weiß Neves. „Aber ich weiß nicht, warum ich eine Schwäche für diese Widersprüche habe.“ Ähnlich verhält es sich mit seiner Vorliebe für Totenköpfe. Das habe nichts mit Totenkult zu tun, nichts mit Grusel. „Ich mag Totenköpfe seit meiner Jugend, als ich noch mit Rastazöpfen herumlief“, sagt er. „Es ist vielmehr die Freude am Leben. Ich finde sie einfach schön.“ Auch in der jetzigen Ausstellung sind bunt bemalte und dekorierte Totenköpfe zu sehen. Die Malerei sei für ihn etwas Intuitives, tief Emotionales. „Manchmal kann ich mehrere Monate nicht ins Atelier gehen, dann wieder für sechs oder sieben Stunden“, sagt er. „Auch wenn ich eine Wut in mir verspüre oder von irgendetwas genervt bin, gehe ich malen. Ich lasse die Wut aus mir raus. „Mein Sohn Jordan (einer der besten luxemburgischen Karateka, Anm. d. Red.) geht an seinen Box-Sack und reagiert sich ab – und ich gehe ins Atelier. Beim Malen höre ich immer Musik, entweder Hardrock, Klassik oder kapverdische Musik.“

Zwei unterschiedliche stilistische Richtungen prägen sein künstlerisches Schaffen: Alltagsbilder von den Kapverdischen Inseln und abstrakte, noch farbintensivere Motive.

Auf seinem künstlerischen Weg gehe es immer weiter. „Ich bin noch sehr hungrig“, sagt er. Er wolle weiter experimentieren, am liebsten dreidimensional und mit anderen Materialien, mit Lehm, Holz oder Granit. „Auch mit Eisen“, fügt er hinzu. „Ich mag Rost, dessen Farbe genauso wie das Rot der Erde ist. Natürliche Materialien, keine Kunststoffe.“ Zahlreiche Ausstellungen hatte er in Frankreich, Italien, Luxemburg und den Kapverdischen Inseln. Mehrere Auszeichnungen erhielt er in Frankreich und Italien. Doch die Ernennung zum Chevalier de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg, die der Großherzog nächste Woche vornimmt, hat für den verheirateten Vater von zwei Kindern eine besondere Bedeutung. Ebenso die Ausstellung, die noch bis 27. Juni im H2O in Oberkorn zu sehen ist. Mit ihr schließt sich der Kreis von Santo Antão bis Differdingen. In unzähligen Ateliers und Workshops hat er in Luxemburg wie auf den Kapverdischen Inseln seine künstlerischen Fertigkeiten an Kinder und Jugendliche weitergegeben und sich für die Verbindung und den kulturellen Austausch zwischen dem Großherzogtum und dem Inselstaat eingesetzt. Anfang Juli werden seine Bilder im kapverdischen Parlament von Praia ausgestellt sein. „Brückenbauer zwischen den Kulturen“ wurde Nelson Neves schon mehrmals genannt. Zu Recht, wissen alle, die ihn kennen und sein aufrichtiges Wesen schätzen. Er sieht sich selbst so. „Kein Wunder“, sagt er mit einem Lächeln und dem für ihn so typischen Schalk im Nacken: „Schließlich arbeite ich hauptberuflich bei den Ponts et chaussées.“

Fotos: Paulo Lobo