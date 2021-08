Seit Lux-Leaks im November 2014* hat es weitere Finanzskandale dieser Art gegeben, in die das Großherzogtum verstrickt war. Ein Grund, um mit dem deutschen Europaabgeordneten Sven Giegold über seinen Kampf für mehr Steuergerechtigkeit zu sprechen.

Herr Giegold, haben Sie nicht das Gefühl, dass Ihr Kampf gegen Steueroasen eine Sisyphus-Arbeit ist? Immer wieder tun sich neue Schlupflöcher auf, mit deren Hilfe Unternehmen Steuervermeidung betreiben. Dabei gehört das kleine Großherzogtum nach wie vor zum Kreis der üblichen Verdächtigen.

Mich verwundert, wenn man so tut, als sei Finanzkriminalität ein Phänomen kleiner Staaten. Sie findet im Zentrum des globalen Finanzsystems statt. Ich arbeite seit 30 Jahren zu diesem Thema. Wenn Luxemburg seine steuerliche Souveränität nutzt, um damit Steuervermeidung von großen Unternehmen, aber auch von vermögenden Personen zu erleichtern, kritisiere ich dies genauso, wie ich andere Staaten kritisiere. Für mich hat das Thema auch keine Parteifarbe.

Zuerst der Lux-Leaks-Skandal im November 2014, als es um Hunderte von verbindlichen Vorbescheiden – „advanced Tax Rulings“ – der hiesigen Steuerbehörde ging, die über PricewaterhouseCoopers zwischen 2002 und 2010 abgeschlossen wurden. Zuletzt folgten im vergangenen Februar OpenLux und im Juli LuxLetters. Luxemburgs Finanzpolitik scheint nach wie vor die Steuervermeidung zu begünstigen und ein „Offshore“-Zentrum zu sein. Wie erklären Sie sich das?

Mein Eindruck ist, dass Luxemburg die internationalen Rechtsvorschriften zwar mitgemacht hat. Aber der Geist hat sich nicht verändert. Damit meine ich, die eigene Souveränität zu nutzen, um es Steuervermeidern leicht zu machen, ihr Geld nicht dort zu versteuern, wo sie es erwirtschaftet haben. Und gleichzeitig in der EU Steuerkooperation zu behindern. Noch viel mehr als bei LuxLetters wird dies bei der Funktion von Luxemburg mit seinen Doppelbesteuerungsabkommen sichtbar, die das „Ausschleusen“ von Gewinnen, die in EU-Partnerländern erzielt wurden, in das nichteuropäische Ausland befördern. So werden zum Beispiel regelmäßig für Immobiliengeschäfte in Deutschland luxemburgische Briefkastenfirmen benutzt, um das Geld ins Ausland zu schaffen. Das europäische Recht macht es den EU-Mitgliedstaaten schwer, gegen diese Sonderangebote vorzugehen. Zwar könnte Deutschland selbst viel mehr dagegen unternehmen. Es gehören also immer zwei dazu: die Einen, die ihr Finanzsystem bewusst so gestalten, dass es zur Steuervermeidung genutzt werden kann, und die Anderen, die die Nutzung dieser Steueroasen dulden. Leider gibt es trotz aller Skandale in Luxemburg keinen Konsens, mit dieser Praxis aufzuhören.

Seit Lux-Leaks wurde doch der internationale Informationsaustausch eingeführt. Waren dies nicht Fortschritte? Finanzminister Pierre Gramegna hat sich mehrfach gerühmt, Luxemburg sei von der „schwarzen Liste“ der Steueroasen verschwunden.

Es gab in der Tat Verbesserungen – und auch große Fortschritte im Bereich der Bekämpfung aggressiver Steuervermeidung und von Steuerflucht. Allerdings war die luxemburgische Linie nach meiner Wahrnehmung, dass man zwar den internationalen Rechtsfortschritt akzeptiert, aber ihn nicht unbedingt unterstützt. So verhielt sich Luxemburg, was die europäische Mindestbesteuerung von Unternehmen angeht, immer sehr zurückhaltend. Das sieht man auch an der Ablehnung der öffentlichen Steuertransparenz von Großunternehmen (nach Ländern). Das gleiche gilt für die gemeinsame Steuerbemessungsgrundlage für die Körperschaftssteuer von Großunternehmen und einen eigenen EU-Mindeststeuersatz für Unternehmen. Obwohl Luxemburg Gründungsstaat der Europäischen Union ist und sich fraglos große Verdienste um die europäische Einigung erworben hat, macht es damit weiter, den Nachbarn mit dem eigenen Steuermodell in die Tasche zu greifen und auf europäischer Ebene den Fortschritt zu behindern, indem man neue Gesetze ablehnt. Das gilt nicht immer, aber doch – auch nach Lux-Leaks – immer wieder. Es wäre erfreulich, wenn die luxemburgische Parteienlandschaft sich darauf einigen würde: Für ein geeintes Europa brauchen wir auch ein Ende des Steuerdumpings und machen dabei genauso konstruktiv mit, wie wir das auch beim Schengen-Abkommen und bei der Ausarbeitung der europäischen Verträge getan haben.

Was hat sich nach Lux-Leaks getan? Immerhin wurden die „Tax Rulings“ reduziert sowie zahlreiche Doppelbesteuerungsabkommen mit anderen Ländern abgeschlossen. Wurden neue Schlupflöcher gefunden?

Das sind zwei verschiedene Dinge. Bei den „Tax Rulings“ ging es darum, dass man einen Sondertatbestand für ein einzelnes Unternehmen schafft. Bei der Nutzung der Doppelbesteuerungsabkommen zum Ausschleusen von Gewinnen aus der EU handelt es sich um verbrieftes Recht, das nicht auf Einzelfällen beruht. Vielmehr können in Luxemburg zahlreiche Briefkastenfirmen diese Regeln nutzen, die wiederum von verschiedenen Dienstleistern – Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, usw. – betreut werden. Die Nutzung von Luxemburg als „Conduite“, wie es in der Finanzsprache heißt, als Durchleitungsstaat, gibt es schon lange. Gleichzeitig muss man sagen, dass der automatische Informationsaustausch auch dazu geführt hat, dass man nach Alternativen sucht, um ohne Steuern zu bezahlen, Erträge erwirtschaften zu können. Da bieten sich zum Beispiel Immobilien an, weil es für diese und ihren Besitz keinen automatischen Informationsaustausch gibt. Sie in Luxemburg leiden ja auch darunter. Die Immobilienpreise sind für viele normale Menschen nicht mehr bezahlbar. Wir haben das gleiche Problem in vielen urbanen Räumen überall auf der Welt. Das liegt – neben anderen Gründen – nicht zuletzt daran, dass das mobile Kapital die Preise hochtreibt. So kann man Erträge im Ausland erwirtschaften, von denen das Heimatfinanzamt entweder nichts erfährt oder die sogar juristisch einwandfrei steuerfrei bleiben oder mit niedrigen Quellensteuern belegt werden. Damit wird die Entwicklung, die die Menschen aus den Innenstädten treibt, noch angeheizt. Bei den „Tax Rulings“ sei noch gesagt: Diese Informationen nicht auszutauschen, ist schon seit den 70er Jahren in Europa illegal. Es gibt ganz klare Regeln, die besagen, dass wenn ein Mitgliedsland der EU durch steuerliche Entscheidungen der Finanzverwaltung möglicherweise negativ betroffen ist, der jeweilige Staat diese Informationen über die „Tax Rulings“ austauschen muss. Das Skandalöse an Lux-Leaks war, dass Luxemburg so lange Zeit dies nicht getan hat und damit die steuerlichen Sonderbehandlungen unter Bruch europäischen Rechts ermöglichte. Nachdem diese Praxis beendet worden war, indem man die „Tax Rulings“ automatisch austauschte und damit auch die Attraktivität gesunken war, wuchs in Luxemburg offensichtlich eine Praxis informeller Rulings. Sie beruht darauf, dass man die steuerlichen Sondertatbestände nicht mehr formal feststellen lässt, sondern im Grunde davon ausgeht, dass, wenn ich das Finanzamt über bestimmte Tatsachen informiere, meine Einschätzung zum steuerlichen Sachverhalt dem Finanzamt übermittle und dieses nicht widerspricht, dies als stillschweigende Zustimmung gilt. Diese Praxis ist natürlich eine Reaktion auf den automatischen Informationsaustausch der Rulings über die Grenzen hinweg.

Sie meinen die sogenannten Informationsbriefe. Die Luxemburger Regierung sieht sich keiner Schuld bewusst. Die aufgestellten Behauptungen seien ungerechtfertigt und falsch.

Jein. Ich würde sagen, dass ihre Erklärungen zweideutig formuliert sind. Das sei alles erstunken und erlogen, heißt es. Aber wenn man etwas weiter liest, steht da ungefähr: Doch, irgendwie hat es so etwas schon gegeben, aber wir bestreiten, dass dies eine große Wirkung hat. Trotzdem ist man nicht bereit, mehr Transparenz herzustellen. Fakt ist, es gab die Praxis, und sie ist auch gar nicht so neu. Schon vor einigen Jahren wurde darüber öffentlich berichtet. Insofern ist dieses Dementi doppelbödig. Es bezieht sich auf rechtliche Verbindlichkeit. Aber Zeitungen wie die Süddeutsche Zeitung und LeMonde haben gar nicht behauptet, dass dadurch rechtliche Verbindlichkeit hergestellt würde, sondern dass der Vorteil der Informationsbriefe darin bestehe, eine Rechtseinschätzung zu haben und sie faktisch gilt. Das Dementi der Regierung ist also nicht gedeckt durch die eigenen Formulierungen in den Details. Insofern werden wir uns das im Herbst im Europaparlament anschauen und fordern, dass eine Untersuchung stattfindet. Dann müssen die Fakten auf den Tisch.

Was kann das Europaparlament dagegen unternehmen?

Es kann im Wesentlichen Druck entfalten. Wir können zwar keine Gesetzgebungen erzwingen und im Steuerbereich gilt zusätzlich noch das Einstimmigkeitsprinzip im Rat der Mitgliedsländer. Aber in diesem Bereich stellen sich auch andere Fragen: Sind hierbei zum Beispiel wettbewerbsrechtliche Fragen berührt? Diesbezüglich kann die Kommission eigenständig entscheiden. So habe ich die Hoffnung, dass, wenn das alles untersucht wird, Luxemburg sich transparent zeigt und eben die entsprechenden Daten veröffentlicht, mit denen man die Behauptung, an den Vorwürfen sei nichts dran, tatsächlich untermauert.

Was kann eine globale Mindeststeuer für Unternehmen bewirken, wie im Juli von den G20-Staaten beschlossen?

Es handelt sich dabei um eine Mindesthinzurechnungssteuer für Großunternehmen. Erstens heißt das, dass es nur für die größten Unternehmen gilt, für alle anderen ändert das erstmals nichts. Zweitens ist bisher der Plan, auch der deutschen Bundesregierung, die Vereinbarung mit dem Mindestsatz von 15 Prozent umzusetzen. Damit bleibt es aber weiter attraktiv, etwa in Frankreich oder Deutschland, internationale Steueroasen zu nutzen, weil die beiden genannten Länder etwa 30 Prozent Unternehmensgewinnbesteuerung haben. Würden wir aufhören, die US-Amerikaner steuerlich zu unterbieten und das amerikanische Niveau bei der Umsetzung des Deals übernehmen, diese wollen ja 21 Prozent, dann sähe die Welt schon anders aus, weil das ein Effektivsteuersatz ist. Dies entspricht nominal etwa 25 Prozent. Dann wären wir schon in der Reichweite von 30 Prozent. Das Hauptproblem bleibt jedoch, dass die kleinen, mittelständischen Unternehmen und die vielen Briefkastenfirmen nicht erfasst sind. 750 Millionen Euro globaler Umsatz als Schwelle für den globalen Steuerdeal sind schon eine Hausnummer.

Gegen die kann demnach nichts unternommen werden.

Die EU muss daher einen eigenen Mindeststeuersatz für alle Unternehmen beschließen. Der OECD-Deal ist für den EU-Binnenmarkt unzureichend, um das Steuerdumping zu beenden.

Auch gegen die Subunternehmen von großen Konzernen?

Die Briefkastenfirmen wären davon erfasst, wenn sie dem Konzern wirklich gehören. Sie müssten mit mindestens 15 Prozent besteuert werden. Das Hauptproblem wäre jedoch, dass diese OECD-Einigung je nach Zählweise zwischen 2.000 und 8.000 Unternehmen betrifft. Eine saubere Statistik habe ich noch nicht gesehen. Es gibt aber Hunderte Millionen Firmen auf der Welt. Die allermeisten von ihnen sind keine direkten Tochterfirmen von Großkonzernen. All diese sind nicht erfasst.

Welche Rolle spielt die hiesige Fondsindustrie dabei?

Mein Eindruck ist, dass die Fondsindustrie nicht mehr wegen spezieller Steuerregeln in Luxemburg ist. Sie ist hier, weil es günstige Steuerregelungen für viele Unternehmen und ein sehr effizientes Verhältnis zu Staat und Finanzaufsicht gibt. Ich habe daran speziell nichts Nennenswertes auszusetzen. Die früheren steuerlichen Sondertatbestände gibt es so nicht mehr. Was Luxemburg bietet, gibt es auch an anderen Orten beziehungsweise für andere Unternehmen. Wenn Sie hier in Luxemburg Anteile an einem Fonds halten, dann ist das ein Finanzkonto nach Definition der OECD und wird automatisch international ausgetauscht. Was wir alle nicht wissen: Wie gut funktioniert dieser Austausch? Klar ist: Sie können ihn überall auf der Welt leicht umgehen. Nehmen wir an, Sie und ich sowie zwei andere Schurken gründen eine Firma und der gehört ein Fonds; jedem von uns gehören 25 Prozent; dann gibt es keinen automatischen Austausch mehr, weil sie dafür mehr als 25 Prozent Anteil haben müssen. Wie sehr solche Geschäftsmodelle, die bewusst so gestaltet sind, dass Sie den Informationsaustausch vermeiden, in Luxemburg genutzt werden, kann ich nicht sagen. Aber grundsätzlich beruhen die Stärken des Fondsstandorts auf dem regulativen Umfeld. Ich habe es immer für unlauter gehalten, Länder zu kritisieren, nur weil sie sich auf Finanzdienstleistungen spezialisiert haben und klein sind. Im europäischen Binnenmarkt hat ein Land natürlich das Recht dazu. Was ich nicht gut finde, sind Finanzdienstleistungen, die so strukturiert sind, dass Vermögende ihre Steuern nicht bezahlen, und dass man die eigene Souveränität nutzt, um die Ungleichheit, die weltweit wächst, weiter zu befeuern. Aber mit einer rechtschaffenen Fondsaufsicht, die nicht so bürokratisch ist wie die deutsche BaFin, habe ich kein Problem.

Muss nicht auch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wie den „Big Four“ besser auf die Finger geschaut werden?

Ich fand es schon immer wenig überzeugend, dass Unternehmen, die im öffentlichen Interesse Wirtschaftsprüfung machen, gleichzeitig Beratungsdienstleistungen für die geprüften Unternehmen anbieten. Das führt zu einem Interessenskonflikt, genauso wie die Unternehmen selbst entscheiden, wer ihr Wirtschaftsprüfer ist. Dies führt, ähnlich wie wir es bei den Ratingagenturen gesehen haben, zu einer Situation, dass die Schüler ihren Lehrer aussuchen und bezahlen. Daraus erfolgen in der Regel gute Noten und zu wenig kritische Distanz. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Wirtschaftsprüfer, auch nicht alle „Big Four“, so sind. Das wäre grobschlächtig. Aber ich hätte gerne, dass die großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wirklich Wirtschaftsprüfungen machen und das Beratungsgeschäft eigentumsrechtlich getrennt wird und die Auswahl der Wirtschaftsprüfer nicht mehr vom Unternehmen allein getroffen wird. Dann wäre es weniger attraktiv, wie wir es jüngst bei Wirecard gesehen haben, wegzuschauen. Die Zahl der Wirtschaftsprüfungsskandale ist groß. Das hat nicht zuletzt damit zu tun. Ich verstehe wirklich nicht, warum Wirtschaftsprüfer nicht Wirtschaftsprüfer sein können und Steuerberater nicht einfach Steuerberater. Hinzu kommt, dass die Konzentration der großen Mandate auf vier große Gesellschaften nicht so ist, wie wir es uns mit der sozialen Marktwirtschaft vorgestellt haben. Man muss dafür Instrumente finden, um mittelständische Wirtschaftsprüfer zu stärken, auch größere Mandate anzunehmen. Die Konzentration auf diesem Markt ist leider ähnlich hoch wie bei den Ratings. Bisher ist uns nicht gelungen, die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft durchzusetzen.



* Damals wurden mit Hilfe von Whistleblowern und einem internationalen Journalistenkonsortium Hunderte von Steuervereinbarungen der Luxemburger Steuerbehörde mit internationalen Konzernen publik.