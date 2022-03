Der Krieg in Charkiw

Maryna

erlebt derzeit tägliche Bombardierungen in Charkiw, in der Ukraine.

Am 24. Februar wurde ich, wie viele Einwohner von Charkiw, um 4.50 Uhr morgens von Explosionen geweckt. Nach zehn Minuten las ich die Nachrichten über Raketenangriffe im ganzen Land und rief meine Familie an, um ihnen zu sagen, dass der Krieg begonnen hatte. Letzte Nacht haben sie in der Nähe von Charkiw nach Mitternacht begonnen, uns zu bombardieren. Uns wurde klar, dass wir keine Zeit haben würden, uns im Bunker zu verstecken. Am Nachmittag rief ich einen Freund in Chuguev (Tschuhujiw) an, der unter schrecklichen Bombenangriffen stand, um herauszufinden, ob er und seine Familie noch am Leben waren.

Ich bekam einen Anruf von einer Freundin, die sich nicht in einem Bunker verstecken kann, weil sie ein krankes Kind hat. Meine Freunde und Freundinnen, Verwandten und der Rest der Stadtbewohner und Stadtbewohnerinnen sind bereits seit dem vierten Tag in ganz Charkiw Raketenangriffen ausgesetzt. Genauso wie Millionen von Menschen in anderen Städten im ganzen Land. Gestern starb in Babai, einem Vorort von Charkiw, nicht weit von dem alten Haus ist, in dem Puschkins Freund Michail Schtscherbinin und sein Bruder Alexander wohnten, die auf den Seiten von Leo Tolstois „Krieg und Frieden“ erwähnt werden, ein Mann in seinem Haus durch eine russische Granate. Am Abend teilte das Blutspendezentrum mit, dass auch sie beschossen worden seien und Blut der vierten Negativgruppe benötigt würden. Wie meins. Ich war wirklich verzweifelt bei dem Gedanken, dass ich jetzt wegen des Beschusses und des gestoppten Transports nicht mehr dorthin gelangen konnte.

Der französische Schriftsteller und Anarchist Maurice Laisant organisierte einmal eine Konferenz mit dem Titel „Si tu veux la paix, prépare la paix“ (Wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Frieden vor). Ich habe großen Respekt, vor den russischen Soldaten und Offizieren, die Frieden wollen, die kapitulieren oder desertieren.

An die Menschen, die auf der ganzen Welt gegen den Krieg protestieren: Seit meiner Kindheit spreche ich Russisch. Aber ich habe immer geglaubt, dass Sprache keine abstrakte Ansammlung von Wörtern ist. Dies ist das Verständnis, dass es Worte gibt, die du niemals sagen wirst, und es gibt Handlungen, die du niemals tun wirst. Deshalb werde ich, wie Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, immer in einer anderen Sprache sprechen als Putin.

In diesen Tagen erinnere ich mich mehr denn je an die Worte, die laut Quintus Curtius Rufus die skythischen Botschafter einst zu Alexander dem Großen sagten: „Die stärkste Freundschaft besteht zwischen Gleichen, aber nur diejenigen, die einander nicht mit Gewalt bedroht haben, sind gleich.“