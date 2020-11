Der Mix macht‘s

Wildtiere und Insekten brauchen zum Überleben Nahrung und Wasser, Verstecke zum Schutz vor Fressfeinden, Plätze zum Brüten oder zur Eiablage, einen Ort zum Überwintern und Schutz vor Wind und Wetter. Ein Garten, der sehr ordentlich und übersichtlich ist, wird deshalb nur von wenigen Tieren besucht oder bewohnt.

Die Tiere fühlen sich dort wohl, wo sie sich sicher fühlen. Vögel fliegen gerne bei Gefahr in Bäume oder sitzen zum Ausruhen in dichten Hecken, wo sie nicht gesehen werden. Der Igel schläft im Sommer tagsüber unter Hecken und Büschen oder versteckt sich im Reisighaufen.

Wildbienen fliegen von ihrem Nistplatz aus nur einige Hundert Meter weit, um ihre Nahrung zu suchen, sind zu wenig Blüten vorhanden, verschwinden sie, weil die Wege zu lang sind. Genauso ist auch ein blütenreicher Garten keine große Hilfe für die Wildbienen, wenn es in der Nähe keine geeigneten Plätze zum Brüten gibt. Auch die anderen Wildtiere sollten keine zu langen Strecken zurücklegen, um ihre Nahrung zu suchen, denn dabei verbrauchen sie zu viel Energie. Der Igel beispielsweise streift in der Nacht drei bis fünf Kilometer umher, um Insekten zu finden. Man kann sich vorstellen, dass er noch viel weitere Strecken laufen muss, wenn viele Grundstücke durch dichte Zäune versperrt sind oder er in den Gärten immer weniger Insekten findet. Oft frisst ein Igel dann aus Hunger Nacktschnecken, die nicht seine natürliche Nahrung sind und die viele Parasiten enthalten, die dem Igel schaden.

Jetzt im Herbst können wir in unseren Gärten einige Dinge planen und umsetzen, mit denen man einer Vielzahl von Tieren helfen kann.

Trockenmauern sehen nicht nur sehr schön aus, sie bieten auch durch ihre Lücken, die nicht mit Bindemittel verfugt werden, den Tieren Nistplatz und Versteck. Dort leben Eidechsen, Schlangen, Erdkröten, diverse Insekten, Tigerschnegel und sogar Mauswiesel, wenn die Hohlräume groß genug sind. Die Liste ist lang. Viele Tiere legen dort ihre Eier ab. Die Mauerbiene zum Beispiel baut dort ihrer Brut aus Lehm Kammern, in die sie jeweils ein Pollenpaket und ein Ei legt. Die Bienenlarven ernähren sich nach dem Schlüpfen von den Pollen und entwickeln sich im Schutz der Mauerritzen zu fertigen Bienen.