Mit seiner zweiten EP „Deadly Sadly Whatever“ beweist Bartleby Delicate ein weiteres Mal, wie wichtig ihm gutes Songwriting ist. Eine Begegnung der etwas anderen Art.

Viele sind nicht gekommen. Obwohl dank CovidCheck keine Maskenpflicht ist und während des Konzerts im Jardin de Wiltz die Bar geöffnet hat. Bartleby Delicate, der bereits im Vorprogramm von Giant Rooks und Aldous Harding aufgetreten und Gast beim The Great Escape Festival in Hamburg gewesen ist, nimmt es gelassen. Er grüßt höflich jeden, der unter dem Zeltdach Schutz vor einem möglichen Regenschauer sucht. Trinkt ein Bier mit seinem Techniker. Prüft ein letztes Mal die Soundanlage. Als er endlich hinters Mikrofon tritt, beginnt der Auftritt mit fast einer Dreiviertelstunde Verzögerung.

Ein erstes Lied, schon kippt die etwas verhaltene Stimmung. Dieser junge Mann, der in einem Interview behauptet hat, davon überzeugt zu sein, dass Musik und Kunst im Allgemeinen das Potenzial haben, etwas in Menschen auszulösen, kann tatsächlich etwas mit seinen Folksongs verändern. Es ist, als säße man plötzlich bei herrlichstem Spätsommerwetter an einem romantischen Strand und ließe sich von einem Lyriker Geschichten aus dem Leben erzählen. Auch der Künstler selbst verwandelt sich mit jedem neuen Song. Er verliert seine Schüchternheit, plaudert mit dem Publikum. „Huet ee Froen?“, fragt

er irgendwann.

Zuerst sind alle verdutzt. Ein Konzert ist schließlich keine Pressekonferenz. Warum Füße eine derart große Rolle in seinen Texten spielen würden, will dann doch jemand wissen. Bartleby Delicate, der eigentlich Georges Goerens heißt, Sänger und Gitarrist der Indie-Band Seed to Tree ist und erst seit 2017 auf Solopfaden wandelt, lächelt. Darüber müsse er nachdenken. Noch ist alles unter Kontrolle. Erst nachdem beim Song, den er anscheinend gerade eben in den Kulissen geschrieben hat, alle den Refrain mitsingen sollen – was übrigens hervorragend klappt –, schlägt die Atmosphäre ein weiteres Mal um. Ein Zuhörer mischt sich dauernd ein. Mit unpassenden Sprüchen. Fast wird es sogar ein bisschen peinlich. Aber zum Glück steht mit dem Best Upcoming Artist-Preisträger von 2018 ein souveräner Kapitän auf der Bühne, der das Steuer fest im Griff hat. Das Konzert läuft demnach nicht aus dem Ruder. Die Reise geht weiter. Es hätte auch anders kommen können.

Die Songs der neuen EP bewegen sich zwischen traditionellem Folk und Indietronica und vereinen einen experimentellen Sound mit poetischen Texten.

Als Bartleby Delicate die neue EP „Deadly Sadly Whatever” im vergangenen Mai im hauptstädtischen Grund erstmals präsentiert, lässt er eine Jukebox aufstellen, in die man Ein-Cent-Münzen einwerfen kann. Mit dieser Aktion will er auf die Ausbeutungsmechanismen in der Musikindustrie und darauf aufmerksam machen, dass man selbst mit Millionen Klicks bei Spotify nicht reich wird, weil man lediglich 0,3 Cent pro Stream bezahlt bekommt. Dabei sind die meisten Künstler während der Covid-19-Pandemie, als keine Live-Events stattgefunden haben, auf Streamingdienste angewiesen gewesen, um überhaupt ein Einkommen zu haben. Wie schwierig das ist, beweist seine Performance: Er spielt so lange Musik, wie es dauern würde, um bei Spotify einen Cent zu verdienen. Ja, das ist ganz schön unerhört.

In Wiltz muss nach gut einer Stunde improvisiert werden. Georges Goerens will einpacken, das Publikum fordert Zugaben. „Ech kann nach zwou Stonne bleiwen, mee da spillen ech meng véier nei Lidder an enger Schläif ouni Enn.“ Dass er Humor hat und sich über sich selbst lustig machen kann, hätte ich ihm nicht wirklich zugetraut. Angesichts seiner melancholischen Texte, die sich mit dem Menschsein in einer immer komplexer werdenden Gesellschaft auseinandersetzen, habe ich vielmehr damit gerechnet, einem in sich gekehrten Künstler zu begegnen, der seine Gefühle und Gedanken in einen Mix zwischen traditionellem Folk und Indietronica zum Ausdruck bringen möchte. Doch Bartleby Delicate ist mehr. Man spürt, dass er etwas in Bewegung setzen will und dass man dazu nicht unbedingt laut sein oder radikale Forderungen stellen muss. Er geht anders vor. Gefälliger. Was indes nicht heißt, dass seine Musik durchschnittlicher Mainstream ist und seine Songs stets die gleichen Liebes- und Leidgeschichten erzählen. Im Gegenteil. Es ist dem Songwriter schon wichtig, sozialkritische Elemente einzubauen. Allerdings fühlt er sich als privilegierter heterosexueller Luxemburger weißer Hautfarbe nicht dazu berufen, sich in seinen Texten explizit mit Themen auseinanderzusetzen, die ihn nicht direkt betreffen. „Ech si kloer géint all Zort vu Rassismus an Diskriminéierung, mee ech schwätzen dës Sujeten a menge Lidder op eng aner Manéier un.“ Sanfter eben.

In seinen melancholischen Songs setzt sich Bartleby Delicate vor allem mit dem Menschsein in einer immer komplexer werdenden Welt auseinander.

Als Teenager träumte Georges Goerens von einer Welt, in der alle gleich reich, gleich glücklich und gleich frei sind. Weshalb er sich als Schüler eine Zeitlang intensiv mit der kommunistischen Gesellschaftsordnung beschäftigte. Mittlerweile hat er eingesehen, dass alles komplizierter ist, als er es sich als 16-Jähriger vorgestellt hat. Trotzdem versucht er, beim Texten eine Antwort auf die Frage zu finden, wie die Idee einer gerechteren Welt umzusetzen ist. Als Aktivist will er hingegen nicht bezeichnet werden. Eher als Vermittler. Wie sehr er anderen in dieser Rolle helfen kann, wird ihm als Kursleiter im Hariko bewusst. Flüchtlingsfrauen hätten ihm erzählt, dass sie sich nicht trauen würden, mit erhobener Stimme zu reden, und dass sie daher nie auf einer Bühne stehen und singen könnten. Bartleby Delicate kann das alles. Und er ist dankbar dafür. Das sollten auch wir sein.

Text: Gabrielle Seil // Fotos: Nicole Olenskaia

www.bartlebydelicate.live