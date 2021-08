Der Schein von Transparenz

Mit großer Mehrheit hat das Parlament Anfang Juli das neue Pressehilfegesetz verabschiedet. Was aber vielen Journalisten am Herzen liegt und was sie seit etlichen Jahren einfordern, bleibt nach wie vor uneingelöst: die behördliche Auskunftspflicht.

Die Journalistenvereinigungen haben spätestens seit den Verhandlungen zur Reform des Pressegesetzes verlangt, ein Recht auf Informationszugang gesetzlich zu verankern. Schließlich brauchen Journalisten diese Informationen, um ihren Beruf auszuüben. Daher müsse es die Pflicht der öffentlichen Verwaltungen sein, die Anfragen der Presse zu beantworten. Nur so können Journalisten ihre gesellschaftliche und politische Funktion ausüben – und nicht zuletzt auch den staatlichen Institutionen auf die Finger schauen.

Das Auskunftsrecht sei kein Privileg, „sondern ein unverzichtbares berufliches Werkzeug“ für Vertreter ihres Berufstandes, betonte die Association luxembourgeoise des journalistes professionnels (ALJP). Es sei eine juristische Grundlage, auf die sie sich berufen können, wenn ihnen eine Behörde Informationen verweigert. Die Journalistenvereinigung stellte am 3. Mai, am internationalen Tag der Pressefreiheit, ihre Kampagne „Informatiounszougang ELO!“ vor, die mit Unterstützung von Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen gestartet wurde. Während ihre Langzeitforderung, so scheint es auch mehr als drei Monate später, einmal mehr von der Regierung „ausgesessen“ wurde, verfügt die Presse in vielen anderen Ländern über ein Informationszugangsrecht.

Luxemburg blieb dies bisher schuldig, so wie es lange Zeit das einzige Land in der Europäischen Union ohne allgemeines Informationsfreiheitsgesetz gewesen war. Der sogenannte Freedom of Information Act trat in den USA 1967 in Kraft und dient als Vorbild. Das „Gesetz zur Transparenz und offenen Verwaltung“ von 2018 brachte zwar Fortschritte, nicht aber für Journalisten. War die blau-rot-grüne Koalition einst mit dem Versprechen angetreten, für mehr Transparenz zu sorgen, wahrt das genannte Gesetz höchstens den Schein von Transparenz. Einen „zahnlosen Tiger“ nannte es die damalige ALJP-Präsidentin Ines Kurschat in einem Interview. Unverzüglich an Informationen zu kommen, erscheint oft als ein Ding der Unmöglichkeit und hängt nicht zuletzt von der Willkür in der jeweiligen Pressestelle ab.

Warum gibt es immer noch keine behördliche Auskunftspflicht gegenüber Journalisten?

Außerdem handelt es sich um einen Informationszugang, der sich vor allem auf Dokumente beschränkt. Diese sind nicht automatisch auch gleichbedeutend mit Informationen. Wer einen Antrag stellt, muss die angefragten Dokumente erst einmal klar benennen, wie das Online-Magazin reporter.lu kürzlich erklärte. Wenn dies nicht der Fall ist, wird der Antrag oftmals abgelehnt. Manchmal werden die zu langen Fristen ausgereizt, sind die Informationen unvollständig oder werden die Anfragen mit dem Hinweis auf den Datenschutz aufgrund personenbezogener Daten negativ beantwortet – oder mit der Begründung, der Aufwand sei zu groß.

Stattdessen wird die Preisgabe von Informationen auf Pressekonferenzen inszeniert, zentral gesteuert und kontrolliert. Die Arbeitsbedingungen für Journalisten haben sich jedenfalls unter der Regierung von Xavier Bettel nicht etwa verbessert, sondern noch weiter verschlechtert, können Journalisten bestätigen. Nicht zuletzt seit dem berüchtigten „Circulaire Bettel“ von 2016. Das Rundschreiben hat die Beamten verpflichtet, alle Auskünfte an die Presse vorher mit ihren Vorgesetzten oder gleich mit dem Minister bzw. der Ministerin abzusprechen. Journalisten müssen demnach Anfragen über die jeweilige Pressestelle des Ministeriums stellen, die sich nicht selten als zusätzliche Barriere erweist. Wer direkt bei einem Beamten mit der entsprechenden Fachkompetenz anruft, bekommt die Antwort: „Dazu darf ich Ihnen nichts sagen.“

Handelt es sich damit um einen Maulkorb für Beamte? Jedenfalls stellten die Journalistenvertreter und die an ihrer Kampagne beteiligten Organisationen die Frage, warum die Regierung den Journalisten nicht etwas zugesteht, was es in vielen anderen Ländern längst gibt. „Wovor hat die Regierung Angst? Vor unabhängigen Medien? Vor aufgeklärten Bürgern? Vor beidem?“, wunderte sich die Präsidentin des Mouvement Ecologique, Blanche Weber. Kaum ein Wunder ist es jedoch, dass Luxemburg dieses Jahr im Ranking in Sachen Pressefreiheit um drei Plätze gefallen ist.

Text: Stefan Kunzmann