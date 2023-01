Der Sonnenschein

Gut gelaunt und mit Spaß an der Freude schwimmt Finn Kemp eigentlich schon immer. Seit einiger Zeit aber immer schneller, und so freut sich der 17-Jährige auf sein erstes, großes Euro Meet am Wochenende.

Sport wird im Hause Kemp-Arendt natürlich großgeschrieben. „Ich war auch noch im Turnen und Laufen gleichzeitig. Als ich dann sechs Schwimmtrainings die Woche hatte, musste ich mich entscheiden“, erinnert sich Finn Kemp. Im ersten Moment denkt man, die Zehnte des ersten olympischen Triathlons von Sydney 2000 würde ihren Kindern den eigenen, großen sportlichen Ehrgeiz und einen übermäßigen Trainingsumfang aufzwingen, doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Von der sechsfachen luxemburgischen Sportlerin des Jahres und dem ehemaligen Leichtathleten Guy Kemp wird den beiden Söhnen Sport vorgelebt, doch die fürsorgliche Mutter bremst eher. Wegen seiner wilden Saltis und Überschläge findet sie: „Mir ist es lieber, Finn wird ein schlechter Schwimmer als ein guter Turner. Und er läuft und schwimmt zwar gut und hat Spaß am Radfahren, aber ein Rennrad kaufen wir ihm nicht. Triathlon mache ich mit den Gefahren im Straßenverkehr nicht noch einmal mit.“

Text: Chrëscht Beneké, Fotos: Luis Mangorrinha

(2, Editpress), Chrëscht Beneké (2)