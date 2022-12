Die Ausgezeichneten

Dieses Mal widmet sich der Literaturtalk von Jérôme Jaminet und Stefan Kunzmann den Preisträgern der diesjährigen Literaturpreise. Zentrale Frage: Was macht ihre Bücher so besonders – und was zeichnet sie aus?

Stefan Kunzmann: Wir wollen dieses Mal über die Bedeutung von Literaturpreisen sprechen.

Jérôme Jaminet: Ich würde ja gerne mit einem Flachwitz anfangen. Denn ich musste an Harry Wijnvoord denken. Der ist bald wieder zurück mit der Sendung „Der Preis ist heiß“. Eine treffende Bezeichnung auch für Literaturpreise, denn sie bedeuten ja in erster Linie Anerkennung, Sichtbarkeit und Geld – für die Autoren wie für die Verlage. Auch wenn es für den Prix Goncourt nur zehn Euro gibt. Aber schließlich katapultiert so ein Preis die Verkaufszahlen in ungeahnte Höhen. Nehmen wir als Beispiel den Preisträger von 2021, Mohamed Mbougar Sarr und sein fabelhaftes Buch „La plus secrète mémoire des hommes“. Es war zuerst ein Geheimtipp mit einer Auflage von fünftausend Exemplaren. Dann wurde es mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet. Was passierte? Die Werbemaschinerie sprang an und das Ding landete im Nu auf Platz eins der französischen Bestsellerliste. Ein bekannter Literaturpreis dient vor allem als Marketinginstrument.

SK: Manchmal macht ein Preis einen Autor oder eine Autorin in einem Sprachkreis erst richtig bekannt. Annie Ernaux etwa war im deutschen Sprachraum zwar bekannt, aber längst nicht so wie im Französischen.

Interview: Stefan Kunzmann, Fotos: Verlage, Wikicommons