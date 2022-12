Die Dauerkrise

Das Jahr 2022 ist geprägt von einem Inflationsschub historischen Ausmaßes, welcher sogar die Europäische Zentralbank (EZB) zu einem Umschwung ihrer Geldpolitik zwang. Doch noch ist die Krise nicht überwunden.

Zurückhaltend. Kein Wort beschreibt die Haltung der EZB in diesem Jahr besser. Als im Februar Russland einen Krieg mit der Ukraine vom Zaun brach und die Energiepreise durch die Decke gingen, was die Inflation im Euroraum nach oben schellen ließ, hatte die Notenbank es nicht sonderlich eilig. Doch der Glaube, die stark grassierende Inflation könne sich wie von Geisterhand von allein in Luft auflösen, weil sie nichts anderes sei als die Kompensation der extrem niedrigen Preise (aufgrund einer abgeflauten Nachfrage während der Pandemie) aus dem Jahr 2020 entpuppte sich allmählich als Trugschluss. Dass die EZB so lange gewartet hat, um von der Nullzinspolitik abzukommen, könne – sagen manche Ökonomen – mit dem Willen der EZB zu tun haben, den Zusammenhalt der Eurozone und den Euro als gemeinsame Währung zu sichern.

…

Lesen Sie mehr in der Druckausgabe oder im ePaper

…

Text: Hubert Morang, Fotos: freepik (freepik.com)