Die Entdeckerin

Ihre Reisen bis ans Ende der Welt haben es Maïté van der Vekene ermöglicht, Handwerker aller Art zu entdecken, deren Können eine enge Verbindung zu ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Kultur und ihrer Lebensgeschichte ist. Entdeckungen aus aller Welt, die sie teilen möchte.

Das Schaufenster des Pop-Up-Stores in der rue des Capucins zieht immer wieder neugierige Blicke auf sich. Wahrscheinlich, weil es wie ein Blick in weite Ferne ist, der zuerst unerwartet ist, dann doch für Neugier sorgt. Die bunt gemischten Modekreationen, feinen Schmuckstücke und farbenfrohen Accessoires haben das gewisse Etwas, das viele in einer Welt, geprägt von Massenware, die wahrscheinlich zu viele Vitrinen erobert hat, vermissen. Originalität! Aber nicht nur. Es steckt viel mehr hinter dem Konzept des Labels „Makimba et Marilou“, dass Maïté van der Vekene sich vor zwei Jahren hat einfallen lassen.

…

…

Text: Jérôme Beck, Fotos: Georges Noesen