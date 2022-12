Die ersten Schritte einer Rebellion

Auf Disney+ ist mit „Andor“ nun die wohl außergewöhnlichste Serie des Star Wars Universums erschienen. Nach „Boba Fett“ und „Kenobi“ kommt diese deutlich erwachsener, düsterer und komplexer daher. „Andor“ fügt mit brandaktuellen Themen, wie der tieferen Auseinandersetzung mit Diktaturen, dem Franchise neue Ebenen hinzu und wird dadurch zur Bereicherung für die Welt von Star Wars.

„Andor“ ist in erster Linie eine „Prequel“ Serie. Sie thematisiert die Vorgeschichte des Titelgebenden Cassian Andor, welcher im 2016 erschienenen „Rogue One: a Star Wars Story“ zum ersten Mal vorkam. Genau wie in „Rogue One“ geht es auch bei „Andor“ um die Rolle der Rebellion. Schließlich setzt die Handlung nach „Star Wars Episode 3: Die Rache der Sith“ an und somit auch nach dem Aufschwung des Imperiums.

…

Lesen Sie mehr in der Druckausgabe oder im ePaper

…

Text: Raphael Hardt otos: ©2022 Lucasfilm Ltd. & TM / Disney, kjpargeter (Freepik)