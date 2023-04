Die Mischung macht’s

Vor Kurzem haben die CFL mit „Bike & Rail“ ein Buch vorgestellt, welches die Attraktivität und die Möglichkeiten der Kombination aus Rad- und Zugfahren vorstellt. Ein Gespräch mit dem Fotografen Rom Helbach, der für die Bilder dieser touristischen Entdeckungsreise verantwortlich zeichnet.

In allem Schlechten steckt etwas Gutes, lautet die Redewendung. Wenn man sich mit einer gewissen Distanz anschaut, was die Corona-Pandemie so alles nach sich zog, und wenn man bewusst all die negativen Dinge ausklammert, dann wird schnell klar, dass das Virus einen großen Gewinner hervorgebracht hat: das Fahrrad. Der gute alte Drahtesel feiert nämlich im Zuge der Lockdowns ein fulminantes Comeback, vor allem weil die Menschen (auch hierzulande) Bewegung und Natur während den Lockdowns für sich (wieder-)entdeckten. Wie der Zufall spielt, veröffentliche der Luxemburger Fotograf Rom Helbach gerade in dieses erste Pandemie-Jahr hinein mit „Letz Bike“ ein Coffee-Table-Book mit den 30 schönsten Fahrradstrecken im Großherzogtum. Der Erfolg war imminent und derartig groß, dass das das Buch (auch in seiner zweiten Auflage) im Nu restlos ausverkauft war und alle Fahrrad-Aficionados, die nicht rechtzeitig zugeschlagen hatten, in die Röhre schauten.

Die CFL schaffen jetzt mit dem 240 Seiten dicken Coffee-Table-Book „Bike & Rail“ Abhilfe für alle Fahrradfans. Wer das Werk aufschlägt und „Letz Bike“ kennt, wird schnell merken, dass hinter den Bildern und der Machart des Buches erneut Rom Helbach steckt. „Es war tatsächlich so, dass mein Fahrrad-Buch vergriffen war. Ich spielte mit dem Gedanken, vielleicht noch ein zweites Mal nachdrucken zulassen, doch dann sind die CFL an mich herangetreten und haben nachgefragt, ob ich mir vorstellen könnte, etwas Ähnliches für sie zu fotografieren und zusammenzustellen“, erklärt der Fotograf, der in Vergangenheit im In- und Ausland zahlreiche wichtige Radrennen fotografisch begleitet und auch Bücher in verschiedenen Verlagen veröffentlicht hat. Gesagt, getan.

…

Lesen Sie mehr in der Druckausgabe oder im ePaper

…

Text: Hubert Morang, Fotos: Rom Helbach