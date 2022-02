Die Sehnsüchtige

Zwischen Theater, Film und Fernsehen – verbunden mit Fado – sowie Frankreich, Portugal und Luxemburg pendelnd, zeigt Magaly Teixeira ihr vielversprechendes Talent. revue hat sich mit der Schauspielerin getroffen.

Leicht außer Atem, aber mit einem strahlenden Lächeln kommt Magaly Teixeira zu unserem Treffpunkt im Bistrot der Rotondes. Zum Glück habe sie gleich einen Parkplatz gefunden, sagt sie. Sie setzt ihre Mütze ab und zieht ihren Mantel aus. „Eigentlich ist für mich im Januar und Februar eine eher ruhige Zeit“, sagt sie und bestellt sich einen Tee. „Aber momentan renne ich von einem Termin zum anderen. Ich gebe so viele Interviews wie noch nie.“

Magaly Teixeira sei „eine der vielversprechendsten Schauspielerinnen“ portugiesischer Herkunft, schrieb die Wochenzeitung Contacto Anfang Januar und titelte mit „Nasceu uma estrela“ (A Star is Born). In der Tat gilt die 31-Jährige als Senkrechtstarterin. Sie pendelt zwischen Theater, Kino und Fernsehen, zwischen Portugal, Frankreich und Luxemburg. Letztes Jahr war sie für den Luxemburger Filmpreis als beste Darstellerin nominiert für ihre Nebenrolle in der auf Netflix ausgestrahlten belgisch-luxemburgischen Serie „Coyotes“. In der zweiten Staffel von “Capitani” (ab dem 22.02.22 auf RTL zu sehen) spielt sie ebenfalls mit.

Geboren ist Magaly in Luxemburg, als Sprössling in dritter Generation einer portugiesischen Einwandererfamilie. Ihr Großvater mütterlicherseits kam aus einem Dorf in der Nähe von Figueira da Foz ins Großherzogtum und arbeitete mehr als 40 Jahre lang am Flughafen Findel. Ihre Mutter, Friseurin von Beruf und seit dem ersten Lebensjahr in der neuen Heimat, und ihr Vater, der sein Glück zuerst in Frankreich versucht hatte – sein Vater wiederum stammte aus Alijó in Nordportugal – und später viele Jahre lang verantwortlich für Obst und Gemüse bei der Provençale, heirateten jung. Sie ließen sich in Schouweiler nieder, wo Magaly als Älteste von drei Geschwistern aufwuchs.

„Wenn ich zu viel rede, unterbrechen Sie mich bitte“, sagt sie lachend und nimmt einen Schluck Tee. Es gebe eben viel, über das sie gerne spreche, nicht zuletzt über ihre Nähe zur portugiesischen Kultur, obwohl sie nie längere Zeit in Portugal gewohnt habe. „Morgens ging ich hier in die Luxemburger Primärschule und nachmittags in die portugiesische Schule“, erzählt sie. „Meine Eltern wollten das so.“ Portugiesische Folklore habe in ihrer Familie eine große Rolle gespielt. Schon früh begann sie, sich fürs Theater zu interessieren. Im Alter von zehn Jahren wirkte sie in einem Stück mit, das zu Weihnachten in der Schule aufgeführt wurde.

Sie lernte außerdem elf Jahre lang Ballett und „danse de salon“, davon besonders lateinamerikanischen Tanz. „Der Tanz sollte für mich eine große Bedeutung haben, auch für meine spätere Schauspielerei“, sagt sie, „er stärkte mein Körperbewusstsein.“ Magaly nahm an Tanzturnieren teil und stand vor der Entscheidung, sich ganz dem Tanz zu widmen, doch beschloss, nach Paris zu gehen, um zu studieren. „Ich war zum ersten Mal mit meinen Eltern und Geschwistern dort gewesen, als mein kleiner Bruder operiert werden musste, weil er einen Tumor im Kopf hatte.“

Von klein auf ist sie mit der portugiesischen Kultur aufgewachsen. Sie ist zwar gern in Luxemburg, aber ihr wahres Zuhause ist Portugal.

Nachdem sie ihren Abschluss am hauptstädtischen Mädchengymnasium Fieldgen gemacht hatte, habe sie unbedingt nach Paris gehen wollen. Sie erinnert sich noch gut daran, wie sie am letzten Schultag nach Hause kam und ihr Vater mit einer Flasche Champagner auf sie wartete. „‚Und was nun?‘, fragte er mich, und ich antwortete: ‚Antonio, jetzt geht’s auf nach Paris!“ Ihre Eltern brachten sie nach Paris, um mit ihr eine Wohnung zu suchen. Die damals 19-Jährige belegte an der Sorbonne die Fächer Kommunikation, portugiesische Übersetzung und Theater. Eine schwierige Zeit, sagt sie. „Schon als ich in Paris ankam, war ich ganz auf mich allein gestellt“, erinnert sie sich. „Ich kannte niemanden.“ Bis sie im Theaterkurs an der Universität die ein Jahr jüngere Lucile Perain kennenlernte. „Sie wurde meine erste Regisseurin.“ Zusammen mit ihr gründete ich die Theatergruppe „Goudu thé tre“. Magaly erklärt: „Uns ging es darum herauszufinden, wie sich das Publikum vom Theater ‚ernährt‘ – sowohl geschmacklich als auch intellektuell.“ Im Jahr 2013 wurde sie vom Pariser Konservatorium Charles Munch aufgenommen, wo sie klassisches und zeitgenössisches Theater erlernte. Die Ausbildung zur Schauspielerin, die sie 2017 beendete, verschaffte ihr das nötige Rüstzeug. Mit ihrer Compagnie nahm sie unter anderem am berühmten Theaterfestival von Avignon teil.

Nach gut acht Jahren in Paris sah Magaly die Zeit gekommen, die französische Metropole wieder zu verlassen. Doch es fiel ihr nicht leicht, nach Luxemburg zurückzugehen. Die Rückkehr habe sich wie ein Scheitern angefühlt, erzählt sie. „Außerdem kannte ich hier kaum jemanden, erst recht nicht in der kleinen Kunst- und Theaterszene. Schließlich war ich lange weg gewesen. Mittlerweile habe ich aber gute Freunde hier gefunden.“ Nicht zuletzt die sich allmählich immer stärker entwickelnde Filmbranche hierzulande eröffnete der Schauspielerin neue Möglichkeiten. Sie spielte zum Beispiel in Philippe Machados autobiographischem Film „Até para o ano“ (Bis nächstes Jahr). Der Streifen handelt von portugiesischen Auswanderern, die jedes Jahr in den Sommerferien in ihre Heimat zurückkehren, um die Verwandten und alten Freunde zu besuchen. Die Rolle war ihr wie auf den Leib geschrieben.

„Ich kenne dieses Gefühl ganz gut“, weiß Magaly, „es ist tief in uns Migranten verwurzelt, vor allem in unserer Generation.“ Es ist auch das Gefühl, immer zwischen zwei oder, wie Magaly, drei Ländern zu pendeln. „Heimat, das war und ist ein Thema, das mich immer beschäftigt hat“, sagt sie. „Mein großer Traum ist es seit jeher gewesen, in Portugal zu leben und zu arbeiten. Es ist ein Lebensziel.“ Bevor sie nach Luxemburg zurückkehrte, hatte sie einige Monate in Portugal im Haus ihrer Großeltern verbracht und bei einigen Castings bei TVI teilgenommen, dem portugiesischen Fernsehen. Gerne würde sie mal in einer jener Telenovelas mitspielen, die in Portugal eine besondere Popularität genießen. Sie sei zwar sehr gerne in Luxemburg, aber ihr wahres Zuhause scheint es doch nicht zu sein. Das ist Portugal. Von klein auf ist sie mit der portugiesischen Kultur verbunden, mit portugiesischem Fernsehen und mit portugiesischer Literatur aufgewachsen. Die Wehmut der Portugiesen, die „Saudade“, die Sehnsucht nach der Heimat wie nach dem Meer wie nach einer verlorenen Liebe, ist viel mehr als ein Klischee.

Über die Theaterbühne fand Magaly Teixeira auch den Weg zur Literatur.

„Saudade“ lässt sich nicht wirklich in eine andere Sprache übersetzen. Dieses melancholische Lebensgefühl drückt sich nicht zuletzt im Fado aus. „Früher habe ich Fado gehasst,“, erinnert sich Magaly. „Als ich ein Kind war und mit meinen Eltern im Auto nach Portugal fuhr, ließ mein Vater immer alte Fados von Amalia Rodrigues laufen. Damals konnte ich überhaupt nichts damit anfangen.“ Den Fado für sich entdeckt und lieben gelernt hat sie erst viel später: „Ich habe spontan gesungen, zu Hause, in einem Café oder in einem portugiesischen Lokal in Paris, immer a capella. Erst richtig aber in dem Film von Philippe, als er mich aufforderte, in einer Szene zu singen.“

Sie habe entdeckt, dass der Fado sowohl bei ihr als auch bei den Menschen, die ihrem Gesang lauschten, etwas Bestimmtes auslöste und auch ein bestimmtes Lebensgefühl zum Ausdruck bringt. Wenn sie das sagt, leuchten ihre Augen. Sie betont, wie viel ihr diese Musik bedeutet. Ihre Stimme ebenso wie ihren Körper, geschult durch den Tanzunterricht, bezeichnet sie als ihre „Instrumente“. Sie spricht von der Poesie der Fado-Texte, vom klassischen Fado ebenso wie vom modernen von Künstlerinnen wie Mariza oder Ana Moura. Für Machados Film sang sie zum ersten Mal begleitet von den beiden Musikern Joaquim Caniço und Miguel Braga. Anlässlich einer Filmvorführung im Kino Utopia trat sie am 6. Dezember 2019 zum ersten Mal live mit ihnen auf. „Es war einer der schönsten Tage meines Lebens“, sagt sie. „Sogar meine Großeltern kamen eigens aus Portugal.“

Die Zusage für die Rolle bei „Coyotes“ unter der Regie von Jacques Molitor und Gary Seghers kam gerade richtig. Das erste Jahr der Pandemie stellte für die Schauspielerin wie für viele ihrer Kollegen eine weitere Durststrecke dar. Bei einer Fernsehserie mitzuwirken, bedeutete außerdem ein neuer Schritt in Magalys Leben, auch wenn die Dreharbeiten unter Covid-Bedingungen schwierig waren. Mit der Rolle der zumindest nach außen knallharten Donna Valentini aus schwierigen Verhältnissen, die sich um ihre Geschwister kümmern muss, habe sie sich sehr schnell identifizieren können, sagt sie. Auch sie selbst habe nach wie vor eine enge Familienbindung – zu den Eltern und Großeltern ebenso wie zu den Geschwistern, obwohl Letztere ganz andere berufliche Wege gegangen sind: Die Schwester ist Stewardess, und der Bruder studiert Jura.

Film, Fernsehen, Fado – drei Erfahrungen, die im bisherigen und weiteren Berufsleben von Magaly Teixeira sicherlich eine Rolle spielen. Aber die Bühne des Theaters – „o palco“ auf Portugiesisch – sei das Wichtigste in ihrem Leben. Übers Theater sie den Zugang zur Literatur gefunden – und nicht zuletzt zu Fernando Pessoa, dem für sie bedeutendsten Schriftsteller. „Ich war schon immer ein Fan von ihm“, gesteht sie. Vor über zwei Jahren, noch bevor die Pandemie einsetzte, hat sie mit ihrer Theatertruppe aus Paris das Stück „O Marinheiro“ (Der Seemann) auf die Bühne gebracht. „Es ist das am meisten vollendete und vollkommenste Werk von Pessoa“, sagt sie, wohlwissend, dass vieles im schriftstellerischen Schaffen des Autors fragmentarisch und unvollendet geblieben ist. „Wir spielten es in Paris und in Südfrankreich. Letzten Oktober haben wir es wieder aufgenommen und sind damit in der Auvergne aufgetreten.“ Es sei ein besonderes und zugleich wunderschönes Stück, obwohl oder vielleicht gerade weil kaum etwas geschieht in dem Stück für drei Personen. „Es dreht sich um ein zentrales Element von Pessoas Poesie allgemein, in der die Frage aufgeworfen wird, wo die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit verläuft: Wann träumen wir etwas, und wann ist etwas wirklich?“

Auch die Inszenierung von Marie Duverger ist besonders: drei Schwestern, drei Geister, drei Schauspielerinnen – die Zuschauer sehen während der gesamten Inszenierung nichts, ihnen werden die Augen mit einem Tuch verbunden und sie werden zu Bühne geführt. „Wir platzieren sie willkürlich zusammen mit uns auf der Bühne“, erklärt Magaly. „Das Publikum sieht das ganze Stück über nichts. Umso mehr erlebt es eine sehr intime Reise, mit Düften, mit Tönen. Erst wenn das Stück zu Ende ist, dürfen die Zuschauer ihre Augen wieder aufdecken. Einige sind euphorisch, andere noch wie im Traum. Ein amerikanisches Paar, das weder französisch noch portugiesisch sprechen konnte, umarmte uns und bedankte sich.“ Sie wünschte sich zu gerne, dass das Stück auch in Luxemburg oder Portugal aufgeführt würde.

In den kommenden Monaten wird zuerst der Kurzfilm „Nucléaire“ von der Regisseurin Roxanne Peguet über eine Dreiecksbeziehung um ein Paar und eine dritte, androgyne Person sein, der im März beim Luxembourg City Film Fest ausgestrahlt werden soll. Darüber hinaus steht im April ein Projekt mit dem Schauspieler und Regisseur Jorge Andrade zusammen mit Rita Reis im Escher Theater auf dem Programm. Ihre berufliche Gegenwart ist in Luxemburg. Mit dem Land verbindet sie eine Art Hassliebe. Von Portugal hingegen träumt sie, von der Nähe zum Meer. Wenn sich die Gelegenheit bieten würde, dort künstlerisch zu arbeiten, würde sie sofort aufbrechen. Sie spricht von der Sehnsucht nach dem Meer, von dem schönen Gefühl, den Geräuschen des Meeres zu lauschen. In den letzten Minuten unserer Begegnung wirkt sie sehr nachdenklich. Bevor wir voneinander Abschied nehmen, sagt sie: „Mich verbindet mit Fernando Pessoa, dass ich eine Träumerin bin.“

Text: Stefan Kunzmmann // Fotos: Philippe Reuter (2), Emmanuelle Stauble, Netflix (2)