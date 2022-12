Die Spielfreudigen

Das starbesetzte Stück „Verrückt nach Trost“ des Regisseurs Thorsten Lensing ist trotz seiner Länge unterhaltsames Schauspielertheater par excellence, das zum Nachdenken anregt – unter anderem mit André Jung als Affe und Pflegeroboter.

„Komm, wir spielen Papa und Mama“, sagt Felix zu Charlotte. Der Elfjährige und seine zehnjährige Schwester schlüpfen in die Rolle der verstorbenen Eltern. Sie glauben, diese würden dadurch fortleben und versuchen damit den Verlust zu überwinden. So nehmen sie die Zuschauer von „Verrückt nach Trost“ auf eine Reise durch ein Familienleben mit. Auf eine kindisch-kindliche Art verkörpern sie Papa und Mama, etwa an dem Strand, wo sie früher mit den Eltern waren und diese sich gegenseitig eincremen und sie ihm die Zehennägel schneidet. Das ist grob umrissen die Handlung des Theaterstücks.

…

Lesen Sie mehr in der Druckausgabe oder im ePaper

…

Text: Stefan Kunzmann

Fotos: Armin Smailovic

_

Die Inszenierung

„Verrückt nach Trost“:

Regie: Thorsten Lensing, Bühne: Gordian Blumenthal, Ramun Capaul, Kostüme: Anette Guther

Dramaturgie: Dan Kolber, Thierry Mousset,

Mit Sebastian Blomberg, André Jung, Ursina Lardi und Devid Striesow.

Vorstellungen: 9.12. (19 Uhr), 10.12. (19 Uhr) und 11.12. (17 Uhr). Einführung in das Stück jeweils eine halbe Stunde vorher.