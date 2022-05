Die tägliche Melancholie

Kaum ein Fotograf in Luxemburg kann Stimmungen vom Alltag der Menschen hierzulande besser einfangen als Paulo Lobo mit seinen Bildern portugiesischer Einwanderer. Nicht zuletzt hat er sich mit seinen Porträts einen Namen gemacht.

Unzählig sind die Versuche, den Begriff der Saudade zu erklären. Es wurden bereits zahlreiche Bücher und Artikel über diese spezifisch portugiesische Form der Melancholie geschrieben, die auch in anderen lusofonen Länden ihre Verbreitung gefunden hat. Letzteres in unterschiedlicher Abwandlung, denn die brasilianische Saudade ist eine andere als die portugiesische. Ob Wehmut oder Weltschmerz, Heimweh oder Fernweh, mit keinem Begriff lässt sich Saudade wortwörtlich übersetzen. So gelingt immer nur eine Annäherung oder aber ein Ausdruck wie in der Musik des Fado oder in der Literatur großer portugiesischer Schriftsteller – oder in den Fotos von Paulo Lobo.

Eine wichtige Eigenschaft, die einen Fotokünstler auszeichnet, ist die Empathie. Diese besitzt der 1964 in Baixa da Banheira am Südufer des Tejo geborene Paulo Jorge Lobo zu Genüge: Einfühlsam geht er mit den Motiven seiner Bilder um, vor allem mit den Menschen, die er fotografiert. In den – oft schwarz-weißen – Fotos lässt er ihnen Raum für die eigenen Gedanken und Tagträume. Vor allem unzählige Künstler und Intellektuelle, die in Luxemburg leben und portugiesische Wurzeln haben, hat er schon auf diese Weise fotografisch festgehalten und doch auch wieder losgelassen. Paulo Lobo ist kein Fotograf, der den Menschen vorschreibt, wie sie vor der Kamera zu sein haben. Sie bleiben ungezwungen vor, sind jedoch nicht sich selbst überlassen.

Durch die Schwarz-Weiß-Ästhetik bekommen die Fotos eine bestimmte Dichte und Atmosphäre. Das gilt auch für seine Alltagsbilder von Menschen in Luxemburg, insbesondere den portugiesischen Einwanderern, zu denen Paulo Lobo in zweiter Generation gehört. Als Immigrantenkind, ältester von sechs Sprösslingen einer Arbeiterfamilie, gehört er gewissermaßen zu den Nachzüglern. Seine Eltern waren bereits in Luxemburg, während er bei den Großeltern in Baixa da Banheira aufwuchs, einem Städtchen auf der Lissabon gegenüberliegenden Seite des Tejo. Im Alter von sechs, sieben Jahren kam er schließlich nach Luxemburg und verbrachte den Rest seiner Kindheit in Differdingen. Paulo besuchte das Lycée Hubert Clément in Esch. Nach seinem Abitur studierte er in den 80er Jahren in Lissabon Literatur und Linguistik und erlebte dabei eine ihn besonders prägende Phase seines Lebens.

Seine Fotos sind mehr als eine Annäherung. Sie sind ein fotografiertes Lebensgefühl.

Um mit ihm zu sprechen, bin ich durch das abendliche Lissabon geschlendert, über die Praça de Commercio spaziert und habe mich an das Nordufer des Tejo begeben, der für viele Menschen im Großraum der portugiesischen Hauptstadt eine Art Lebensader ist. Einige Spaziergänger halten an und warten auf den Sonnenuntergang. Paulo und ich haben für unser Gespräch den Spieß gewissermaßen herumgedreht: Während ich an seine Ursprünge gegangen bin, ist er in Differdingen geblieben, wo er noch heute mit seiner Familie lebt, mit seiner Frau Nancy und den vier Kindern. Seine alte Heimat hat er in Gedanken nie ganz verlassen, obwohl Luxemburg schon früh eine zweite Heimat wurde.

„Ich kann mich noch so gut daran erinnern“, sagt er, „wenn ich an die 80er Jahre in Lissabon denke. Die Stadt hat sich sehr verändert. Sie hat sich stark modernisiert und ist heute das Ziel vieler Touristen, ein Vielfaches als zu meiner Zeit. Die Stadt ist auch hektisch und rastlos geworden. Damals war alles langsamer, ruhig und beschaulich.“ Sicherlich gab es die großen Prachtbauten und Avenidas, die der Marques de Pombal bauen ließ, und sicherlich gab es schon damals viele der mit der Modernisierung im 20. Jahrhundert vor allem nach der Salazar-Diktatur entstandenen Gebäude. Aber das Zentrum und insbesondere die heute von den Massen heimgesuchten Viertel wie die Alfama und der Bairro Alto waren damals noch verhältnismäßig ruhig. Heute dürfte es großen Poeten wie Fernando Pessoa oder José Maria Eça de Queiroz schwerfallen, genügend Muße zu finden, um ihre Geschichten, Gedichte und Aphorismen in aller Ruhe zu Papier zu bringen. Pessoa ging jeden Tag von seinem Büro in der Baixa bis zu seinem Stammcafé an der Praça de Commercio und verbrachte dort die Mittagsstunden.

Das Viertel, in dem Paulo Lobo am liebsten verkehrte, war die Gegend um die Universität. „Ich verbrachte dort die Zeit in den Cafés und den Buchhandlungen, aber auch in der Livraria Buchholz nahe der Avenida de Liberdade, und in den Arthouse-Kinos. Einer meiner Lieblingsorte war die Cinemateca in der Rua Barata Salgueiro.“ Paulo ist teils vom Kino jener Zeit geprägt, von Jim Jarmusch und von Wim Wenders. Nicht zuletzt erinnert seine Ästhetik an die Streifen des großen amerikanischen Regisseurs von Independent-Filmen wie „Stranger than Paradise“ oder „Down by Law“, die in den 80er Jahren entstanden, sowie an die des Filmträumers Wenders, der in jener Zeit einige seiner besten Filme wie „Paris, Texas“, „Himmel über Berlin“ und schließlich später „Lisbon Story“ drehte. Aber auch die großen Werke der Nouvelle Vague von Jean-Luc Godard, Jacques Rivette und François Truffaut haben deutliche Spuren bei Paulo hinterlassen. Gleiches gilt für die Musik von Tom Waits und mehreren Bands und einzelnen Musikern des Jahrzehnts, als Paulo in Lissabon studierte. Nicht zuletzt gehört Waits‘ „Swordfishtrombones“ immer noch zu seinen Lieblings-Alben. Nicht zu vergessen ist, dass damals die portugiesische Kultur eine Art von „Movida“ wie in Spanien erlebte, eine Blüte und Explosion künstlerischer Kreativität. Bei meinem Streifzug durch das Lissabon von heute sehe ich nicht nur die Überbleibsel alter Kinos, wie sie Paulo so sehr liebte, sondern auch ein noch geöffnetes, das gerade „Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs“ zeigt, eines der frühen Werke des spanischen Filmregisseurs Pedro Almodóvar.

Mit Paulo über Filme zu sprechen, ist keine Angelegenheit von kurzer Dauer. Immer wieder kommt er ins Schwärmen. Kein Wunder, dass er sich stark für den Erhalt des Escher Kinos „Ariston“ eingesetzt hatte. Ein weiteres großes Thema ist die Musik. Den Fado, den musikalischen Ausdruck der portugiesischen Saudade, hat er relativ spät entdeckt. Unzählige Konzerte hat er in Portugal wie auch in Luxemburg besucht und dabei immer wieder neue Entdeckungen gemacht. Der Fado hat in den vergangenen Jahrzehnten eine wahre Renaissance erlebt. Einerseits sind Klassiker wie von Amalia Rodrigues nach wie vor beliebt, andererseits wurde der Fado weiterentwickelt und mit Elementen anderer musikalischer Stilrichtungen von Jazz bis Pop versehen. Paulo hat die Fado-Musiker, Sängerinnen und Sänger nicht nur auf der Bühne fotografiert, sondern außerhalb ihrer Auftritte.

In den vergangenen Jahren ist Paulo Lobo nicht nur als Chefredakteur des Wohnmagazins „Wunnen“ bekannt geworden, sondern als Kursleiter von Seminaren für Street Photography. Er gibt dadurch genau das weiter, was er sich auch in der Zeit, als er noch im Bankensektor arbeitete, weitgehend als Autodidakt und in mehreren Workshops sowie insbesondere im Differdinger Fotoclub angeeignet hat. Nicht zuletzt hat er als Mitinitiator des alljährlichen Street Photography Festivals in den Rotondes dazu beigetragen, dass einige Größen der Street Photography nach Luxemburg kamen, um über ihr Schaffen zu berichten und zu diskutieren. Was ihn aber mindestens ebenso auszeichnet, sind die Alltagsbilder, die in seinen Werkreihen wie „O gente da minha Terra“, „Fado, le vertige de lame“, Terra da Vida“ und „Última estação: Esparança“ zum Ausdruck kommen. Sie zeigen Menschen im täglichen Leben, in Portugal und ganz besonders die Portugiesen in Luxemburg. Sie vermitteln viel von deren Leben in ihrer zweiten Heimat, die auch die zweite Heimat von Paulo Lobo geworden ist. Und sie geben das wieder, was Saudade bedeutet. Sie sind mehr als eine Annäherung. Sie sind ein fotografiertes Lebensgefühl.

Fotos: Paulo Lobo, Valerie Courtel