Die Vollblut-Sportlerin

Dass sich ihr Leben mal nicht um den Sport gedreht hat, daran kann sich Kelsey Chambers nicht erinnern. „Wir waren eine sportliche Familie“, erzählt sie. „Meine drei Jahre ältere Schwester hat Basketball gespielt, meine fünf Jahre jüngere war Leichtathletin. Wir waren jeden Tag, jedes Wochenende unterwegs, zum Training oder zu Wettkämpfen. Meistens haben wir unsere Hausaufgaben im Auto gemacht oder in irgendeiner Sporthalle. Ich weiß zwar heute nicht mehr, wie wir das geschafft haben, aber wir haben es hinbekommen.“

Nach Abschluss des Studiums war für Kelsey das Spielen in den USA vorbei. Das Land hat zwar ein Frauen-Nationalteam, aber keine Liga außerhalb der Universitäten. Deshalb ging sie 2016 nach Deutschland, ins saarländische Heusweiler, zu den proWIN Volleys des TV Holz. Mit Ausnahme einer Saison, die sie zurück in den USA verbrachte, spielte sie dort bis zum Beginn des Lockdowns, ein Jahr zuvor war das Team mit ihr in die 2. Bundesliga aufgestiegen. „Als ich nach Deutschland kam, hatte ich große Pläne, ich wollte unbedingt professionell Volleyball spielen“, sagt sie. „Mittlerweile bin ich realistischer geworden. Doch dahin zu kommen, war hart. Mein ganzes Leben war auf den Sport ausgerichtet, und ich wusste gar nicht, wer ich ohne Volleyball war. Ich konnte mir damals nicht vorstellen, nur zu arbeiten oder gar kein Volleyball mehr zu spielen. Jetzt finde ich an vielen anderen Dingen Gefallen.“ Zum Beispiel am Unterrichten. An der International School hat sie im Sommer einen Vertrag als Ersatzlehrerin bekommen. Dass sie dabei nie genau weiß, ob und wie viele Einsätze in der Schule sie jede Woche hat, macht ihr im Moment nicht viel aus. Langfristig hätte sie aber gerne eine feste Stelle, am liebsten in dem Bereich, den sie studiert hat: als Lehrerin für Kinder mit Behinderungen.

Zu den Walfer Damen kam sie über Ben Angelsberg, den Trainer des Teams und selbst jahrelang aktiver Volleyballer. Als er hörte, dass Kelsey eventuell Interesse an einem Verein in Luxemburg hätte, ließ er nicht locker, erzählt sie. Jetzt ist sie froh, nach Walfer gekommen zu sein, in wenigen Teams hätte sie sich auf Anhieb so wohlgefühlt, schon nach zwei, drei Trainingseinheiten hatte sie das Gefühl, dazuzugehören. Darüber hinaus schwärmt sie vom Trainer: „Er ist fantastisch. Er versteht einen und weiß, was das Spiel mental mit einem machen kann. Trainer müssen einsehen, dass man nicht immer alles richtig machen kann. Ben kann das. Ich hatte viele Trainer, die das nicht konnten.“