Digitale Professionalisierung

Die Anforderungen werden immer höher, professioneller sollen die Verbände und der Vereinssport werden, gleichzeitig fehlen überall die „bénévoles“. Aus der Quadratur dieses Teufelskreises strickt Clubee seine Erfolgsstory.

Eigentlich ist es zu klischeehaft, um es überhaupt aufzuschreiben. Aber Gilles Mangen versichert sehr glaubhaft, dass alles mit zwei Kumpels vor zehn Jahren auf dem Speicher – nein, zumindest nicht in der Garage – seines Elternhauses anfing. Nach einem halben Jahr sei man bereits in den Inkubator des Technoport nach Belval umgezogen, habe bald Unterstützung von Finanzinvestoren erhalten und Mitarbeiter eingestellt. Mittlerweile operiert das kleinere Unternehmen mit 16 festangestellten Mitarbeitern von seinem Firmensitz in Foetz aus, in sieben europäischen Ländern, und gehört in der erst allmählich startenden Digitalisierung der über 110 Milliarden Dollar schweren, weltweiten Sportindustrie „technologisch zu den Top 3“, wie Gilles Mangen behauptet.

Die jungen Männer hatten sich auf der Uni in Montpellier und Luxemburg kennengelernt, und selbst wenn sie aus verschiedenen Sportarten kamen, so verband sie ihr Interesse am Sport und dem Vereinswesen. Als „Digital Natives“ störte sie aber deren Schwerfälligkeit und Ineffizienz: „Die Vereine haben einfach den Sprung in die moderne Kommunikation nicht geschafft.“ Umständlich wurde eigenhändig per SMS oder vermeintlich modern per WhatsApp kommuniziert. Auch heute noch findet man bei vielen Vereinen Internetpräsenzen, die irgendwann von einem motivierten Mitglied gebastelt wurden, aber ebenso schnell wieder verwaisten. Das geht besser, so fingen sie an zu programmieren. „Die ersten Kunden waren die schwierigsten“, gibt Gilles Mangen zu. Die Vereinsvorstände würden in der Arbeit untergehen und als sie damals mit ihren 22, 23 Jahren und frischen Ideen ankamen, war die erste Reaktion „Was wollen die jetzt“.

So konnte der begeisterte Eishockeyspieler Gilles Mangen auch zuerst seinen Heimatverein Tornado und danach dessen Verband überzeugen. Interessanterweise seien anschließend zuerst Randsportarten, wie American Football und Baseball, auf den allmählich anrollenden Zug aufgesprungen. „Als mit Déifferdeng 03 der erste größere Verein, der zudem in der UEFA Europa League spielte, auf uns zurückgriff, war das ein bisschen ein Durchbruch und hat viele Türen aufgemacht“, erinnert sich der 33-Jährige an die Anfänge. Mittlerweile bedienen sie 14 von 16 Vereinen in der BGL-Ligue, als auch in der Ehrenpromotion. Und dabei hatten sie sich am Anfang sogar vertan.

Richtig hatten sie in ihren Heimatvereinen erkannt, wie viele Ehrenamtliche in der Arbeit regelrecht ertrinken, doch der größte Bedarf war nicht einmal die von ihnen ausgemachte Kommunikation. Es war und ist vor allem die administrative Last im Hintergrund, die Kummer und viel Arbeit bereitet: Die Verwaltung von Mitgliedern, Einschreibungen, Überweisungen, Trainingseinheiten und Veranstaltungen… Selbst in kleinen Vereinen und Verbänden sind viele Ehrenamtliche in ihrem stillen Kämmerlein damit zehn oder mehr Stunden die Woche geplagt. Sehr früh hatten sie deshalb umgelenkt, mit fremdem Kapital ihre Software erweitert und so können sie jetzt so ziemlich allen Vereinen, auch außerhalb der Sportwelt, bei der Digitalisierung von verschiedensten Abläufen und Bedürfnissen helfen, bis hin zum Sponsoring- und Merchandising-Bereich.

„Die Investitionen in unsere Software gehen mittlerweile in einen größeren Millionenbereich, inzwischen gibt es wöchentliche Updates“, gibt Mangen Auskunft und erklärt das typische Henne-oder-Ei-Problem. Sie brauchten Kunden, um Kapital für die Entwicklung der Software zu generieren, und die Software, damit sich Vereine und Verbände für ihre Dienstleistung interessieren. Finanzinvestoren bauten hier die Brücken. Der kleine luxemburgische Markt war anfangs von Vorteil. Von großen internationalen Firmen verschmäht, kennt hier jeder jeden und mit einem guten, wenn auch noch nicht ganz ausgereiften Produkt, konnten sie hier relativ einfach wachsen. Schon ziemlich früh waren sie dann aber gezwungen, in andere Länder zu gehen. Der heimische Markt ist zwar noch nicht gesättigt, aber längst steht die internationale Expansion im Vordergrund.

Dabei gibt es auch in Luxemburg viel zu tun, wie sich jüngst wieder bei der jährlichen Hauptversammlung des COSL oder einer von Claude Lamberty angeregten Interpellation in der Chamber zeigte. Immer wieder kommt die Belastung und der Mangel an Ehrenamtlichen zur Sprache, das Sportministerium investierte in eine Imagekampagne und zuerst einmal auf Verbandsebene sollen sich vermehrt reguläre Angestellte um die vielen administrativen Aufgaben kümmern. Sportminister Georges Engel erklärte den Abgeordneten: „Der ‚congé sportif’ wird auf Freiwillige erweitert. Zudem wird derzeit an einer Verbesserung des ‚subside qualité+‘ für die Vereine gearbeitet. Dadurch kommt es zu seiner substanziellen Verbesserung der finanziellen Unterstützung.“

Eine potentielle Kundschaft von über fünf Millionen Organisationen mit über 700 Millionen Mitgliedern.

Selbst auf Nachhaken, ob dies denn der richtige Weg sei, kritisiert Gilles Mangen nur vorsichtig: „Zusätzliche Leute einzustellen, die dann viel telefonieren und organisieren müssen, reicht heutzutage nicht“. In seiner Freizeit ist er mittlerweile im Vorstand des Tornado sowie beim Verband aktiv und lässt sich nicht auf dünnes Eis locken. Statt Kritik, teilt er lieber seine Erfahrungen und Überlegungen: „Meiner Meinung nach führt bei der angestrebten Professionalisierung kein Weg an der Digitalisierung vorbei. Es geht darum, mit wenigen Leuten ein Maximum an Arbeit zu schaffen, weshalb man neben den Menschen auch in die Digitalisierung investieren muss.“ Und fügt, ganz Geschäftsmann, dann hinzu: „So etwas wie Clubee müsste der Staat eigentlich den Vereinen zur Verfügung stellen.“

Jene Vereine haben es heutzutage nicht leicht, wie Anfang April zur Sprache kam: Laut einer rezenten Studie investieren hierzulande rund 22.000 ehrenamtliche Helfer jährlich rund 4,5 Millionen Stunden in den Sport. In den letzten zwanzig Jahren ist die Zahl der lizenzierten Sportler zwar von 115.000 auf 131.971 gestiegen, der Anteil in der noch stärker gewachsenen Bevölkerung aber von 26 Prozent auf nur noch jeden Fünften gefallen. Noch stärker ist die Zahl der Vereine gesunken: Statt 1.534 Sportvereine sind es jetzt nur noch 1.311, die zudem für mehr als 200.000 zusätzliche Einwohner da sind. „Unsere Vereine befinden sich in einer Krise“, konstatiert Georges Engel.

Gilles Mangen wechselt von den zahlreichen Kappen, die er als CEO von Clubee führt, zu jener des Sportfreundes und ehrenamtlichen Helfers: „Im Sport ist das ganz krass: Die Großen werden größer, die Kleinen kleiner. Viele fusionieren oder sterben aus. Das ist normal, weil die großen Vereine sich andere Möglichkeiten geben, einen besseren Service bieten und dadurch mehr Zulauf haben.“ Eine Entwicklung, zu der dann eigentlich auch Clubee beiträgt, aber der begeisterte Eishockeyanhänger kontert: „Diversität ist wichtig. Es wäre doch schade, wenn es nur noch Fußball, Basket- und Handball gäbe. Randsportarten, andere Vereine, von Musik, über Pfadfinder bis Garten und Heim, haben ihre Daseinsberechtigung. Aber wir machen Clubee auch aus Überzeugung, denn wir wollen diese Vielfalt.“

Indem Clubee sogar für Vereine aus dem kulturellen oder sozialen Bereich geeignet ist, haben sie eine riesige potentielle Kundschaft von über fünf Millionen Organisationen mit über 700 Millionen Mitgliedern. Es wäre viel einfacher gewesen, sich auf den finanzstarken Fußball zu konzentrieren. Im Fußball kennen sie sich aus, schließlich ist sein COO Tim Wiltgen Assistenztrainer in Lorentzweiler, investierte schon immer viel Zeit in seine Leidenschaft für das runde Leder und steht nach einer nahezu perfekten Saison kurz vor dem Aufstieg aus der ersten Division. „Bisher hat uns jeder Verein aus jeder Sportart gesagt, sie seien komplett anders“, lacht Gilles Mangen, „nachher sind die großen Linien, von dem was sie benötigen, dann doch die gleichen.“ Auf diesen Gemeinsamkeiten würden sie ihre verschiedenen Pakete aufbauen und dann die Details anpassen. Die benötigte Softwareinfrastruktur wird vor allem durch die Unterschiede zwischen Mannschafts- und Einzelsportarten, Ligasystemen und einzelnen Wettkämpfen komplex. Auch wenn sie ihren Umsatz vor allem mit den „Big Players“ generieren, so bleibt Clubee auch der kleine Dorfverein wichtig. Stolz erzählt Mangen, dass unter den 3.000 Vereinen mit ihren über 100.000 Mitgliedern, der kleinste fünf und der größte rund 50.000 Mitglieder hat, die jeweiligen Jahresbudgets sich von 1.000 Euro bis drei Millionen aufspreizen.

Unter den luxemburgischen Vereinen gehört der F91 Düdelingen zu den ganz Großen. Mit dem außergewöhnlichen sportlichen Erfolg, als sie vor vier und fünf Jahren bis in die Gruppenphase der UEFA Europa League vorstießen, klingelten nicht die Kassen, sondern sie schepperten regelrecht. Man spielt zwar noch in der luxemburgischen Amateurliga, aber zumindest bei den Vereinen, die auch international auftreten, ist man finanziell weit weg vom kleinen Dorfverein, wo der Kassenwart abends nach der Arbeit schnell noch zwei Überweisungen ausfüllt. Deren sportlicher Koordinator, Manou Goergen, lobt: „Clubee hat uns geholfen, die nächste Ebene der internen Organisation zu erreichen. Es gibt nichts, was Clubee nicht kann.“

Die frühere Handballerin Chantal Gary von Déi Gréng nannte in der Chamber zwar keine Lösung beim Namen, forderte aber konkrete Maßnahmen: „Die Digitalisierung der administrativen Abläufe kann einem Verein dabei helfen, die Arbeitslast zu verringern. Die Vereine müssen auf diesem Weg adäquat begleitet werden.“ Auf diesem Weg hat Clubee die letzten zehn Jahre schon einige Weichen gestellt und auch im Ausland schon viele Hürden genommen. Der erste Kunde sei auch dort wieder am schwersten gewesen, die zweiten und dritten dann etwas leichter, mittlerweile habe man etwa in Belgien oder Deutschland auch Netzwerkeffekte. Untereinander wird geredet und die Vereine übernehmen, was gut funktioniert.

Text: Chrëscht Beneké, Fotos: Georges Noesen