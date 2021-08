Seit März 2020 dominiert die Pandemie das weltweite Geschehen und verdrängt andere wichtige gesellschaftliche und politische Probleme einfach in den Hintergrund. Die Überschwemmungen von Mitte Juli haben zwar wieder den Fokus auf den Klimawandel gelenkt. Und auch, wenn letzte Woche angekündigt wurde, dass Luxemburg bis 2025 200 Millionen in den Klimaschutz investieren will, kann man schon jetzt davon ausgehen, dass die Pandemie und die Diskussionen um Impfungen und Infektionszahlen den Fokus in den nächsten Wochen und Monaten wieder auf sich ziehen werden. Dabei hat das „Jahrhunderthochwasser“ vielen vor Augen geführt, dass es kein Hirngespinst von Forschern oder Umweltschützern ist, wenn immer wieder behauptet wird, dass es fünf vor zwölf ist und dass endlich (schneller) gehandelt werden muss.

Ein weiteres Thema, bei dem – zumindest in Luxemburg – die Zeit drängt und wo schnell(er)es Handeln gefordert ist, ist die Wohnungsproblematik. Aktuell ist diese aus dem Corona-Schatten herausgetreten und genießt (wieder einmal) die Aufmerksamkeit der Politik. Vor kurzem wurde im Parlament zwar der Pacte Logement 2.0 verabschiedet, von dem die Regierung sich erhofft, das Angebot an erschwinglichen Wohnungen zu erhöhen, leer stehende Wohnungen zu mobilisieren und brach liegendes Bauland heranzuziehen. Ob dies gelingt, bleibt abzuwarten, denn Gemeinden beteiligen sich lediglich auf freiwilliger Basis am neuen Pakt, der bis 2032 läuft. Dass Handlungsbedarf besteht, ist allen längst klar. Die Preise für Wohnungen explodieren seit Jahren (zwischen dem vierten Trimester 2019 und dem vierten Trimester 2020 um 16,7 Prozent) und dank der Pandemie meldete zuletzt der Statec, dass die Baupreise hierzulande allein zwischen Oktober des vergangenen Jahres und April dieses Jahres um 4,3 Prozent angezogen haben.

Im Juni forderte der OGBL eine konsequentere Wohnungspolitik und kritisierte die Ineffizienz der aktuellen. Aktuell läuft die öffentliche Petition 1892, welche sich für eine Deckelung der Immobilienpreise in Luxemburg einsetzt. Auch „déi Lénk“ machen mobil und fordern eine Deckelung der Mietpreise sowie dass Gemeinden mindestens zehn Prozent erschwinglichen Wohnraum bereitstellen. Zudem setzen sie sich für eine Besteuerung von leerstehenden Wohnungen und unbebautem Bauland ein.

Doch reicht das alles aus, um Wohnen für alle Menschen (vor allem auch junge) wieder erschwinglich zu machen? Wohl kaum, denn es wird noch immer zu wenig und zu langsam gebaut und dem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wird hierzulande so nicht beizukommen sein. Genau hier müsste allerdings dringend gehandelt werden (etwas, was die CSV Anfang Juli unter anderem in einem Zwölf-Punkte-Plan gefordert hat), wenn aktuelle Einwohner die Luxemburger Wohnungsproblematik nicht weiterhin in die nahe Grenzregion exportieren sollen.