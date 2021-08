Petitionen über die Luxemburger Sprache haben mittlerweile so etwas wie Tradition. X-mal wurde schon gefordert, die Sprache zu fördern und zu stärken – meistens ungeachtet der simplen Tatsache, dass dies bereits längst der Fall ist. Der Anklang war unterschiedlich groß. Doch zumindest die Petition 698 mit weit über 14.000 Unterschriften aus dem Jahr 2016 hat gezeigt, dass die Sprache ein herausragendes Instrument ist, um ellenlange Diskussionen vom Zaun zu brechen und obendrein für Rechtspopulisten ein ausgezeichnetes Mittel, um mit gekünsteltem Defätismus und exzessiver Schwarzmalerei den latent vorhandenen Fremdenhass bei der eigenen Klientel anzukurbeln. Angesichts dieser Tatsache verwundert es kaum, dass jetzt eine weitere Petition über Sprachen hohe Wellen schlägt.

Die Petition 1946 fordert, dass jeder, der einer der drei offiziellen Sprachen des Landes mächtig ist, die Luxemburger Nationalität erhalten könne. Damit würde die Dominanz des Luxemburgischen mit dem „Sproochentest“ beim Erhalt der Nationalität wegfallen. Kein Wunder, dass dies die Gemüter des einen oder anderen selbsterklärten Gralshüters des Luxemburgischen erhitzt und für Unmut sorgt. Doch ungeachtet der Tatsache, dass besagte Petition (bei Redaktionsschluss am Montagmorgen) noch nicht das nötige Quorum von 4.500 Unterschriften erreicht hat, um im Parlament diskutiert zu werden, stellt sich die Frage, ob der „Sproochentest“ überhaupt grundsätzlich erforderlich ist, für die Verbreitung und den Erhalt von Dicks’ Sprache? Wer dies ernsthaft glaubt, ist schlichtweg naiv.

Ist der „Sproochentest“ überhaupt grundsätzlich erforderlich

für die Verbreitung und den Erhalt von Dicks‘ Sprache?

Viel wichtiger und relevanter ist die Tatsache, wie sehr die Sprache gestärkt und die Kultur in dieser Sprache gefördert wird. Dass die aktuelle Koalition hier schon eine Menge in die Wege geleitet hat, dürfte kein Mensch – sogar der größte Pessimist nicht, es sei denn er hat Scheuklappen auf – verneinen. Und wenn die Nachfrage nach Plätzen in den Luxemburgisch-Kursen regelmäßig größer ist als das Angebot, dürfte längst klar sein, dass die Forderung der Petition 1949 nicht ganz so abwegig ist, wie manch einer es auf den ersten Blick glauben mag.

Der letzte Punkt sollte übrigens auch in die Diskussion rund um den Erhalt der Sprache mit einfließen. Letztendlich darf nämlich die Sprache, wenn man sie langfristig erhalten will, nicht zu einem überwindbaren Hindernis und damit zu einem Instrument für Ausgrenzung werden, denn dies wäre für ihren Erhalt sicherlich kontraproduktiver, als manch einer es sich jetzt ausmalen will. Dass der Erhalt der Luxemburger Nationalität ohne den obligatorischen Test in der Luxemburger Sprache einfacher werden könnte, wäre obendrein aus demokratischer Sicht nicht ganz unwichtig. Denn die Diskussion rund um das Demokratiedefizit hierzulande ist mindestens so wichtig wie die um die Sprache.