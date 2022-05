Edito: Der Startschuss

Die Inflation bleibt hoch, und mittlerweile prognostiziert das Statec die nächste Indextranche, welche eigentlich für August ausgerechnet war, bereits für Juni. Und auch im Jahr 2023 könnten nach den jetzigen Prognosen mehrere Indextranchen erfallen. Diese neuen Berechnungen sorgen vor allem in Bezug auf den ausgehandelten „Solidaritéitspak“ und den damit einhergehenden Gesetzestext für größere Unruhe. In einer Sitzung des Tripartite-Sonderausschusses verlangten die Oppositionsparteien, dass die Sozialpartner erneut gehört werden sollten, die Majoritätsparteien stemmten sich vehement dagegen. Der Knatsch war vorprogrammiert. Ein weiterer Knackpunkt: Die Opposition stört sich daran, dass das Gesetz bis 2024 laufen soll.

Dabei zeigt die Haltung der Majoritätsparteien vor allem eins: Das Visier ist bereits heruntergeklappt, und der Wahlkampfmodus längst eingeschaltet. Und der „Solidaritéitspak“, mit einer Laufzeit über den nächsten Urnengang hinaus, war für die Majorität die perfekte Möglichkeit, den Sozialdialog aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Dies erklärt auch die Vehemenz, mit der die Regierung weitere Verhandlungen abschmettert. Die Gewerkschaften allerdings sehen einen Redebedarf, wenn die wirtschaftliche Lage sich weiter verschlechtern und die Inflation weiter hoch bleiben sollten (und dementsprechend Indextranchen mit sich ziehen würde). Jedenfalls zeigt sich jetzt schon, dass der OGBL mit der geäußerten Kritik Recht hatte, dass man in der aktuell sehr volatilen wirtschaftlichen Lage keine längerfristigen Aussagen tätigen könne.

Ob die drei Parteien damit gut beraten sind, jetzt schon Wahlkampf zu machen, steht allerdings auf einem anderen Zettel.

Ob der vermeintlich clevere Schachzug der Regierung, den Sozialdialog aus dem Wahlkampf herauszuhalten, von Erfolg gekrönt sein wird, werden die nächsten Monate zeigen. Der OGBL, der bekanntlich als einzige Gewerkschaft den Pakt nicht unterschrieben hat und traditionell der LSAP nahestand, zeigt sich weiter kämpferisch. Letzte Woche hat die Gewerkschaft bekannt gegeben, dass sie zukünftig näher mit „déi Lénk“ zusammenarbeiten will. Der linke Flügel der LSAP (den es sicherlich noch gibt) dürfte nicht gerade jubilieren, dass die mitgliederstärkste Gewerkschaft sich im Vorwahljahr abwendet.

Ob die drei Parteien damit gut beraten sind, jetzt schon Wahlkampf zu machen, steht allerdings auf einem anderen Zettel. Zum einen würde die jetzige Krisenzeit die perfekte Möglichkeit bieten, sich politisch zu profilieren. So könnte die bereits erwähnte LSAP zum Beispiel zeigen, wie viel „S“ noch in ihr steckt. Zum anderen birgt ein verfrühter Start in den Wahlkampf durchaus seine Tücken. Die Majoritätsparteien brauchen nur bei Claude Wiseler nachfragen, der kann ein Lied davon singen.