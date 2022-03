Edito: Die Sprache des Krieges

Der israelische Historiker und Bestsellerautor Yuval Noah Harari hält die Abkehr vom Krieg für die größte politische Errungenschaft der Menschheit. Im Gegensatz zur Schwerkraft sei der Krieg kein fundamentales Naturgesetz. Doch Russlands Präsident Wladimir Putin sieht das wohl anders. Er scheint die Zeit zurückdrehen zu wollen. Der 24. Februar, an dem russische Truppen die Ukraine überfielen, ein souveränes demokratisches Land, markiert eine Zeitenwende. Putin ist die nach Westen strebende Ukraine ein Dorn im Auge, und sein Feindbild sind die liberalen Demokratien westlicher Prägung.

Der beste Weg, Russland seine eigene Sicherheit zu garantieren, bestünde darin, freundschaftliche Beziehungen zu den Nachbarstaaten zu pflegen, schreibt der frühere schwedische Ministerpräsident Carl Bildt vergangene Woche in einem Gastkommentar in der Neuen Züricher Zeitung. Doch dazu sei Russland nicht fähig. Vielmehr strebt Putin an, seine Nachbarn zu unterwerfen und abhängig zu machen. Sein Ziel ist es, das russische Reich zur alten Größe zurückzuführen. Sein Weg ist die Gewalt, seine Vorgehensweise eine rücksichtslose Großmachtpolitik und ein Bruch des Völkerrechts. Der Kremlchef spricht nicht die Sprache der Diplomatie, zu offensichtlich wurden führende Politiker des Westens von ihm und seinem Außenminister Sergej Lawrow belogen. Er

spricht die Sprache des Krieges.

Die russischen Machthaber führen nicht nur gegen die Ukraine einen Krieg, sondern gegen die eigene Bevölkerung – unter anderem mit den Mitteln der Propaganda, indem sie die ukrainische Regierung als Bande von Nazis beschimpfen und die Invasion der Ukraine euphemistisch als „Operation“ bezeichnen. Sie sprechen von einer westlichen Verschwörung gegen Russland und lassen die Oppositionellen im eigenen Land mit den Mitteln einer brutalen Repression unterdrücken, niederknüppeln, als „ausländische Agenten“ kriminalisieren, einsperren und ermorden.

Der Westen muss seine lange Zeit halbherzige Politik gegenüber dem Gewaltherrscher beenden.

Die Gespenster des Kalten Krieges sind wieder auferstanden, stellt der deutsche Historiker Heinrich August Winkler fest. Er spricht von dem „gefährlichsten Moment der Geschichte seit der kubanischen Raketenkrise von 1962“. Indem Putin seine Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt, droht er mit dem lange Undenkbaren. Ist der oft als eiskalt kalkulierend eingeschätzte Machthaber nun übergeschnappt – „psychisch krank“, wie der inhaftierte Oppositionelle Alexej Nawalny behauptete?

„Putins Handeln lässt sich nicht aus einer individuellen Pathologie erklären, sondern aus der Spezifik des von ihm geschaffenen politischen Systems“, erklärt der Politikwissenschaftler Thorsten Fuchshuber in der jüngsten Ausgabe der Wochenzeitung „woxx“. Putins Machenschaften sind nichts Neues in dessen Präsidentschaft. Angefangen mit dem äußerst brutalen Vorgehen im zweiten Tschetschenienkrieg, dem Angriff auf Georgien im Kaukasuskrieg, der russischen Intervention im Syrienkrieg, der Annektierung der Krim und dem Beginn des Krieges in der Ostukraine – die imperialistische Geopolitik des Kremlherrschers hat eine schreckliche Tradition.

Im Innern hat Putin eine „Vertikale der Macht“ geschaffen, so Fuchshuber, die im Kern aus einem informellen Klientelsystem besteht. Während Putin – wie eine Spinne im Netz – die konkurrierenden Machtgruppen in Schach hält, sind alle demokratischen, rechtsstaatlichen Instanzen ausgeschaltet und zerschlagen worden. Die emeritierte Politikwissenschaftlerin Margareta Mommsen hält den früheren KGB-Agenten nicht für einen Alleinherrscher, sondern für die „OneMan-Show“ einer herrschenden Oligarchie. Die große Kennerin des postsowjetischen Russlands beschreibt in ihrem Buch „Das Putin-Syndikat“ (2017) einen Machtzirkel aus Ex-Geheimdienstlern, ein Geflecht aus Kontrolle und Korruption. Die neuere Phase des „Putinismus“ betitelt sie mit den Worten „Personenkult“ und „Weltmachtanspruch“.

Es könnte eine Endphase sein, in der Putin seinem Land großen Schaden zufügt wie auch Europa. Um dies zu verhindern musste der Westen seine lange Zeit halbherzige Politik gegenüber dem Gewaltherrscher beenden. Die USA, die Europäische Union und andere Verbündete setzen nun auf massive Sanktionen. Einige, vorneweg Deutschland, sind sich endlich bewusst geworden, dass die Verteidigung von Frieden und Freiheit auch einer starken Verteidigungspolitik bedarf.

Text: Stefan Kunzmann // Foto: Hervé Montaigu (editpress)