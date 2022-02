Edito: Die Zwickmühle

Das Leben ist teurer geworden. Besonders in den letzten Monaten drückt die hohe Inflationsrate in den EU-Ländern auf die Reallöhne. Grund für die andauernde Geldentwertung bleiben die Pandemie, die chronisch hohen Energiepreise, aber auch die anziehenden Preise von Lebensmittel und Dienstleistungen. Eurostat vermeldete letzte Woche, dass die Inflationsrate im Euroraum einen neuen Höchstwert erreicht hat und im Januar bei 5,1 Prozent lag. Ein Wert, den es seit der Einführung des Euro noch nicht gab. Und man muss zurück auf die frühen 1990er-Jahre blicken, um ein ähnlich hohes Niveau an Inflation zu finden.

Die rezente Entwicklung – sprich der neue Höchstwert – kommt für viele Wirtschaftsexperten überraschend, denn viele Ökonomen waren eigentlich davon ausgegangen, dass sich rund um den Jahreswechsel die Lage entspannen würde. Vor allem haben viele damit gerechnet, dass etwa die pandemiebedingten Engpässe in den Lieferketten langsam verschwinden würden. Aber scheinbar kommt es auch bei der wirtschaftlichen Entwicklung erstens anders und zweitens als man denkt. Fakt ist: Das mittelfristige Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent wird aktuell deutlich überschritten und dennoch ist die EZB nicht davon überzeugt, dass eine Zinserhöhung notwendig wäre, um gegenzusteuern.

Ein Drehen an der Zinsspirale wird das Problem nicht lösen.

Denn noch glauben (und vor allem hoffen) die europäischen Währungshüter, dass die Inflation nur ein Übergangsphänomen ist, das vor allem durch pandemiebedingte Sonderfaktoren getrieben wird. Doch diese Ansicht bekommt so langsam Risse und treibt die Verantwortlichen der EZB in eine Zwickmühle. Entweder ein Weiterso mit der lockeren Geldpolitik und wirtschaftliche Stoßgebete gen Himmel schicken, damit die prognostizierte Kehrtwende kommt oder aber, die Zügel etwas straffer ziehen. Das Problem: Ein Drehen an der Zinsspirale wird das globale Problem nicht lösen, denn wie Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING für Deutschland, es treffend gegenüber dem ZDF resümierte: „Eine Zinserhöhung der EZB bringt weder Container schneller aus Asien nach Europa, noch senkt sie Energiepreise.“ Und demnach scheint die aktuelle Position der EZB durchaus nachvollziehbar, denn Panikmache scheint genauso wenig angebracht, wie ein Kleinreden der Lage.

Vor allem geht es darum, dass die Belastung der Haushalte nicht unendlich weiter steigt, denn dies würde sich auch negativ auf die wirtschaftliche Erholung ausdrücken. Aktuell warnen Ökonomen vor einer drohenden Stagnation, eine ökonomische Lage mit einer hohen Inflation und stagnierender Wirtschaft, was gravierende Auswirkungen auch auf den Arbeitsmarkt hätte. Ein Balanceakt für die EZB und die Eurozone. Um einiges schwieriger könnte die Lage noch werden, falls sich die Pandemie noch einmal zuspitzt. Aber wollen wir den Teufel mal nicht an die Wand malen…

Text: Hubert Morang