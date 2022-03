Edito: Digitale Schlacht

Der Krieg in der Ukraine tobt weiter, und neben Waffen und Soldaten spielen auch Fernsehbilder, Fotos und das Internet eine wichtige Rolle. Denn rund um den Ukraine-Konflikt ist auch das Thema Propaganda und die Frage, wer welche Informationen zu welchem Zweck verbreitet, in den Mittelpunkt getreten. Vor allem die sozialen Medien stehen verstärkt im Vordergrund.

Viele Bilder und Details, die seit der Invasion aus dem Kriegsgebot nach außen kamen, stammen von ukrainischen Internetnutzern und erhalten ein weltweites Echo. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nutzt Facebook, Twitter und Youtube gekonnt und profitiert von seiner früheren Schauspielerkarriere, um sich als starken Mann zu inszenieren. Selenskys selbst produzierte Videos werden millionenfach geliked und geshared. Der ukrainische Präsident schafft es so, seine eigene Bevölkerung zu mobilisieren und mutiert gleichzeitig zu einer Art globalem Helden. Dass Selinsky diese globale Bühne gekonnt nutzt, schmeckt der russischen Führung nicht, schließlich hat Russland in den letzten Jahren mittels sogenannten Troll-Armeen versucht, die Deutungshoheit im Netz zu gewinnen. Man braucht nur daran zu erinnern, dass mittlerweile klar bewiesen ist, dass bei der Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten eine russische Gruppe namens „Internet Research Agency“ Fake-Accounts in sozialen Medien nutzte um die Kampagnen von Donald Trump zu unterstützen.

Der ukrainische Präsident mutiert zu einer Art globalem Helden.

Christian Stöcker, Professor für Digitale Kommunikation, sagte im Gespräch mit dem Deutschlandfunk, dass der Konflikt in der Ukraine der „erste Krieg in der Geschichte ist, der zwar mit einem kleinen, dafür aber wichtigen Anteil auch auf Social Media geführt wird”. Vor allem in Russland, wo die Staatspropaganda die Ukrainer als Nazis und Faschisten darstellt und gleichzeitig behauptet wird, dass die getöteten russischen Soldaten nicht etwa in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg ums Leben kommen, sondern in einem Kampf gegen ein terroristisches Regime. Wer allerdings auf die verfügbaren Bilder von bombardierten Wohnhäusern und Schulen sieht, der gewinnt schnell den Eindruck, dass solche Aussagen nichts anderes als höhnische „Fake News“ sind, welche als einzigen Zweck haben, die Opfer dieses sinnlosen Krieges zu Tätern umzudeuten. Das Problem für die russischen Bürger: Es gibt kaum unabhängige Medien und dementsprechend schwer ist es für sie, an neutrale Berichte zu gelangen.

Und auch in unseren Gefilden ist höchste Vorsicht geboten, wenn es darum geht, die Meldungen (vor allem zu angeblichen Erfolgen oder Verlusten) aus dem Kriegsgebiet zu interpretieren, vor allem weil die Anzahl von unabhängigen Journalisten vor Ort gegen null tendiert. Dennoch ist jetzt schon eines sicher: Die russische Strategie, mit massenhaft Desinformation im Netz die Stimmung in der westlichen Welt zu beeinflussen, wird in diesem Konflikt nicht aufgehen. Der Westen hat dazugelernt.

Text: Hubert Morang // Foto: Anouk Flesch (editpress)