Edito: Diplomatie und Abschreckung

„Der rote Hund gräbt im Hinterhof der USA und muss dafür bestraft werden.“ Curtis E. LeMay, der das im Oktober 1962 sagte, galt allgemein als Falke, als Hardliner. Der amerikanische Air-Force-General hatte seine Worte auf die Stationierung sowjetischer Mittelstreckenraketen auf Kuba gemünzt. Die sogenannte Kuba-Krise dauerte nur 13 Tage, aber mit ihr erlangte der Kalte Krieg eine neue Dimension. Die beiden Supermächte und ihre Verbündeten kamen damals einem Atomkrieg sehr nah. Während des um 1990 zu Ende gegangenen Ost-West-Konflikts dürfte die akute Gefahr einer direkten militärischen Konfrontation zwischen der Nato und dem Warschauer Pakt nie größer gewesen sein als damals. Die Kuba-Krise wurde als taktischer Erfolg Moskaus gewertet, schließlich erreichte es unter anderem Sicherheitsgarantien für das kommunistisch regierte Kuba. Als Reaktion auf die Krise wurde der „Heiße Draht“ eingerichtet, eine direkte Verbindung zwischen dem Weißen Haus und dem Kreml.

Als Hardliner ist Jens Stoltenberg sicherlich nicht zu bezeichnen. Doch der Nato-Generalsekretär beschrieb die Situation in der Ukraine-Krise vor wenigen Tagen folgendermaßen: „Die Gefahr eines neuen bewaffneten Konflikts in Europa ist reell.“ Er sagte dies mit Blick auf die mehr als 100.000 russischen Soldaten an der Grenze zur Ukraine. Die Nato hat angesichts dieses Truppenaufmarsches und der damit verbundenen Manöver ihrerseits mit einer verstärkten Militärpräsenz in den ost- und südosteuropäischen Bündnisstaaten in der Nähe zur Ukraine begonnen. Die Pläne zielen auf Abschreckung. Bislang gab es die Nato-Battlegroups nur in den baltischen Staaten sowie in Polen, nun sollen sie auch in Rumänien eingerichtet werden. Die USA verlegen außerdem etwa 3.000 Soldaten nach Polen. Denn die US-Regierung hält einen russischen Einmarsch in die Ukraine noch vor dem Ende der Olympischen Winterspiele in Peking für möglich. Immer mehr Nato-Staaten haben ihre Staatsbürger dazu aufgerufen, das Land so schnell wie möglich zu verlassen. Auch Luxemburg. Die Lage ist sehr ernst. Steht Europa vor einem Krieg?

In der Ukraine-Krise geht es darum, „wer als Erster zuckt“, wie einst in der Kuba-Krise.

Das Telefongespräch zwischen US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsidenten Wladimir Putin, bei dem Biden den Kremlherrscher vor einer Invasion der Ukraine warnte und mit schwerwiegenden Konsequenzen drohte, brachte am Samstag keinen Durchbruch. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron, der kürzlich Putin besucht hatte, telefonierte nochmals mit dem russischen Staatsoberhaupt. Auch zwischen den einzelnen Nato-Regierungschefs liefen die Telefonverbindungen heiß, die Krisendiplomatie kam auf Hochtouren. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hingegen strahlte demonstrativ Gelassenheit aus und warnte vor Panikmache. Er sprach von einem „Hype“ um den Truppenaufmarsch. In der Tat hat die US-Regierung „noch nie in der jüngeren Geschichte“, schreibt Der Spiegel, „in so drastischen Worten vor einer Eskalation gewarnt“. Dabei befindet sich die Ukraine seit acht Jahren, also seit der russischen Annexion der Krim 2014 und der Besetzung der Donbass-Region durch moskautreue Separatisten, in einem Krieg, dem bereits mehr als 13.000 Menschen zum Opfer gefallen sind. Zwar ist das ukrainische Verteidigungsbudget im vergangenen Jahrzehnt deutlich aufgestockt worden und erhält das Land westliche Militärhilfe, aber gegen einen Angriff russischer Truppen ist es nicht gewappnet.

Putin hat seine Forderungen klar und deutlich ausgedrückt: Er verlangt von den USA und der Nato Sicherheitsgarantien, will ein Ende der Nato-Osterweiterung und vor allem einen Verzicht auf die Aufnahme der Ukraine in das Militärbündnis. Schon die Orange Revolution von 2004 sah er als Bedrohung russischer Interessen. Vorgeblich hatte auch damals „der Westen“ die Hände im Spiel. Putins erklärtes Ziel ist es, Russland wieder zur alten imperialen Größe zurückzuführen. Die amerikanisch-russische Politologin Nina Chruschtschowa bezeichnet ihn als „kalkulierenden, vorsichtigen Spieler“, der seinen Eintrag in die Geschichtsbücher vorbereite. Mit dem Truppenaufmarsch verleihe er seinen Forderungen Nachdruck. Doch die Amerikaner hätten bislang keinen Millimeter nachgegeben. Wie in einem Westernduell geht es darum, „wer als Erster zuckt“, so die Urenkelin des einst mächtigsten Mannes der Sowjetunion, Nikita Chruschtschow. Eine brenzlige Situation wie einst die Kuba-Krise, als die Sowjetunion unter dessen Führung war.

Text: Stefan Kunzmann