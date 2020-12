Edito: Erklärungsnot

Luxemburg ist seit letztem Donnerstag also wieder im Lockdown – auch wenn es sich um eine „Light“-Version handelt, sprich: Vieles bleibt im Gegensatz zum März offen. Die Regierung stützt ihre Entscheidung auf die hohen Infektionszahlen, die sich zwar stabilisiert haben, allerdings nicht stark rückläufig sind, wie man es sich eigentlich noch Mitte des Monates erhofft hatte. Die Lockdown-Einschränkungen treffen wieder unser Privatleben und, unter anderem der Horesca- und der Kulturbereich müssen wieder dicht machen, wirtschaftliche Sorgen inbegriffen.

Müßig ist es zu diskutieren, ob man nach der Sorglosigkeit, die sich im Sommer zeigte, nicht schon früher als Regierung hätte reagieren müssen. Fakt ist allerdings, dass immer mehr Menschen anfangen Sinn- und Unsinn verschiedener Maßnahmen zu diskutieren. Denn eines versäumt die aktuelle Regierung momentan: klare, eindeutige und nachvollziehbare Kommunikation rund um ihre Strategie in der Bekämpfung der Pandemie.

Klar ist, dass die Regierung als obersten Gradmesser die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern und Intensivstationen nimmt. Darüber braucht man auch nicht groß zu diskutieren, das scheint logisch und ein Kollabieren der Krankenhäuser muss um jeden Fall vermieden werden. So weit, so gut.

Was aber weitaus streitbarer ist, ist die zumindest in den Augen Vieler nicht ganz logische Vorgehensweise bei den durchgezogenen Schließungen. Kann man noch irgendwie nachvollziehen, dass man Cafés und Restaurants dicht macht, weil Menschen sich dort ohne Masken begegnen und gemeinsam an einem Tisch sitzen und sich damit potenziell anstecken können und dies ungeachtet der Tatsache, dass die meisten Betreiber sich an alle gesetzlichen Vorgaben gehalten haben? Völlig unverständlich ist allerdings die Tatsache, dass man den Kulturbereich wieder auf null herunterfährt.

Ist ein Theater- oder ein Kinosaal, wo maximal 100 Menschen mit Maske sitzen und in entsprechender Distanz sitzen, wirklich ein potentieller Infektions-Hotspot? Wohl eher nicht. Wenn doch, ist dann ein überfüllter Bus, wo Menschen mit Maske, aber ohne Distanz sitzen, nicht auch einer? Und selbst, wenn man aus durchaus verständlichen Gründen den öffentlichen Transport nicht einstellen will, wo ist der Unterschied zwischen einer religiösen Feier, wo Menschen mit Maske und Distanz sitzen, und einem Theaterstück? Richtig! Es gibt keinen und die Regierung kommt allmählich in Erklärungsnot.

Fakt ist: Kultur wird schon in Normalzeiten fast stiefmütterlich behandelt, wieso sollte sich dies gerade in Pandemie-Zeiten ändern? Kultur ist für die Politik ein sehr einfaches Bauernopfer. Der Schauspieler und „déi Lénk“-Abgeordnete Marc Baum machte auf den sozialen Medien seinem Ärger Luft und kommentierte: „D’Theateren zou an d’Kierchen op… Dat ass 300 Joer Opklärung de Kanal rofgespullt.“ Treffender kann man es nicht zusammenfassen.