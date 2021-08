Edito: Kassandra ungehört

Während in den vergangenen Wochen das Fernsehen die Bilder der Olympischen Spiele von Tokio übertrug, haben griechische Feuerwehrleute darum gekämpft, die antike Stätte von Olympia vor dem Feuer zu bewahren. Griechenland und die Türkei, die sich oft spinnefeind sind, werden – wie auch Süditalien – von einer Naturkatastrophe heimgesucht. Das ist keine bittere Ironie, sondern tödlicher Ernst. Die beiden Nachbarländer an der Ägäis haben vieles gemeinsam, von einer gemeinsamen Geschichte und Grenze über die Mitgliedschaft in der Nato bis zu einem fehlerhaften Krisenmanagement in der aktuellen Situation, das bis zu einer mangelhaften Ausstattung der Feuerwehr reicht, die zurzeit noch mit einer extremen Trockenheit und böigen Winden zu kämpfen hat.

Zu den konkreten Ursachen der Feuersbrunst: Die zahlreichen Brände sind durch Leichtsinn oder Brandstiftung während der erbarmungslosen Hitzewelle, die zurzeit in der Region herrscht, entstanden. Doch die eigentlichen Gründe für die apokalyptisch anmutenden Zustände liegen tiefer: Sie reichen von den Rodungen der Wälder zugunsten einer intensiven, auszehrenden Landwirtschaft bis zur blinden Bauwut, um Hochburgen für Massentourismus entstehen zu lassen. Neben den klimatischen Ursachen gibt es weitere ökologische und nicht zuletzt sozioökonomische Faktoren. Johann Goldhammer vom Global Fire Monitoring Center in Freiburg erklärt, dass durch die Landflucht vieler junger Menschen im Mittelmeerraum und im Balkan die traditionelle Landwirtschaft des Ackerbaus und der Weidewirtschaft aufgegeben wurde, was zu einer Busch- und Waldentwicklung geführt hat, welche die Empfänglichkeit für Feuer erhöht.

Tatsache ist, dass sich die jüngsten Waldbrände im Süden und die weiteren extremen Wettereignisse der vergangenen Wochen, Monate und Jahre – wie zum Beispiel die Flutkatastrophe in Deutschland, Belgien und Luxemburg, aber auch die Brände in der sibirischen Taiga, die in Australien und im Westen der USA, zu einer „neuen Normalität“ summieren, wie die Süddeutsche Zeitung kürzlich schrieb, „in die sich die Menschheit durch die von ihr selbst beförderte Erderhitzung manövriert hat“.

Die (westliche) Gesellschaft befindet sich im Dauerkrisenmodus. Ist sie überfordert?

Erst die Corona-Pandemie, dann das Hochwasser, jetzt die Brände. Im Kampf gegen das Virus hat sich gezeigt, welch zentrale Bedeutung die Leistungsfähigkeit der jeweiligen nationalen Gesundheitssysteme hat. In den Ländern, wo am meisten an ihnen – am Personal, an den Krankenhausbetten und am Material – gespart wurde, starben in der Regel mehr Menschen als in den anderen, die über ein stabiles Gesundheitswesen verfügen. Ähnlich verhält es sich mit dem Katastrophenschutz: In einigen Ländern wurde er vernachlässigt, in anderen wurde in ihn investiert. Hinzu kommt, dass dort, wo am meisten Flächen versiegelt und Böden verdichtet wurden, bei Starkregen das Wasser am schlechtesten versickern kann. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass eine nachhaltige, naturnahe Entwicklung auch Katastrophenprävention ist.

Wir können also zahlreiche Lehren aus den aktuellen Krisen ziehen. Doch die Kassandrarufe verhallen oft ungehört – oder werden nicht ernst genug genommen. In der griechischen Mythologie ist Kassandra eine tragische Heldin, die Unheil voraussieht, aber niemals Gehör findet. Dass sie die Tochter des Priamos ist, dem König von Troja, und dass diese antike Stadt im Nordwesten der heutigen Türkei gelegen haben soll, könnte eine weitere Ironie der Geschichte sein. Wenn eben nicht alles bitterer Ernst wäre. Unsere (westliche) Gesellschaft befindet sich nicht nur in einer Krise, sondern im Dauerkrisenmodus. Sie sei überfordert, mit Störungen und Herausforderungen umzugehen, konstatiert der Soziologe Armin Nassehi von der Ludwig-Maximilian-Universität München. Die unzähligen moralischen Appelle, dass wir alle unser Leben in Frage stellen und die Form unseres Wirtschaftens ändern müssen, scheinen folgenlos zu verhallen. Stattdessen schleichen sich Zweifel am demokratischen System ein, Fragen wie: Sind autoritäre Herrschaftsformen womöglich krisenfester? Kassandra hat die Trojaner vergeblich vor dem Trojanischen Pferd und der Hinterlist der Angreifer gewarnt. Troja ging schließlich unter.